पलामू: जिले में पलामू पुलिस और टीएसपीसी नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है. इस मुठभेड़ में दो जवान शहीद हो गए हैं. जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं. इस घटना के बाद एसपी रीष्मा रमेशन और डीआईजी नौशाद आलम खुद मौके पर मौजूद हैं. वहीं, इलाके में भारी संख्या में पुलिस जवानों की तैनात की गई है और सर्च अभियान चलाया जा रहा है.

नक्सली शशिकांत गंझू के घर के पास हुई फायरिंग

दरअसल, प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी के टॉप कमांडर सह कथित सुप्रीमो शशिकांत गंझू के खिलाफ पलामू पुलिस को सटीक सूचना मिली थी. सूचना में बताया गया कि शशिकांत गंझू अपने गांव मनातू थाना क्षेत्र के केदल आया हुआ है. इसी सूचना के आलोक में पलामू पुलिस ने एसपी अभियान राकेश सिंह के नेतृत्व में सर्च अभियान शुरू किया था.

जानकारी देते पलामू रेंज के डीआईजी (ETV BHARAT)

सर्च अभियान के क्रम में पलामू पुलिस जैसे ही शशिकांत गंझू के घर के पास पहुंची कि घर से करीब 100 मीटर दूर टीलेनुमा जगह से नक्सलियों ने फायरिंग कर दी. इस घटना में सर्च अभियान में शामिल जवान संतन मेहता के दोनों कंधों पर और एसपी अभियान के बॉडीगार्ड सुनील राम के सिर में गोली लगी. जबकि जवान रोहित कुमार के पैर में गोली लगी है. संतन मेहता को करीब नौ गोली लगी है. जबकि सुनील राम के सिर एवं शरीर में आधा दर्जन से अधिक गोली लगी है.

टीएसपीसी के खिलाफ सर्च अभियान शुरू किया गया था. इसी दौरान टीएसपीसी नक्सली और सुरक्षा जवान के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें दो जवान शहीद हो गए. जबकि एक जवान घायल हुए हैं. - रीष्मा रमेशन, पलामू एसपी

15 मिनट तक लगातार जारी रहा मुठभेड़

जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से भी फायरिंग हुई. यह फायरिंग करीब 15 मिनट तक लगातार जारी रही. नक्सलियों की तरफ से एके-47 से फायरिंग हो रही थी. सर्च अभियान में शामिल जवान भी एके-47 से लैश थे. नक्सलियों के गोली का शिकार होने वाले सभी जवान सर्च अभियान में आगे-आगे चल रहे थे.

गोलीबारी खत्म होने के बाद घायल सभी जवानों को पलामू के एमएमसीएच लाया गया. जहां डॉक्टरों ने दो जवानों को मृत घोषित कर दिया. जबकि घायल जवान का इलाज जारी है. जिस इलाके में मुठभेड़ हुई है, वह इलाका टीएसपीसी के कमांडर शशिकांत गंझू का सेफ जोन माना जाता है. इसी इलाके में पुलिस और टीएसपीसी के बीच एक दर्जन से अधिक मुठभेड़ हो चुकी हैं.

इस अभियान में पुलिस की दो टीमें शामिल थीं. मुठभेड़ में दो जवान शहीद हुए हैं. जबकि एक जवान घायल है. मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस जवानों को तैनात किया गया है- नौशाद आलम, पलामू रेंज के डीआईजी

नक्सली कमांडर के खिलाफ चलाया गया था सर्च अभियान

बता दें कि टीएसपीसी का टॉप कमांडर शशिकांत गंझू पर झारखंड सरकार ने 10 लाख का इनाम घोषित किया है. टॉप कमांडर शशिकांत के खिलाफ केदल इलाके में सर्च अभियान शुरू किया गया था. इस दौरान टीएसपीसी के नक्सलियों ने अचानक जवानों पर फायरिंग कर दी. जिस इलाके में मुठभेड़ हुई, वह शशिकांत गंझू के घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर है. इसी इलाके से शशिकांत पलामू और चतरा इलाके में अपनी गतिविधि का संचालन करता है. मुठभेड़ के बाद पलामू एसपी रीष्मा रमेशन, डीआईजी नौशाद आलम समेत टॉप अधिकारी मौके पर मौजूद हैं.

