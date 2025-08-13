ETV Bharat / bharat

चाईबासा में सुरक्षाबल और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर, एक नक्सली ढेर - POLICE NAXALITE ENCOUNTER

चाईबासा में सुरक्षाबल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है.

Police Naxalite Encounter
कॉन्सेप्ट इमेज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 13, 2025 at 9:22 AM IST

Updated : August 13, 2025 at 11:20 AM IST

2 Min Read

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है. यह मुठभेड़ गोइलकेरा थाना क्षेत्र के सौता में हुई. इस दौरान दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई. जानकारी के मुताबिक, एक नक्सली का शव बरामद हुआ है. वहीं एक एसएलआर राइफल भी बरामद हुए हैं.

आईजी अभियान डॉ माइकल राज ने बताया कि चाईबासा के गोइलकेरा में मुठभेड़ चल रही है. इसमें नक्सली हताहत भी हुए हैं. सर्च अभियान अभी जारी है.

बता दें कि जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. इसी क्रम में गोइलकेरा में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, तभी जंगल पहाड़ी इलाके सौता के पास सुबह-सुबह पुलिस जवानों को देखकर नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के जवानों की ओर से भी फायरिंग शुरू कर दी गई. जिसमें एक नक्सली के मारे जाने की खबर है.

गौरतलब है कि लगातार चाईबासा के सारंडा इलाके में माओवादियों के खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है. इस दौरान पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है. माओवादियों के कई बंकरों को सुरक्षाबलों ने ध्वस्त किया है. वहीं कई आईईडी बम बरामद किए गए हैं. झारखंड पुलिस का दावा है कि जल्द ही इलाके को माओवादियों से मुक्त होगा.

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है. यह मुठभेड़ गोइलकेरा थाना क्षेत्र के सौता में हुई. इस दौरान दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई. जानकारी के मुताबिक, एक नक्सली का शव बरामद हुआ है. वहीं एक एसएलआर राइफल भी बरामद हुए हैं.

आईजी अभियान डॉ माइकल राज ने बताया कि चाईबासा के गोइलकेरा में मुठभेड़ चल रही है. इसमें नक्सली हताहत भी हुए हैं. सर्च अभियान अभी जारी है.

बता दें कि जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. इसी क्रम में गोइलकेरा में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, तभी जंगल पहाड़ी इलाके सौता के पास सुबह-सुबह पुलिस जवानों को देखकर नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के जवानों की ओर से भी फायरिंग शुरू कर दी गई. जिसमें एक नक्सली के मारे जाने की खबर है.

गौरतलब है कि लगातार चाईबासा के सारंडा इलाके में माओवादियों के खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है. इस दौरान पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है. माओवादियों के कई बंकरों को सुरक्षाबलों ने ध्वस्त किया है. वहीं कई आईईडी बम बरामद किए गए हैं. झारखंड पुलिस का दावा है कि जल्द ही इलाके को माओवादियों से मुक्त होगा.

यह भी पढ़ें:

सूर्या हांसदा का एनकाउंटर, इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात

एनकाउंटर में मारा गया PLFI सुप्रीमो, 15 लाख का था इनाम घोषित

धनबाद के कुख्यात आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह का प्रयागराज में एनकाउंटर, एके-47 और पिस्टल बरामद

Last Updated : August 13, 2025 at 11:20 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CHAIBASA NAXALITE ENCOUNTERENCOUNTER IN CHAIBASAENCOUNTER IN JHARKHANDचाईबासा में एनकाउंटरPOLICE NAXALITE ENCOUNTER

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हफ्ते में एक दिन का आराम और मनोरंजन का पूरा इंतजाम! जानें, मवेशियों के प्रति किसानों की ये अनोखी परंपरा

ऐसा गांव जहां आज तक नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों का आरोप- नक्शे में रोड पर जमीन पर नहीं!

वीर सपूतों की कुर्बानी की याद दिलाता है रांची का शहीद स्थल, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में थी अहम भूमिका

चेरो साम्राज्यः राजा से मजदूर तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.