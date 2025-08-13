चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है. यह मुठभेड़ गोइलकेरा थाना क्षेत्र के सौता में हुई. इस दौरान दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई. जानकारी के मुताबिक, एक नक्सली का शव बरामद हुआ है. वहीं एक एसएलआर राइफल भी बरामद हुए हैं.

आईजी अभियान डॉ माइकल राज ने बताया कि चाईबासा के गोइलकेरा में मुठभेड़ चल रही है. इसमें नक्सली हताहत भी हुए हैं. सर्च अभियान अभी जारी है.

बता दें कि जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. इसी क्रम में गोइलकेरा में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, तभी जंगल पहाड़ी इलाके सौता के पास सुबह-सुबह पुलिस जवानों को देखकर नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के जवानों की ओर से भी फायरिंग शुरू कर दी गई. जिसमें एक नक्सली के मारे जाने की खबर है.

गौरतलब है कि लगातार चाईबासा के सारंडा इलाके में माओवादियों के खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है. इस दौरान पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है. माओवादियों के कई बंकरों को सुरक्षाबलों ने ध्वस्त किया है. वहीं कई आईईडी बम बरामद किए गए हैं. झारखंड पुलिस का दावा है कि जल्द ही इलाके को माओवादियों से मुक्त होगा.

