झारखंड में पुलिस-नक्सली मुठभेड़ः जेजेएमपी सब जोनल कमांडर समेत तीन नक्सली ढेर - POLICE AND NAXALITES ENCOUNTER

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : July 26, 2025 at 11:35 AM IST | Updated : July 26, 2025 at 11:40 AM IST 3 Min Read

रांचीः झारखंड पुलिस ने एक बार फिर से नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. झारखंड के गुमला जिला में उग्रवादी संगठन झारखंड जन्म मुक्ति परिषद (JJMP) के तीन नक्सलियों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है. ये मुठभेड़ गुमला जिला के घाघरा थाना क्षेत्र के लावा दाग जंगल में हुई है. झारखंड जगुआर और गुमला पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा यह कार्रवाई की गई है अब तक तीन उग्रवादियों का शव बरामद कर लिया गया है. इस एनकाउंटर को लेकर गुमला एसपी हारिस बिन जमा ने बताया कि इलाके में एनकाउंटर हुआ है इसके साथ ही क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. पुलिस के द्वारा एक शव की पहचान की जा चुकी है. एनकाउंटर में मारे गये एक नक्सली की पहचान जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर दिलीप के रूप में हुई है. क्या है पूरा मामला इस अभियान में गुमला जिला की घाघरा, बिशनपुर और गुमला तीनों थानों की पुलिस के साथ-साथ झारखंड जगुआर ने संयुक्त ऑपरेशन किया. इस संयुक्त टीम द्वारा प्रतिबंधित संगठन जेजेएमपी (झारखंड जन मुक्ति परिषद) के तीन नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया है. सुरक्षा बलों ने मौके से तीन हथियार भी बरामद किया है. बरामद हथियारों एक एके 47 और दो इंसास बरामद किया गया है. गुमला एसपी हरीश बिन जमा को गुप्त सूचना मिली थी कि जेजेएमपी के कमांडर दिलीप लोहरा दस्ते के साथ इस क्षेत्र में मौजूद हैं. इसके बाद पुलिस ने टीम का गठन कर इलाके की घेराबंदी शुरू की. उग्रवादियों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में तीन उग्रवादी जंगल में ही मारे गए. उनके पास से एसएलआर के अलावा भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है. घटना की सूचना मिलते ही गुमला के एसपी भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं.

