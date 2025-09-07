ETV Bharat / bharat

चाईबासा में पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़, इनामी नक्सली ढेर

चाईबासा में पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है.

encounter-between-police-and-naxalites-in-chaibasa
नक्सली अमित हांसदा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 7, 2025 at 8:54 AM IST

3 Min Read

रांची: झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में रविवार की सुबह सुरक्षाबल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है. मुठभेड़ गोइलकेरा थाना क्षेत्र के रेलापराल जंगल में हुई. इस मुठभेड़ में भाकपा माओवादी का जोनल कमांडर अमित हांसदा उर्फ अपटन मारा गया है. अपटन पर झारखंड सरकार ने 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था. पुलिस मुख्यालय के द्वारा नक्सली के मारे जाने की पुष्टि की गई है.

बोकारो का रहने वाला था नक्सली

मारा गया नक्सली झारखंड के बोकारो जिले का रहने वाला था. चाईबासा पुलिस के अनुसार सर्च अभियान के दौरान नक्सलियों ने अचानक पुलिस पर हमला कर दिया. नक्सलियों की गोलीबारी का सुरक्षाबलों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है. दोनों ओर से चली गोलीबारी के बीच जवानों का दबाव बढ़ता देख कई नक्सली घने जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले. हालांकि 10 लाख का इनामी नक्सली मौके पर ही ढेर हो गया.

सर्च अभियान में मिला शव

मुठभेड़ खत्म होने के बाद सुरक्षाबलों के द्वारा जंगली इलाके में सघन सर्च अभियान चलाया जा रहा है. सर्च के दौरान जवानों को एक नक्सली का शव मिला, जिसकी पहचान जोनल कमांडर अमित हांसदा के रूप में हुई. हांसदा के पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं. सुरक्षाबलों की मानें तो इस अभियान से इलाके में सक्रिय माओवादी संगठन को बड़ा झटका लगा है.

पलामू मुठभेड़ में दो जवान हुए थे शहीद

चार सितंबर को पलामू में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी. इस मुठभेड़ में दो जवान शहीद हो गए थे. जबकि एक घायल हुए थे. पलामू पुलिस को TSPC का टॉप कमांडर शशिकांत गंझू के इलाके में होने की सूचना मिली थी, जिसके तहत सर्च अभियान शुरू किया गया था. इस दौरान टीएसपीसी के नक्सलियों ने पीछे से फायरिंग कर दी, जिसमें दो जवान शहीद हो गए.

बता दें कि झारखंड सरकार ने शशिकांत पर 10 लाख रुपये का इनाम रखा है. शशिकांत पर 50 से ज़्यादा नक्सली हमलों के आरोप हैं. 2021 से अब तक पलामू और चतरा पुलिस की शशिकांत गंझू के दस्ते से 13 से ज्यादा मुठभेड़ हो चुकी हैं, लेकिन शशिकांत हमेशा बच निकलने में कामयाब रहा.

2026 तक नक्सलियों का हो जाएगा खात्मा: झारखंड पुलिस

झारखंड पुलिस ने दावा किया है कि मार्च 2026 तक नक्सलियों का खात्मा हो जाएगा. झारखंड के अभियान आईजी डॉ माइकल राज एस ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ झारखंड में लगातार अभियान चलाया जा रहा है. राज्यभर में अभी तक 95 प्रतिशत नक्सली खत्म हो गए हैं. नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च अभियान में पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है. इसके तहत हम 2026 तक नक्सलियों के साम्राज्य को खत्म करने में सफल होंगे.

