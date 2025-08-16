ETV Bharat / bharat

बेटियों का सशक्तिकरण: 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' से कैसे शिक्षा और स्वास्थ्य की बदल रही तस्वीर - EMPOWERING DAUGHTERS

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अब 'मिशन शक्ति' के साथ जुड़ गई है. इससे कई सामाजिक बदलाव हुए है.

महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता के लिए एक महिला रंगोली बनाती हुई (फाइल फोटो (ANI)
Published : August 16, 2025 at 4:50 PM IST

नई दिल्ली: सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' (बीबीबीपी) योजना के कारण माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन में 2.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत संचालित, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य घटते बाल लिंगानुपात से निपटना, लिंग-भेदभावपूर्ण लिंग-चयनात्मक उन्मूलन को रोकना और बालिकाओं के जीवन, संरक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देना है.

इस पहल ने 2015 में अपनी शुरुआत के बाद से भारत में बालिकाओं के जीवन को बेहतर बनाने में उल्लेखनीय प्रगति की है. इसने जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार, शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में योगदान दिया है.

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अब 'मिशन शक्ति' के साथ जुड़ गई है. यह केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है. इसे बहु-क्षेत्रीय हस्तक्षेपों के माध्यम से भारत के सभी जिलों में लागू किया जाता है. यह योजना देश के सभी जिलों में केंद्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषण के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है.

यह योजना अलग-अलग हितधारकों को सूचित, प्रभावित, प्रेरित, संलग्न और सशक्त बनाकर बालिकाओं के प्रति मानसिकता और व्यवहार में बदलाव लाने पर केंद्रित है. इस उद्देश्य से, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक संचालन नियमावली तैयार की है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, बालिकाओं के समग्र विकास और बालिकाओं, उनके परिवारों और समुदायों की साल भर की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर सुझाई गई सामान्य लक्ष्य या उद्देश्य के लिए एक विषयगत कैलेंडर शामिल है, जिसमें माहवार विशिष्ट विषय शामिल हैं.

बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 79वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित भारत का सपना महिलाओं के सशक्तिकरण और बच्चों के कल्याण पर आधारित है. प्रधानमंत्री ने दोहराया कि भारत की प्रगति, महिलाओं की प्रगति और राष्ट्र निर्माण के हर क्षेत्र में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है.

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान की सफलता लैंगिक असमानताओं को दूर करने की दिशा में इसके द्वारा की गई प्रगति में स्पष्ट है, जो समाज पर इसके सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है.

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, इस अभियान ने पिछले 10 सालों में माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन में 2.49 प्रतिशत की वृद्धि की है. माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जहां लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 2014 से 2015 के 75.51 प्रतिशत से बढ़कर 2023 से 2024 में 78 प्रतिशत हो गया है. यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के शैक्षिक हस्तक्षेपों के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है.

इस योजना ने जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार लाने में भी मदद की है. केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 2014-15 में जन्म के समय लिंगानुपात 918 था, जो 2023-24 में बढ़कर 930 हो गया.

आंकड़ों के अनुसार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने संस्थागत प्रसव में भी वृद्धि की है। यह 2014-15 में 61 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 तक 97.3 प्रतिशत से अधिक हो गया है, जिससे कई क्षेत्रों में माताओं और शिशुओं के लिए सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित हुआ है. यह मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने में आवश्यक रहा है.

