बेटे को किया दुलार, गया पासिंग आउट परेड के भावुक पल.. देखें तस्वीरें

गया के पासिंग आउट परेड में कई ऐसे दृश्य देखने को मिले जो काफी भावुक थे. पढ़ें खबर और देखें तस्वीरें
Published : September 6, 2025 at 3:07 PM IST
गया : गया ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी में पासिंग आउट परेड के बाद पिपिंग समारोह के दौरान भावुक दृश्य देखने को मिला. गर्व और खुशी के बीच भावुकता लाजिमी है. ऐसे में पिपिंग समारोह के दौरान किसी मां ने सैन्य अधिकारी बने बेटे को चूमा, तो किसी की आंखें छलक आई. कई मां और पिता ऐसे रहे, जिन्होंने अपने ऑफिसर बेटे को गले से लगा लिया.
पिपिंग समारोह में सभी हुए भावुक : पासिंग आउट परेड के बाद खुशियां ऐसी थी कि हर कोई एक दूसरे से लिपट रहा था. कोई किसी को अपने कंधे पर बैठा कर खुशियां जाहिर कर रहा था. कई ने ऑफिसर बनकर अपने परिवार की उस परंपरा को बनाए रखा, जिसमें कई पीढ़ी से लोग सेना से जुड़े हैं.
ऐसा ही नजारा पिपिंग समारोह के दौरान देखने को मिला, जब कुछ ही महीने के अंतराल में ही भाई और बहन दोनों सेना में अधिकारी बन गए हैं. आज गया में पासिंग आउट परेड के बाद जब दोनों भाई-बहन सेना अधिकारी के रूप में मिले, तो उनकी खुशी देखने लायक थी.
कैडेट्स के माता-पिता ने उनके कंधों पर बैच लगाकर उन्हें राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित किया. उनके माता-पिता के चेहरे भी खिले हुए थे. कई मां ने कहा कि यह उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा और खुशियों वाला दिन है. जब उनका बेटा सेना में अधिकारी बना है.
''यहां एक साल पहले ट्रेनिंग करने आई थी. अभी मैं सिग्नल में कमीशन हो रही हूं. उनके लिए कहना चाहती हूं कि जो फौज ज्वॉइन करना चाहते हैं, ट्रेनिंग थोड़ी मुश्किल है. लेकिन संभव है."- कैडेट, जबलपुर, मध्यप्रदेश
''मेरे पापा कर्नल आरवीसी रेजिमेंट से हैं. यहां ट्रेनिंग में बहुत सारी चीजें सिखाते हैं. हमें हथियार चलाना सिखाया गया. 11 महीने की ट्रेनिंग थी. पूरा क्रेडिट मैं अपनी मम्मी और पापा को देना चाहता हूं. मेरे पापा मेरे लिए हमेशा से इंस्पिरेशन रहे हैं.''- लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ दत्ता, गुवाहटी, असम
''मैं आज कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर में कमीशन हुई हूं. यहां की ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है. मौसम एक जैसा नहीं होता है. लेकिन सभी कैड्ट्स का जोश, जज्बा और एक दूसरे का साथ ट्रेनिंग को आसान बना देती है.''- कैडेट, मुंबई, महाराष्ट्र
UP के सबसे अधिक बने सैन्य ऑफिसर : बता दें कि गया जी में स्थित ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी में पासिंग आउट परेड शनिवार को संपन्न हुआ. पासिंग आउट परेड के साथ ही 207 जेंटलमैन कैडेट सैन्य ऑफिसर बन गए हैं. इसमें सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश की रही. 32 कैडेट पासिंग आउट परेड के बाद सैन्य ऑफिसर बने हैं.
23 युवतियां भी सेना में शामिल : इस पासिंग आउट परेड में दूसरी बार गया ओटीए से 23 युवतियां भी सेना में शामिल हुईं.परेड के मुख्य अतिथि भारतीय सेना के सेंट्रल कमान के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्यसेन गुप्ता उपस्थित हुए. मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्यसेन गुप्ता ने प्रशिक्षण के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को सम्मानित किया.
