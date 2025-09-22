ETV Bharat / bharat

'...GST के मसीहा के रूप में उभरे', जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर साधा निशाना

'गब्बर सिंह टैक्स' कांग्रेस सांसद ने कहा, "जीएसटी पहली बार जुलाई 2017 में लागू की गई थी. तभी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने इसे गब्बर सिंह टैक्स कहा था. यह न तो अच्छा है और न ही सरल. हमें पता था कि यह नोटबंदी के बाद हमारी अर्थव्यवस्था के लिए दूसरा झटका होगा. उन्होंने आठ सालों तक हम पर विश्वास नहीं किया और सुधारों की हमारी बार-बार की मांग के बावजूद कोई बदलाव नहीं किया."

आठ सालों से सुधारों की मांग कर रही कांग्रेस केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर अपना हमला तेज करते हुए रमेश ने तर्क दिया कि कांग्रेस आठ सालों से बार-बार जीएसटी में सुधारों की मांग कर रही है, जिसे सरकार ने तब तक नजरअंदाज किया जब तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ नहीं लगा दिए.

उन्होंने आगे बताया कि हाल ही में घोषित जीएसटी सुधार सीमित हैं, क्योंकि वे MSME सेक्टर की प्रक्रियात्मक जटिलताओं को दूर करने में आसानी प्रदान नहीं करते हैं. रमेश ने कहा, "जीएसटी में हालिया सुधार सीमित हैं. एमएसएमई क्षेत्र की प्रक्रियात्मक जटिलताओं को दूर करने की आवश्यकता पूरी नहीं हुई है. प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों द्वारा उन्हें पांच साल का मुआवजा पैकेज देने की मांग पर कुछ नहीं कहा है. कई मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है."

नई दिल्ली: वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) का विरोध किया था. कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव रमेश ने ANI को बताया कि 2006 से 2014 केवल एक मुख्यमंत्री ने जीएसटी का विरोध किया और वह मुख्यमंत्री 2014 में प्रधानमंत्री बने और यू-टर्न लेते हुए 2017 में जीएसटी के मसीहा के रूप में उभरे.

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने पेश किया था बिल

जयराम रमेश ने कहा कि जीएसटी लागू करने का प्रस्ताव सबसे पहले पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने 2006 में पेश किया था और 2010 में इसे विधेयक के रूप में पेश किया गया था. उन्होंने कहा, "जब ट्रंप ने टैरिफ लगाए तो सरकार टैक्स स्ट्रक्चर में सुधार करने के लिए मजबूर हुई और अब वे इसे उत्सव की तरह मना रहे हैं. वे आठ साल की देरी कर चुके हैं." उन्होंने आगे कहा, " यह विधेयक 2.5 साल तक यह स्थायी समिति के पास रहा, जिसके तत्कालीन बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा अध्यक्ष थे. जब इसकी रिपोर्ट पेश की गई, लगभग उसी समय चुनावों की घोषणा हो गई."

अमित शाह ने बताया ऐतिहासिक कटौती

हालांकि, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि जीएसटी में सुधार आज से पूरे देश में लागू होंगे और आम लोगों की बचत में योगदान देंगे. इन कटौतियों को ऐतिहासिक बताते हुए शाह ने कहा कि 390 से ज़्यादा प्रोडक्ट पर जीएसटी दरों में कटौती लागू की गई है. केंद्रीय गृह मंत्री ने X पर पोस्ट किया. "नवरात्रि के पावन अवसर पर देश की सभी माताओं और बहनों को मोदी सरकार का नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधार का तोहफ़ा! जीएसटी सुधार को लेकर मोदी का देशवासियों से किया वादा आज से पूरे देश में लागू हो गया है. इस जीएसटी में 390 से अधिक वस्तुओं पर करों में ऐतिहासिक कटौती की गई है."

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को 22 सितंबर से अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के कार्यान्वयन की घोषणा की, जिसे उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में एक बड़ा कदम बताया. राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये सुधार देशव्यापी 'जीएसटी बचत उत्सव' की शुरुआत करेंगे, जिससे गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, व्यापारी और उद्यमी सभी लाभान्वित होंगे.

उन्होंने कहा, "नवरात्रि के पहले दिन सूर्योदय से ही राष्ट्र आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में एक और महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठा रहा है. कल, 22 सितंबर को, नवरात्रि के पहले दिन, सूर्यदेव के उदय के साथ ही, अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू हो जाएंगे." प्रधानमंत्री ने कहा कि बढ़ी हुई बचत और आसान खरीदारी से देश के गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, महिलाएं, व्यापारी और उद्यमी सभी बहुत लाभान्वित होंगे.

