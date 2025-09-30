ETV Bharat / bharat

eLISS से भारत में दूध, मांस, अंडे और ऊन के उत्पादन की मिलेगी सही जानकारी

चंचल मुखर्जी

नई दिल्ली: एकीकृत नमूना सर्वेक्षण (आईएसएस) में अधिक पारदर्शिता तथा देरी और त्रुटियों को कम करने के साथ-साथ रियल टाइम निगरानी प्राप्त करने के उद्देश्य से, पशुपालन और डेयरी विभाग ने डिजिटल प्लेटफॉर्म ई-पशुधन एकीकृत नमूना सर्वेक्षण (eLISS) शुरू किया है जो साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण में मदद करेगा. यह सीधे किसानों का समर्थन करता है, पशु स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाता है और डेटा-संचालित शासन की संस्कृति को बढ़ावा देता है.

आईएसएस के अंतर्गत डेटा संग्रह के लिए, ई-लिस एप्लिकेशन और वेब-पोर्टल का उपयोग किया जाता है, जो डेटा संग्रह से लेकर अनुमान और आउटपुट तैयार करने तक, पूरी तरह से डिजिटल प्रणाली है. हालांकि, डेटा संग्रह के पारंपरिक तरीके अक्सर अक्षमताओं, देरी और अशुद्धियों के कारण गुणवत्तापूर्ण जानकारी की मांग को पूरा करने में अपर्याप्त साबित हुए हैं. पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अनुसार, यह एक विस्तृत, प्रौद्योगिकी-संचालित समाधान है, जो पशुधन डेटा की इन जटिलताओं को दूर करने में सक्षम है. विभाग के अनुसार, यह संपूर्ण समाधान भारत की पशुधन सांख्यिकी प्रणाली में बड़े बदलाव का प्रतीक है.

आईएसएस के बारे में बताते हुए पशुपालन एवं डेयरी विभाग के निदेशक वी.पी. सिंह ने ईटीवी भारत को बताया कि, "आईएसएस के माध्यम से हम दूध, मांस, अंडे और ऊन के उत्पादन के आंकड़े एकत्र करते हैं ताकि हमें समय पर डेटा मिल सके जो हितधारकों की जरूरतों को पूरा कर सके. यह हमारे देश में सभी चार प्रमुख पशुधन उत्पादों के उत्पादन की स्पष्ट तस्वीर प्रदान करता है. यह डेटा भारत के दूध, अंडे और मांस के उत्पादन को दर्शाता है, जिसके आधार पर हम उनकी तुलना अन्य देशों के उत्पादन से कर सकते हैं."

सिंह ने कहा कि डेटा संग्रह डिजिटल होने के कारण ई-लिस (eLISS) से मानवीय त्रुटि कम होती है और डेटा सीधे गांव से सर्वर तक पहुंचता है, जिससे समय की भी बचत होती है."

एकीकृत नमूना सर्वेक्षण राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के संपूर्ण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में किया जाता है. यह सर्वेक्षण चयनित नमूना गांवों या शहरी वार्डों में किया जाता है, जिसमें सभी घरेलू उद्यमों, गैर-घरेलू उद्यम संस्थानों जैसे सभी फार्म हाउस, बूचड़खाने, कसाई की दुकानें जो वार्षिक पशुपालन और संबंधित गतिविधियां करती हैं, को सूचीबद्ध किया जाता है. एक वर्ष की पूरी अवधि को चार-चार महीनों की तीन ऋतुओं में विभाजित किया जाता है. ये ऋतुएं हैं: ग्रीष्म ऋतु 1 मार्च से 30 जून (122 दिन), वर्षा ऋतु 1 जुलाई से 31 अक्टूबर (123 दिन), और शीत ऋतु 1 नवंबर से 28 या 29 फरवरी (लीप वर्ष में 120 दिन या 121 दिन).

वास्तविक डेटा बेहतर निगरानी में मददगार

आईएसएस और इसके फायदे के बारे में कृषि विशेषज्ञ धर्मेंद्र मलिक ने ईटीवी भारत को बताया कि, "डेटा हमेशा सरकार और किसानों को देश स्तर पर मौजूदा योजनाओं और नीतियों को बेहतर बनाने के साथ-साथ जमीनी स्तर पर बेहतर कार्यान्वयन में मदद करता है. सही वास्तविक समय के आंकड़े विभिन्न स्तरों पर उत्पादन के रुझानों की बेहतर निगरानी में मदद करते हैं और अच्छे अनुमान लगाकर बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं."