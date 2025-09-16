ETV Bharat / bharat

एल्गार परिषद मामला: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी महेश राउत को दी अंतरिम जमानत, बताया यह आधार

सुप्रीम कोर्ट ने एल्गार परिषद-भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी महेश राउत को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दे दी.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एल्गार परिषद-भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी महेश राउत को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दे दी. यह मामला जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया.

पीठ राउत की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के बावजूद उन्हें नजरबंद रखे जाने को चुनौती दी गई थी. राउत की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सी यू सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि उनके मुवक्किल रूमेटाइड अर्थराइटिस से पीड़ित हैं.

अंतरिम जमानत की मांग
पीठ ने कहा, "आवेदक चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत की मांग कर रहा है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसे वास्तव में जमानत दी गई थी, हम छह सप्ताह की अवधि के लिए चिकित्सा जमानत देने के लिए इच्छुक हैं..."

हाई कोर्ट ने राउत की जमानत याचिका स्वीकार कर ली, लेकिन राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अनुरोध पर अपने आदेश पर एक सप्ताह के लिए रोक लगा दी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में उनकी रिहाई पर लगी रोक को बढ़ा दिया.

रूमेटाइड अर्थराइटिस
याचिकाकर्ता के वकील ने पहले दलील दी थी कि उनके मुवक्किल रूमेटाइड अर्थराइटिस से पीड़ित हैं और उन्हें विशेष चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है जो जेल या जेजे अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, जहां उनकी जांच की गई है.

बता दें कि राउत एल्गार परिषद भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी कई कार्यकर्ताओं और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं में से एक हैं. एल्गार परिषद का सम्मेलन दिसंबर 2017 में पुणे के मध्य में स्थित 18वीं सदी के महल-किले, शनिवारवाड़ा में आयोजित किया गया था.

