इलेक्ट्रिक वाहन बहुत जल्द पेट्रोल कार की कीमत में मिलेंगे, नितिन गडकरी का दावा

नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की कीमतें चार से छह महीनों में पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के बराबर पहुंच जाएंगी, जो स्वच्छ परिवहन की दिशा में देश की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा. 20वें फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन 2025 में बोलते हुए, गडकरी ने जीवाश्म ईंधन पर भारत की निर्भरता कम करने के लिए आर्थिक और पर्यावरणीय दोनों तरह के कदमों के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि भारत ईंधन आयात पर हर साल 22 लाख करोड़ रुपये खर्च करता है.

उन्होंने कहा, "अगले 4-6 महीनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत पेट्रोल वाहनों की लागत के बराबर हो जाएगी." नितिन गडकरी ने बताया कि जव वह परिवहन मंत्री बने थे, तब भारत का ऑटोमोबाइल क्षेत्र 14 लाख करोड़ रुपये था, जो आज बढ़कर 22 लाख करोड़ रुपये हो गया है.

गडकरी ने कहा कि ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए उनका विजन अब हकीकत बनने लगा है. उन्होंने कहा, "पांच साल के अंदर, हमारा लक्ष्य भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग को दुनिया में नंबर एक बनाना है."

अमेरिका में ऑटो उद्योग बहुत बड़ा है, लगभग 78 लाख करोड़ रुपये का, इसके बाद चीन का लगभग 47 लाख करोड़ रुपये का, और भारत इस समय तीसरे स्थान पर है.

इथेनॉल उत्पादन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा

हरित ईंधन के लाभ पर प्रकाश डालते हुए केंद्रीय मंत्री गडकरी ने बताया कि किसानों ने मक्के से इथेनॉल का उत्पादन करके 45,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कमाई की है. यह कदम न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा देता है, बल् आयातित कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता को कम करने में भी योगदान देता है. उन्होंने कहा, "इथेनॉल उत्पादन से किसानों की आय में बड़ी वृद्धि हुई है और भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत हुई है."