इलेक्ट्रिक वाहन बहुत जल्द पेट्रोल कार की कीमत में मिलेंगे, नितिन गडकरी का दावा
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें 4-6 महीने के भीतर पेट्रोल कारों की लागत के बराबर हो जाएंगी.
Published : October 6, 2025 at 7:22 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की कीमतें चार से छह महीनों में पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के बराबर पहुंच जाएंगी, जो स्वच्छ परिवहन की दिशा में देश की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा. 20वें फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन 2025 में बोलते हुए, गडकरी ने जीवाश्म ईंधन पर भारत की निर्भरता कम करने के लिए आर्थिक और पर्यावरणीय दोनों तरह के कदमों के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि भारत ईंधन आयात पर हर साल 22 लाख करोड़ रुपये खर्च करता है.
उन्होंने कहा, "अगले 4-6 महीनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत पेट्रोल वाहनों की लागत के बराबर हो जाएगी." नितिन गडकरी ने बताया कि जव वह परिवहन मंत्री बने थे, तब भारत का ऑटोमोबाइल क्षेत्र 14 लाख करोड़ रुपये था, जो आज बढ़कर 22 लाख करोड़ रुपये हो गया है.
गडकरी ने कहा कि ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए उनका विजन अब हकीकत बनने लगा है. उन्होंने कहा, "पांच साल के अंदर, हमारा लक्ष्य भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग को दुनिया में नंबर एक बनाना है."
अमेरिका में ऑटो उद्योग बहुत बड़ा है, लगभग 78 लाख करोड़ रुपये का, इसके बाद चीन का लगभग 47 लाख करोड़ रुपये का, और भारत इस समय तीसरे स्थान पर है.
इथेनॉल उत्पादन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा
हरित ईंधन के लाभ पर प्रकाश डालते हुए केंद्रीय मंत्री गडकरी ने बताया कि किसानों ने मक्के से इथेनॉल का उत्पादन करके 45,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कमाई की है. यह कदम न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा देता है, बल् आयातित कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता को कम करने में भी योगदान देता है. उन्होंने कहा, "इथेनॉल उत्पादन से किसानों की आय में बड़ी वृद्धि हुई है और भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत हुई है."
ईवी बुनियादी ढांचे के लिए नीतिगत समर्थन
हाल ही में केंद्र सरकार ने 10,900 करोड़ रुपये की पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग और बैटरी-स्वैपिंग स्टेशनों के लिए सब्सिडी की घोषणा की है. इस पहल में सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों और राजमार्गों पर स्टेशन लगाए जाएंगे. इन सबका उद्देश्य विद्युतीकरण की गति को तेज करना और देश के स्वच्छ परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है.
शिक्षा, नवाचार और भविष्य का विकास
केंद्रीय मंत्री गडकरी ने औद्योगिक संदर्भ में शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के महत्व का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि भारत में युवा और कुशल इंजीनियरों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है, जो एक बड़ा प्रतिस्पर्धी लाभ है. सामूहिक कार्रवाई का हवाला देते हुए, उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र के सभी हितधारकों से "अपशिष्ट से धन और ज्ञान से धन" के नारे के तहत काम करने और आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से भविष्योन्मुखी विकास करने का आह्वान किया.
नितिन गडकरी की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारत उच्च शिक्षा सुधारों, विशेष रूप से कौशल विकास और उद्योग-अकादमिक सहयोग में भारी निवेश कर रहा है. विशेषज्ञों ने बताया कि गडकरी के दृष्टिकोण से नीति में बदलाव आ सकता है जिससे अनुसंधान और विकास के लिए अधिक धन उपलब्ध होगा और इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय ईंधन के क्षेत्र में संस्थागत संबंधों का और विकास होगा.
