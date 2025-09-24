ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर और पंजाब की पांच राज्यसभा सीट के लिए 24 अक्टूबर को चुनाव

नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बुधवार को घोषणा की कि जम्मू-कश्मीर की चार राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव 24 अक्टूबर को होंगे. चुनाव आयोग ने यह भी घोषणा की कि पंजाब की एक राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव भी उसी दिन होंगे.

एक प्रेस रिलीज में ईसीआई ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर से राज्य सभा के द्विवार्षिक चुनावों की घोषणा करते हुए कहा, "पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य से निर्वाचित राज्यसभा के चार सदस्यों- मीर मोहम्मद फैयाज, शमशेर सिंह, गुलाम नबी आजाद और नजीर अहमद लवाय का कार्यकाल उनके रिटायरमेंट (फरवरी, 2021 में अलग-अलग डेट पर) पर समाप्त हो गया है."

जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को जम्मू कश्मीर (विधानसभा सहित) और लद्दाख (विधानसभा रहित) केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था. इस अधिनियम की धारा 9 के अनुसार वर्तमान जम्मू कश्मीर राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सभा के चार वर्तमान सदस्यों को अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को आवंटित सीटों को भरने के लिए निर्वाचित माना जाएगा.

सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति के बाद से खाली पड़ी सीटें

चुनाव आयोग ने कहा कि ये सभी सीटें वर्तमान सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति के बाद से खाली पड़ी हैं, क्योंकि उक्त रिक्तियों के समय उक्त चुनाव कराने के लिए आवश्यक निर्वाचक मंडल उपलब्ध नहीं था. इसमें कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की राज्य विधानसभा के गठन के परिणामस्वरूप, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से राज्य सभा के द्विवार्षिक चुनाव कराने के लिए आवश्यक निर्वाचक मंडल है.

24 अक्टूबर को होंगे चुनाव

निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार जम्मू कश्मीर की चार राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव 24 अक्टूबर को होंगे. मतदान सुबह 9 बजे से शुरू होगा और शाम 4 बजे समाप्त होगा. उसी दिन मतगणना होगी.

चुनाव की अधिसूचना 6 अक्टूबर को जारी की जाएगी और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर है. नामांकन पत्रों की जांच 14 अक्टूबर को होगी. नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर है.