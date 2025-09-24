ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर और पंजाब की पांच राज्यसभा सीट के लिए 24 अक्टूबर को चुनाव

निर्वाचन आयोग ने जम्मू-कश्मीर की चार और पंजाब की एक राज्यसभा सीट के लिए चुनाव की घोषणा की है.

ECI
चुनाव आयोग (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 24, 2025 at 4:18 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बुधवार को घोषणा की कि जम्मू-कश्मीर की चार राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव 24 अक्टूबर को होंगे. चुनाव आयोग ने यह भी घोषणा की कि पंजाब की एक राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव भी उसी दिन होंगे.

एक प्रेस रिलीज में ईसीआई ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर से राज्य सभा के द्विवार्षिक चुनावों की घोषणा करते हुए कहा, "पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य से निर्वाचित राज्यसभा के चार सदस्यों- मीर मोहम्मद फैयाज, शमशेर सिंह, गुलाम नबी आजाद और नजीर अहमद लवाय का कार्यकाल उनके रिटायरमेंट (फरवरी, 2021 में अलग-अलग डेट पर) पर समाप्त हो गया है."

जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को जम्मू कश्मीर (विधानसभा सहित) और लद्दाख (विधानसभा रहित) केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था. इस अधिनियम की धारा 9 के अनुसार वर्तमान जम्मू कश्मीर राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सभा के चार वर्तमान सदस्यों को अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को आवंटित सीटों को भरने के लिए निर्वाचित माना जाएगा.

सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति के बाद से खाली पड़ी सीटें
चुनाव आयोग ने कहा कि ये सभी सीटें वर्तमान सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति के बाद से खाली पड़ी हैं, क्योंकि उक्त रिक्तियों के समय उक्त चुनाव कराने के लिए आवश्यक निर्वाचक मंडल उपलब्ध नहीं था. इसमें कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की राज्य विधानसभा के गठन के परिणामस्वरूप, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से राज्य सभा के द्विवार्षिक चुनाव कराने के लिए आवश्यक निर्वाचक मंडल है.

24 अक्टूबर को होंगे चुनाव
निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार जम्मू कश्मीर की चार राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव 24 अक्टूबर को होंगे. मतदान सुबह 9 बजे से शुरू होगा और शाम 4 बजे समाप्त होगा. उसी दिन मतगणना होगी.

चुनाव की अधिसूचना 6 अक्टूबर को जारी की जाएगी और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर है. नामांकन पत्रों की जांच 14 अक्टूबर को होगी. नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर है.

पंजाब की एक सीट पर मतदान
वहीं, पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) के निवर्तमान सदस्य संजीव अरोड़ा के इस्तीफे के बाद राज्यसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव आवश्यक हो गया है. उनका कार्यकाल 9 अप्रैल 2028 को समाप्त होने वाला था. निर्वाचन आयोग के अनुसार पंजाब की एक सीट पर उपचुनाव का कार्यक्रम जम्मू-कश्मीर के लिए घोषित कार्यक्रम के समान ही है.

निर्वाचन आयोग ने कहा कि उसने निर्देश दिया है कि मतपत्र पर वरीयता अंकित करने के लिए केवल रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रदान किए गए पूर्व-निर्धारित विनिर्देशों वाले एकीकृत बैंगनी रंग के स्केच पेन का ही उपयोग किया जाएगा.

उपरोक्त चुनाव में किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य पेन का उपयोग नहीं किया जाएगा. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त करके चुनाव प्रक्रिया की बारीकी से निगरानी के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएंगे.

नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस
अधिसूचना के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चुनाव आयोग बडगाम और नगरोटा विधानसभा सीटों के लिए भी उपचुनाव की घोषणा करेगा. ये दोनों सीटें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा बडगाम सीट खाली करने और विधायक देवेंद्र राणा के निधन के बाद खाली हुई हैं.

नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर का प्रतिनिधित्व कम था. उन्होंने कहा कि पार्टी आने वाले दिनों में कार्यसमिति की बैठक के बाद उम्मीदवारों के बारे में फैसला करेगी.

यह भी पढ़ें- लेह में विरोध प्रदर्शन: छात्रों और पुलिस के बीच झड़प, BJP ऑफिस में लगाई आग

For All Latest Updates

TAGGED:

ELECTIONS TO 4 RS SEATSJAMMU KASHMIRPUNJAN SEATPUNJAB RAJYA SABHA SEATSELECTION COMMISSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

UNGA में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने उठाया कश्मीर का मुद्दा, हमले को लेकर की इजराइल की निंदा

जोर पकड़ रहा इंडिया में आर्थिक सुधार, अगस्त में दिखी इंडस्ट्री में रौनक, विकास की रफ्तार 6.3%

UN में ट्रंप ने एस्केलेटर बंद और टेलीप्रॉम्टर के रुकने पर किया तंज, संयुक्त राष्ट्र ने दी सफाई

एशिया कप 2025 सुपर 4: पाकिस्तान श्रीलंका को हराकर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंचा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.