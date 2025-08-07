Essay Contest 2025

राहुल गांधी ने कर्नाटक की जिन सीटों पर लगाए 'वोट चोरी' के आरोप, जानें क्या रहा था वहां का चुनाव परिणाम? - RAHUL GANDHI

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को एक बार फिर उजागर किया है.

Rahul Gandhi
राहुल गांधी (फाइल फोटो)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 7, 2025 at 4:10 PM IST

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को दिल्ली में चुनाव आयोग पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ मिलीभगत करके चुनावों में धांधली करने का आरोप लगाया. इस दौरान उन्होंने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट का उदाहरण भी दिया.

उन्होंने कहा कि बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट जहां कांग्रेस बीजेपी से तीन प्रतिशत से भी कम अंतर से हारी थी. वहां 'फर्जी वोटर्स" और 'डुप्लीकेट वोटिंग' के उदाहरण मौजूद थे. कांग्रेस सासंद ने बड़े पैमाने पर 'वोट चोरी' के अपने दावों के समर्थन में एक डिटेल प्रीजेंटेशन देते हुए कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस 28 में से 16 सीटें जीतने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन केवल नौ ही जीत पाई.

उन्होंने कहा कि बेंगलुरु सेंट्रल में हार ने विशेष रूप से संदेह पैदा किया. पार्टी यह सीट 32,707 वोटों से हारी थी, जो कि बहुत कम मारजिन है, क्योंकि उस सीट पर 13 लाख से ज्यादा वोट पड़े थे.

बेंगलुरु सेंट्रल सीट का रिजल्ट
चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पीसी मोहन और कांग्रेस उम्मीदवार मंसूर अली खान दोनों को 6-6 लाख से ज़्यादा वोट मिले। उनके बीच मतों का अंतर मात्र 2.58 फीसदी था.

बता दें कि पीसी मोहन को कुल 658915 वोट मिले जबकि कांग्रेस के मंसूर अली खान को 626208 लोगों ने वोट दिया, जबकि बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट सतीश चंद्र एम 3087 मतों के साथ तीसरे नंबर पर रहे.

महादेवपुरा विधानसभा सीट का किया जिक्र
राहुल गांधी ने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली आठ विधानसभा सीटों में से एक महादेवपुरा सीट की ओर भी इशारा किया. जहां से बीजेपी ने एक लाख से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की. उन्होंने कहा कि महादेवपुरा ने बाकी सभी सीटों पर कांग्रेस की बढ़त को संतुलित कर दिया. उन्होंने कहा, "यह बहुत बड़ा असंतुलन है."

उन्होंने कथित तौर पर डुप्लीकेट वोटर्स और नए नामांकन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्म 6 के दुरुपयोग का हवाला देते हुए आरोप लगाया, "हमें पता चला कि महादेवपुरा में 1,00,250 वोट चुराए गए थे." उन्होंने दावा किया कि एक ही पते पर फर्जी पते या बड़ी संख्या में मतदाता थे और तस्वीरें भी गलत थीं.

महादेवपुरा विधानसभा सीट का परिणाम
चुनाव आयोग के अनुसार महादेवपुरा विधानसभा सीट से 2023 के चुनाव में बीजेपी की मंजुला अरविंद लिंबावली ने 181731 वोट हासिल किए थे, जबकि कांग्रेस के एच नागेश को कुल 137230 वोट मिले. वहीं, आम आदमी पार्टी के सीआर नटराज 4551 वोट के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद रहे.

इस बीच राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट दिखाते हुए दावा किया कि एक व्यक्ति का नाम चार अलग-अलग मतदान केंद्रों पर दर्ज किया गया. उन्होंने कहा कि ऐसे सैकड़ों मामले हैं. एक अन्य उदाहरण में, उन्होंने मतदाता सूची दिखाते हुए दावा किया कि एक व्यक्ति का नाम कर्नाटक के बेंगलुरु सेंट्रल और महाराष्ट्र के उत्तर प्रदेश में दो बार दर्ज किया गया.

यह भी पढ़ें- 'महाराष्ट्र चुनाव में वोटों की चोरी की गई', राहुल गांधी ने पेश किए सबूत

