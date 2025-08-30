रांची: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का उद्देश्य कांग्रेस पार्टी को ग्रासरूट पर सशक्त बनाने की है. इसके लिए कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने वर्ष 2025 को संगठन सृजन वर्ष भी घोषित किया है. राहुल गांधी का स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए संगठन सशक्तिकरण की जगह सृजन पर जोड़ देना होगा यानी वर्तमान सांगठनिक ढांचे में आमूल चूक परिवर्तन की जरूरत है.

झारखंड में नए फॉर्मेट से जिलाध्यक्षों का चुनाव

राहुल गांधी की इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए झारखंड देश का चौथा ऐसा राज्य बनने जा रहा है, जहां के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यानी कांग्रेस के 25 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति नई प्रक्रिया से होगी. इस प्रक्रिया को पारदर्शी और जवाबदेही युक्त बनाने के लिए पहली बार AICC राज्यों के जिलाध्यक्षों के चयन के लिए अपने स्तर पर जिलावार पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं. AICC द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक में राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को भी शामिल किया गया है. वहीं, AICC द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक की मदद के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तीन-तीन पीसीसी पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं.

जानकारी देते पीसीसी पर्यवेक्षक और कांग्रेस नेता (ETV BHARAT)

पाकुड़ कांग्रेस जिलाध्यक्ष चयन के लिए पीसीसी द्वारा पर्यवेक्षक बनाए गए वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं झारखंड राज्य कृषि विपणन पार्षद के अध्यक्ष रविन्द्र सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर संगठन सृजन अभियान चल रहा है. हमारे नेता राहुल गांधी की सोच है कि जब तक हम अपने जिलाध्यक्षों को मजबूत और संगठन सशक्त करने में सहयोग नहीं करेंगे, तब तक निचले स्तर पर संगठन मजबूत नहीं होगा. रविन्द्र सिंह ने बताया कि इससे पहले गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश में नए तरीके से जिलाध्यक्षों का चुनाव हुआ है. अब इस प्रक्रिया के अगले चरण में झारखंड सहित चार राज्यों में कांग्रेस के जिलाध्यक्षों का चुनाव करना है.

जिलाध्यक्ष नियुक्ति के लिए छह नाम की सूची होगी तैयार

इस बार झारखंड में कांग्रेस जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में बड़े नेताओं के इर्द-गिर्द घूमने वालों को तवज्जों देने के बजाय कांग्रेस जिला संगठन को ग्रासरूट पर मजबूत बनाने में सक्षम व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी. पर्यवेक्षक रविन्द्र सिंह ने बताया कि हर जिले से छह-छह सर्वोत्तम व्यक्ति की सूची दिल्ली AICC के पास भेजी जाएगी. इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू , सह प्रभारी श्री बेला प्रसाद, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और विधायक दल के नेता प्रदीप यादव की बैठक में विस्तृत चर्चा के बाद छह में से किसी एक कांग्रेसी को उस जिले की कमान सौंपी जाएगी.

जिलाध्यक्ष पद के उम्मीदवार की होगी सक्रियता जांच

राहुल गांधी की इच्छा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचकर पार्टी को मजबूत करने की है. इसलिए जिलाध्यक्षों के चयन के लिए जो पैमाना निर्धारित किया है, उसमें जिले का सामाजिक एवं जातीय समीकरण का भी ख्याल रखा जाएगा. इसके साथ कांग्रेस की नीति एवं सिद्धांतों के प्रति उम्मीदवार का समर्पण, पार्टी द्वारा समय-समय पर घोषित कार्यक्रमों में भागीदारी, जन समस्या को लेकर अपने-अपने जिले में एक्टिविटी, सोशल मीडिया पर उम्मीदवार की सक्रियता भी जांची परखी जाएगी. इसके अलावा जिलाध्यक्ष बनने की चाहत रखने वाले उम्मीदवार की नेतृत्व क्षमता कैसी है, इस पर भी केंद्रीय नेतृत्व की नजर होगी.

सभी वर्गों का रखा जाएगा ख्याल- रविन्द्र सिंह

पर्यवेक्षक रविन्द्र सिंह ने बताया कि जिन छह नामों की सूची बनाई जाएगी, उसमें सोशल इंजीनियरिंग का भी ख्याल रखा जाएगा. हर सूची में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और सामान्य वर्ग का भी ख्याल रखा जाएगा. लेकिन उन छह नामों में से अंततः कौन जिलाध्यक्ष बनेगा, इसका फैसला AICC ही करेगा. रविन्द्र सिंह ने कहा कि पीसीसी पर्यवेक्षक भी एक सूची अपने प्रभारी को सौंपेगा ताकि जब दिल्ली में बैठक हो तो पीसीसी ऑब्ज़र्वर की भावना को भी वहां रखा जा सके.

महिलाओं को भी मिलेगी भागीदारी- जगदीश साहू

झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जगदीश साहू ने कहा कि जिलाध्यक्षों के चयन प्रक्रिया में बदलाव का सकारात्मक असर पड़ेगा. जातीय समीकरण का ख्याल रखने के साथ-साथ आधी आबादी को भी जिला कांग्रेस का नेतृत्व करने का मौका मिलेगा. इसकी पूरी उम्मीद है. जगदीश साहू ने कहा कि नए प्रक्रिया से जिलाध्यक्षों की नियुक्ति से संगठन धारदार बनेगा.

सितंबर में होगी कांग्रेस के सभी जिलाध्यक्षों की नियुक्ति- राकेश सिन्हा

झारखंड कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बताया कि जल्द ही AICC द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक और उनकी सहायता के लिए पीसीसी द्वारा हर जिले के लिए नियुक्त 03-03 पर्यवेक्षक अपने-अपने जिले में प्रवास शुरू करेंगे. एक सप्ताह के प्रवास में अपने अपने जिले के ज्यादा से ज्यादा लोगों, वर्गों, मीडियाकर्मियों से बातचीत कर अपनी-अपनी सूची तैयार करेंगे. राकेश सिन्हा ने बताया कि सितंबर महीने के अंत तक राज्य के कांग्रेस के सांगठनिक रूप से 25 जिलों में नए जिलाध्यक्षों का चयन कर लिया जाएगा.

