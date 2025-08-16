ETV Bharat / bharat

चुनाव आयोग राहुल गांधी के 'वोट चोरी' आरोप का जवाब दे सकता है, रविवार को होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस - EC TO HOLD PRESS CONFERENCE

निर्वाचन आयोग विपक्ष के आरोपों के बीच रविवार को संवाददाता सम्मेलन करेगा.

Election Commission to hold press conference on Sunday amid opposition allegations
कांग्रेस नेता राहुल गांधी (फाइल फोटो) (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 16, 2025 at 9:44 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए 'वोट चोरी' के आरोपों और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्षी दलों के लगातार विरोध के बीच निर्वाचन आयोग (ईसी) रविवार को संवाददाता सम्मेलन करेगा.

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के अलावा किसी अन्य मुद्दे पर निर्वाचन आयोग द्वारा औपचारिक तौर पर संवाददाता सम्मेलन बुलाना अपने आप में एक असामान्य बात है. संवाददाता सम्मेलन का विषय अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन अधिकारियों ने कहा है कि यह निर्वाचन आयोग पर लगे आरोपों से संबंधित है.

राहुल गांधी ने बार-बार निर्वाचन आयोग पर मतदाता से जुड़े डेटा में हेराफेरी करने का आरोप लगाया है. उनका आरोप है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा में 'वोट चोरी' हुई है. आयोग ने कांग्रेस नेता से उन लोगों के नाम प्रस्तुत करने को कहा है, जिनके बारे में उनका दावा है कि उन्हें मतदाता सूची में गलत तरीके से जोड़ा गया या हटाया गया है, साथ ही एक हस्ताक्षरित घोषणापत्र भी प्रस्तुत करने को कहा है.

निर्वाचन आयोग ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अपने आरोपों के समर्थन में कोई हलफनामा देने में विफल रहते हैं, तो उन्हें माफी मांगनी होगी. बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराने के निर्वाचन आयोग के कदम को लेकर भी विपक्षी दल सवाल उठ रहे हैं. विपक्षी दलों का दावा है कि इस कदम से करोड़ों पात्र नागरिक कागजों के अभाव में मताधिकार से वंचित हो जाएंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्वाचन आयोग से बिहार में मतदाता सूची में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नामों का विवरण, उन्हें शामिल न करने के कारणों सहित, प्रकाशित करने को कहा है.

राहुल गांधी 17 अगस्त को बिहार में 'वोट अधिकार यात्रा' शुरू करेंगे
दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के माध्यम से लोगों के मताधिकार पर कथित हमले को उजागर करने के लिए रविवार को ‘वोट अधिकार यात्रा’ नामक एक यात्रा की शुरुआत करेंगे. कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने शनिवार को यह जानकारी दी.

कांग्रेस की बिहार इकाई के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक सितंबर को पटना में एक रैली के साथ 'वोट अधिकार यात्रा' का समापन करेंगे. उन्होंने बताया कि राहुल के करीब दो सप्ताह तक बिहार में रहने की संभावना है. राज्यसभा सदस्य अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, "कल, राहुल गांधी सासाराम से इस यात्रा की शुरुआत करेंगे. संबंधित अधिकारियों से सभी आवश्यक अनुमति प्राप्त की गई है. यह यात्रा आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए जनसमर्थन का निर्माण करेगी."

एक सवाल का जवाब देते हुए अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि इस 'वोट अधिकार यात्रा' का नेतृत्व करने के लिए गांधी के लगभग 15 दिनों तक बिहार में रहने की संभावना है. 'वोट अधिकार यात्रा' बिहार के 25 जिलों से होकर गुजरेगी. इसमें 20, 25 और 31 अगस्त को अवकाश रहेगा.

कांग्रेस नेता ने कहा, "सासाराम में, राहुल गांधी के साथ 'वोट अधिकार यात्रा' में बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के भी शामिल होने की संभावना है. इसके अलावा इसमें हमारे अन्य गठबंधन भागीदारों के अलावा, तीन वामपंथी दलों के नेताओं के भी शामिल होने की उम्मीद है."

ये भी पढ़ें: चोरी चोरी, चुपके चुपके, जनता जाग गई है, वोट चोरी पर राहुल का मोदी सरकार पर हमला

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए 'वोट चोरी' के आरोपों और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्षी दलों के लगातार विरोध के बीच निर्वाचन आयोग (ईसी) रविवार को संवाददाता सम्मेलन करेगा.

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के अलावा किसी अन्य मुद्दे पर निर्वाचन आयोग द्वारा औपचारिक तौर पर संवाददाता सम्मेलन बुलाना अपने आप में एक असामान्य बात है. संवाददाता सम्मेलन का विषय अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन अधिकारियों ने कहा है कि यह निर्वाचन आयोग पर लगे आरोपों से संबंधित है.

राहुल गांधी ने बार-बार निर्वाचन आयोग पर मतदाता से जुड़े डेटा में हेराफेरी करने का आरोप लगाया है. उनका आरोप है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा में 'वोट चोरी' हुई है. आयोग ने कांग्रेस नेता से उन लोगों के नाम प्रस्तुत करने को कहा है, जिनके बारे में उनका दावा है कि उन्हें मतदाता सूची में गलत तरीके से जोड़ा गया या हटाया गया है, साथ ही एक हस्ताक्षरित घोषणापत्र भी प्रस्तुत करने को कहा है.

निर्वाचन आयोग ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अपने आरोपों के समर्थन में कोई हलफनामा देने में विफल रहते हैं, तो उन्हें माफी मांगनी होगी. बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराने के निर्वाचन आयोग के कदम को लेकर भी विपक्षी दल सवाल उठ रहे हैं. विपक्षी दलों का दावा है कि इस कदम से करोड़ों पात्र नागरिक कागजों के अभाव में मताधिकार से वंचित हो जाएंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्वाचन आयोग से बिहार में मतदाता सूची में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नामों का विवरण, उन्हें शामिल न करने के कारणों सहित, प्रकाशित करने को कहा है.

राहुल गांधी 17 अगस्त को बिहार में 'वोट अधिकार यात्रा' शुरू करेंगे
दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के माध्यम से लोगों के मताधिकार पर कथित हमले को उजागर करने के लिए रविवार को ‘वोट अधिकार यात्रा’ नामक एक यात्रा की शुरुआत करेंगे. कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने शनिवार को यह जानकारी दी.

कांग्रेस की बिहार इकाई के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक सितंबर को पटना में एक रैली के साथ 'वोट अधिकार यात्रा' का समापन करेंगे. उन्होंने बताया कि राहुल के करीब दो सप्ताह तक बिहार में रहने की संभावना है. राज्यसभा सदस्य अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, "कल, राहुल गांधी सासाराम से इस यात्रा की शुरुआत करेंगे. संबंधित अधिकारियों से सभी आवश्यक अनुमति प्राप्त की गई है. यह यात्रा आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए जनसमर्थन का निर्माण करेगी."

एक सवाल का जवाब देते हुए अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि इस 'वोट अधिकार यात्रा' का नेतृत्व करने के लिए गांधी के लगभग 15 दिनों तक बिहार में रहने की संभावना है. 'वोट अधिकार यात्रा' बिहार के 25 जिलों से होकर गुजरेगी. इसमें 20, 25 और 31 अगस्त को अवकाश रहेगा.

कांग्रेस नेता ने कहा, "सासाराम में, राहुल गांधी के साथ 'वोट अधिकार यात्रा' में बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के भी शामिल होने की संभावना है. इसके अलावा इसमें हमारे अन्य गठबंधन भागीदारों के अलावा, तीन वामपंथी दलों के नेताओं के भी शामिल होने की उम्मीद है."

ये भी पढ़ें: चोरी चोरी, चुपके चुपके, जनता जाग गई है, वोट चोरी पर राहुल का मोदी सरकार पर हमला

For All Latest Updates

TAGGED:

ELECTION COMMISSIONOPPOSITION ALLEGATIONSVOTE THEFTCONGRESS LEADER RAHUL GANDHIEC TO HOLD PRESS CONFERENCE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अलास्का मीटिंग: शिखर वार्ता से कम नहीं था ट्रंप-पुतिन का मिलन

FASTag Annual Pass ने पहले दिन ही मचाई धूम, शाम तक जुड़े 1.4 लाख से अधिक यूजर्स

RCB प्लेयर बना इंग्लैंड का कप्तान, तोड़ा 136 साल पुराना रिकॉर्ड

आंखों से नींद और चेहरे से सुकून छीन गई धराली आपदा, जानें क्या कह रहे मनोचिकित्सक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.