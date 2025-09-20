ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल : वोटरों की सुविधा के लिए EC बूथों की विस्तृत जानकारी वाला डेटाबेस तैयार करेगा

कोलकाता: चुनाव आयोग जल्द ही पश्चिम बंगाल के मतदान केंद्रों या बूथों पर एक नया डेटाबेस लेकर आएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वहां मतदाताओं के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों.

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने नया डाटाबेस बनाने की पहल की है, ताकि यह पता चल सके कि किस बूथ पर कौन सी सेवाओं की कमी है और उसके नवीनीकरण के लिए कितनी राशि की आवश्यकता है.

चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि अब से प्रति बूथ मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1,200 तक सीमित रहेगी. इसके चलते, राज्य में बूथ लेआउट के बाद बूथों की संख्या बढ़ जाएगी. एक अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में राज्य में 80,681 बूथ हैं और जल्द ही 14,000 और बूथ जोड़े जा सकते हैं.

बूथ लेआउट के बाद, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पुराने और नए बूथों के सटीक स्थान, बुनियादी ढांचे और उपलब्ध सुविधाओं का रिकॉर्ड रखने के लिए एक विस्तृत डेटाबेस तैयार करेंगे. आयोग यह भी सुनिश्चित करेगा कि मतदाताओं को किसी विशेष बूथ पर समय पर पहुंचने में कोई समस्या न हो.