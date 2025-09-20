ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल : वोटरों की सुविधा के लिए EC बूथों की विस्तृत जानकारी वाला डेटाबेस तैयार करेगा

सीईओ कार्यालय ने यह पहल की है कि किस बूथ में कौन सी सेवा की कमी है और उसके नवीनीकरण के लिए कितनी राशि चाहिए.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 20, 2025 at 11:37 PM IST

कोलकाता: चुनाव आयोग जल्द ही पश्चिम बंगाल के मतदान केंद्रों या बूथों पर एक नया डेटाबेस लेकर आएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वहां मतदाताओं के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों.

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने नया डाटाबेस बनाने की पहल की है, ताकि यह पता चल सके कि किस बूथ पर कौन सी सेवाओं की कमी है और उसके नवीनीकरण के लिए कितनी राशि की आवश्यकता है.

चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि अब से प्रति बूथ मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1,200 तक सीमित रहेगी. इसके चलते, राज्य में बूथ लेआउट के बाद बूथों की संख्या बढ़ जाएगी. एक अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में राज्य में 80,681 बूथ हैं और जल्द ही 14,000 और बूथ जोड़े जा सकते हैं.

बूथ लेआउट के बाद, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पुराने और नए बूथों के सटीक स्थान, बुनियादी ढांचे और उपलब्ध सुविधाओं का रिकॉर्ड रखने के लिए एक विस्तृत डेटाबेस तैयार करेंगे. आयोग यह भी सुनिश्चित करेगा कि मतदाताओं को किसी विशेष बूथ पर समय पर पहुंचने में कोई समस्या न हो.

नियमों के अनुसार, मतदान केंद्र मतदाता के निवास से दो किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए. पैनल यह सुनिश्चित करेगा कि इस नियम का पालन हो और मतदान केंद्रों में उचित दरवाज़े, खिड़कियां, निर्बाध बिजली आपूर्ति, पेयजल और शौचालय हों.

आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, एक बूथ का न्यूनतम क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर होना चाहिए। इसके अलावा, प्रत्येक बूथ में दो प्रवेश द्वार होने चाहिए.

इस बीच, हाल के वर्षों में बुनियादी ढांचे में बदलाव या पुराने बूथों की मरम्मत पर हुए खर्च के बारे में स्पष्ट जानकारी का अभाव है.नतीजतन, अगर चुनाव कार्यों पर खर्च बढ़ता है और नए बूथों या पुराने बूथों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है, तो चुनाव आयोग को अतिरिक्त धन की बरसात के लिए तैयार रहना होगा.

