नई दिल्ली: कांग्रेस ने रविवार को आरोप लगाया कि चुनाव आयोग न केवल अपनी अक्षमता के लिए बल्कि अपनी स्पष्ट पक्षपात के लिए भी पूरी तरह से बेनकाब हो गया है. इतना ही नहीं कांग्रेस ने चुनाव आयोग के इस दावे को भी हास्यास्पद बताया कि वह सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच कोई अंतर नहीं करता.
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों ने कांग्रेस के आरोपों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के तुरंत बाद पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने पूछा कि क्या चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के 14 अगस्त के आदेशों को लागू करेगा.
उन्होंने कहा, "आज राहुल गांधी द्वारा सासाराम से भारत जनबंधन की मतदाता अधिकार यात्रा शुरू करने के कुछ ही समय बाद, मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके दोनों चुनाव आयुक्तों ने यह कहकर शुरुआत की कि वे सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच कोई अंतर नहीं करते.
Today, the Election Commission of India held a press conference. This was the first time this ‘new’ ECI was speaking directly and not planting through sources.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) August 17, 2025
Yesterday, the ECI had released a ‘Press Note’, the purpose of which was to place the onus of voter list correction on…
'राहुल गांधी के सवाल का नहीं दिया जवाब'
कांग्रेस नेता ने कहा, "बहुत हल्के ढंग से कहें तो इसके विपरीत ढेरों सबूतों के बावजूद यह हास्यास्पद है. रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "विशेष रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त ने राहुल गांधी द्वारा उठाए गए किसी भी तीखे सवाल का सार्थक उत्तर नहीं दिया."
'ऐसा लग रहा था जैसे आज कोई भाजपा नेता बोल रहा हो'
वहीं, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, "क्या उन्होंने महादेवपुरा में हमारे द्वारा उजागर किए गए 1 लाख मतदाताओं के बारे में कोई प्रतिक्रिया दी... हमें उम्मीद थी कि आज वह हमारे सवालों का जवाब देंगे... वे कहते हैं कि 45 दिनों में गोपनीयता बाधित होती है, तो उन 45 दिनों में यह बाधित क्यों नहीं हुई?... ऐसा लग रहा था जैसे आज कोई भाजपा नेता बोल रहा हो..."
ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने प्रेस वार्ता में फ़रमाया: ‘तो क्या हुआ अगर एक ही व्यक्ति कई जगह वोटर लिस्ट में दर्ज है, वोट तो फिर भी एक ही बार डालेगा।’— Pawan Khera 🇮🇳 (@Pawankhera) August 17, 2025
अब हमारा सीधा सवाल है — क्या गुप्ता जी यही दलील अदालत में शपथ पत्र पर लिखकर देने को तैयार हैं? pic.twitter.com/td7VLJ3fqX
उन्होंने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने प्रेस वार्ता में फरमाया: तो क्या हुआ अगर एक ही व्यक्ति कई जगह वोटर लिस्ट में दर्ज है, वोट तो फिर भी एक ही बार डालेगा. अब हमारा सीधा सवाल है — क्या गुप्ता यही दलील अदालत में शपथ पत्र पर लिखकर देने को तैयार हैं?
चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस
बता दें कि रविवार को चुनाव आयोग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के आरोपों का जवाब दिया. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, " राहुल गांधी या तो हलफनामा दें या देश से माफी मांगे. कोई तीसरा विकल्प नहीं है. अगर 7 दिनों के अंदर हलफनामा नहीं मिलता है, तो इसका मतलब है कि ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं..."
उन्होंने कहा कि आरोप लगे कि महाराष्ट्र में मतदाता सूची में संख्या बढ़ गई है. जब ड्राफ्ट सूची थी, तो दावे और आपत्तियां समय पर क्यों नहीं जमा की गईं? जब नतीजे आए, तब कहा गया कि ये गलत है. आज तक महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी को एक भी मतदाता का नाम प्रमाण के साथ नहीं मिला है. चुनाव हुए आठ महीने हो गए हैं.
