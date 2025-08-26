संतु दास

नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं की ओर से बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के जरिये वोट चोरी के आरोपों के बीच चुनाव आयोग (ईसीआई) ने इस संबंध में जनता से राय मांगी है. विपक्षी नेताओं के आरोपों को निराधार बताते हुए चुनाव आयोग ने यह निर्णय जनता पर छोड़ दिया कि चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची में सुधार करने के लिए की जा रही कवायद सही है या गलत.

इसके अलावा, बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया में दावे और आपत्तियां दाखिल करने के लिए भी अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं.

कुछ दिन पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से कहा था कि वह अपने "वोट चोरी" के दावे को साबित करें या देश से माफी मांगें. सात दिनों का अल्टीमेटम खत्म होने के बाद भी राहुल गांधी ने न तो हलफनामा दिया और न ही माफी मांगी. इसके बाद मांगलवार को चुनाव आयोग ने यह कदम उठाया.

कई सवालों को उठाते हुए चुनाव आयोग ने जनता से उनकी राय मांगते हुए पूछा, "क्या मतदाता सूची की गहन जांच होनी चाहिए या नहीं? क्या मृत लोगों के नाम हटाए जाने चाहिए या नहीं? क्या जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में दो या दो से अधिक जगहों पर हैं, उनके नाम केवल एक ही जगह होने चाहिए या नहीं? क्या विदेशी नागरिकों के नाम हटाए जाने चाहिए या नहीं? अगर जवाब हां है, तो मतदाता सूची को शुद्ध करने के इस कठिन कार्य को सफल बनाने में चुनाव आयोग का योगदान दें."

चुनाव आयोग के सूत्रों ने इन सवालों का जिक्र करते हुए कहा, "ये उन लोगों का मुकाबला करने के लिए हैं जो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं. यह लोगों से एक तरह की अपील है कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वह सही है या नहीं."

चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा, "जनता की ओर से कोई विरोध नहीं हुआ है. अगर 65 लाख नाम हटाए गए हैं, तो पिछले 25 दिनों में कितने लोगों ने अपनी आवाज उठाई है कि उनका नाम काट दिया गया. कुल मिलाकर यह संख्या 200 भी नहीं है. जनता को कोई समस्या नहीं है. कुल मिलाकर जनता इस प्रक्रिया से सहमत है. केवल राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है."

सूत्रों ने आगे कहा, "चुनाव आयोग का रुख बिल्कुल स्पष्ट है, आरोप निराधार हैं. अगर किसी संवैधानिक संस्था पर निराधार आरोप लगाया जाता है, तो नोटिस जारी किया जा सकता है."

विशेषज्ञ की राय

ईटीवी भारत से बात करते हुए, लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य ने कहा, "चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है. उनके पास शक्तियां भी हैं और जिम्मेदारियां भी. अनुच्छेद 324 के तहत उन्हें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का अधिकार है. जब चुनाव आयोग के पास ये शक्तियां हैं, तो उसकी यह जिम्मेदारी भी है कि वह देखे कि इन शक्तियों का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं."

उन्होंने कहा, "(मतदाता) सूची तैयार करना चुनाव आयोग का कर्तव्य है. चुनाव आयोग ने सूची तैयार की है. कभी-कभी, एक नागरिक या नागरिकों का समूह, एक राजनीतिक नेता हो सकता है और उसकी टीम सूची में अनियमितताओं का पता लगाती है, यानी नाम शामिल करना और निकालना. फिर वह इसे जनता के सामने लाता है. चुनाव आयोग की भूमिका क्या है? चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि वह इसकी जांच करे. सच्चाई का पता लगाए और जनता को बताए कि राजनीतिक नेता ने जो कहा है वह सही है या गलत."

राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हुए, जिसमें उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया था, आचार्य ने कहा, "अगर उपलब्ध कराया गया डेटा चुनाव आयोग का नहीं था, तो उन्हें तुरंत अदालत में जाकर इसे चुनौती देनी चाहिए थी, क्योंकि वह जनता को गलत जानकारी, भ्रामक जानकारी दे रहे हैं. उन्हें अदालत में जाकर कहना चाहिए था कि उन्होंने दुर्भावनापूर्ण इरादे से सभी काल्पनिक डेटा दिए हैं. एक संवैधानिक संस्था यही कर सकती है. प्रामाणिकता स्थापित करना उनका कर्तव्य है."

बिहार में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं.

