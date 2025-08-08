नई दिल्ली: भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से कहा कि वे महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा जारी घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करें या अपने "बेतुके" आरोपों के लिए माफी मांगें. सूत्रों ने कहा, यदि राहुल गांधी घोषणापत्र पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं, तो इसका मतलब होगा कि उन्हें अपने विश्लेषण और परिणामी निष्कर्षों तथा बेतुके आरोपों पर विश्वास नहीं है.

क्या है मामलाः कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 7 अगस्त गुरुवार को प्रेस कांफ्रेस कर एक बार फिर चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में धांधली के आरोप लगाया था. कर्नाटक के एक लोकसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी ने एक लाख वोट काटे जाने का आरोप लगाया. कहा कि वोटों की चोरी हुई है. इस मामले में आयोग ने उन्हें एक शपथ पत्र भेजा था. कहा था कि वह इस पर साइन करें कि जो बोल रहे हैं, वह सही है. यदि वह गलत पाया गया तो आपके खिलाफ कानूनी ऐक्शन लिया जाए. अब तक इस एफिडेविट को लेकर राहुल गांधी या कांग्रेस से जवाब नहीं आया है.

क्या कहा था राहुल नेः राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि कर्नाटक के बेंगलुरु मध्य लोकसभा क्षेत्र के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए 1 लाख 250 फर्जी वोट डाला गया. कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने कड़े शब्दों में जवाब देते हुए उन्हें एक हलफनामे पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा.

पत्र में कहा गया है, "यह ज्ञात है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, आपने पैरा 3 में उल्लिखित मतदाता सूची में अयोग्य मतदाताओं को शामिल करने और योग्य मतदाताओं को बाहर करने के बारे में उल्लेख किया था. आपसे अनुरोध है कि आप मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 20 (3) (बी) के तहत संलग्न घोषणा/शपथ पर हस्ताक्षर करें और ऐसे मतदाताओं के नाम के साथ वापस करें ताकि आवश्यक कार्यवाही शुरू की जा सके..."

2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में राहुल गांधी के "मतदाता धोखाधड़ी" के आरोपों पर, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने उनसे शपथ पत्र प्रस्तुत करने और विशिष्ट साक्ष्य प्रदान करने को कहा. सीईओ द्वारा राहुल गांधी को लिखे पत्र में कहा गया है, "यह समझा जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने अयोग्य मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने और योग्य मतदाताओं को बाहर करने के बारे में उल्लेख किया था. आपसे अनुरोध है कि संलग्न घोषणा/शपथ पर हस्ताक्षर करें और ऐसे मतदाताओं के नाम के साथ उसे वापस भेजें, ताकि आवश्यक कार्यवाही शुरू की जा सके।"

सीईओ ने यह भी दोहराया कि मतदाता सूची पारदर्शी तरीके से तैयार की गई थी. कहा कि मसौदा और अंतिम मतदाता सूची दोनों अगस्त और सितंबर 2024 में कांग्रेस के साथ साझा की गई थीं. सीईओ ने कहा, "मतदाता सूची अगस्त 2024 और सितंबर 2024 में साझा की गई थी और पार्टी ने उस दौरान कोई अपील दायर नहीं की थी."

