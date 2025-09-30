ETV Bharat / bharat

बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट जारी, SIR के बाद चुनाव आयोग ने प्रकाशित कर दी अंतिम सूची

चुनाव आयोग ने SIR के बाद बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है. पढ़ें पूरी खबर..

Bihar final voter list
बिहार में मतदाता सूची जारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 30, 2025 at 4:19 PM IST

2 Min Read
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अंतिम मतदाता सूची जारी हो गई है. SIR के बाद आज निर्वाचन आयोग ने अंतिम निर्वाचक सूची का प्रकाशन कर दिया गया है. इसके साथ ही अब कभी भी विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा हो सकती है.

फाइनल वोटर लिस्ट जारी: विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद आज यानी 30 सितंबर 2025 को अंतिम निर्वाचक सूची का प्रकाशन कर दिया गया है. चुनाव आयोग ने लोगों से अपील की है कि कोई भी मतदाता दिए गए लिंक https://voters.eci.gov.in के माध्यम से मतदाता सूची में अपने नाम का विवरण देख सकते हैं.

कैसे चेक करें अपना नाम?: इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर जाएं. सर्च यॉर नेम इन ड्राफ्ट रॉल पर क्लिक करें. स्टेट और ईपिक (EPIC) नंबर वाले कॉलम को भरें और वोटर लिस्ट में अपना नाम देखें.

Bihar final voter list
लिस्ट में अपना नाम देखें (ETV Bharat)

SIR के बाद अंतिम सूची: विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया के तहत जहां नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं, वहीं बड़ी संख्या में वोटर के नाम हटाए भी गए हैं. नाम कटने वालों में मृतक और डुप्लीकेट प्रविष्टि शामिल हैं. इसके साथ ही जिन लोगों ने अपने नाम ट्रांसफर करवा लिए हैं, उनके एड्रेस को अपडेट किया गया है.

65 लाख मतदाताओं के नाम हटे थे: चुनाव आयोग ने बिहार के 38 जिलों में वोटर लिस्ट से 65 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए थे. नाम हटाने की वजह मतदाता की मृत्यु, सामान्य निवास के स्थानांतरण और डुप्लीकेट प्रविष्टि बताई गई थी. हालांकि प्रमाण के साथ दावा का समय दिया गया था.

अगले सप्ताह चुनाव का ऐलान संभव: अंतिम मतदाता सूची जारी होने के साथ ही विधानसभा चुनाव का रास्ता साफ हो गया है. चुनाव आयोग की टीम 4-5 अक्टूबर को बिहार आ रही है. माना जा रहा है कि उसके बाद कभी भी बिहार चुनाव का ऐलान हो जाएगा. 243 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है.

