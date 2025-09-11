ETV Bharat / bharat

SIR में राशन कार्ड या कोई अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे, चुनाव आयोग से बंगाल सरकार को झटका

कोलकाता: दुर्गा पूजा के बाद पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची का संधोशन 'विशेष गहन पुनरीक्षण' या एसआईआर अभियान शुरू होगा. राज्य सरकार ने मांग की है कि इस प्रक्रिया में 12वें दस्तावेज आधार कार्ड के साथ तीन और दस्तावेजों को भी मान्य किया जाए.

हाल ही में, मुख्य सचिव मनोज पंत ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) मनोज अग्रवाल को पत्र लिखकर प्रस्ताव रखा था कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में राशन कार्ड और स्वास्थ्य साथी कार्ड को भी नागरिकता के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाए. लेकिन चुनाव आयोग ने इस मांग को खारिज कर दिया है. आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आधार कार्ड के बाद कोई अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा.

इस बीच, राज्य सरकार की इस मांग को लेकर राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है. भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने इस प्रस्ताव का मजाक उड़ाते हुए कहा, "क्या यह चाचा के घर से कोई मांग है?"

राज्य सरकार ने तर्क दिया कि स्वास्थ्य साथी कार्ड को नागरिकता का प्रमाण माना जाना चाहिए. प्रशासन का दावा है कि स्वास्थ्य साथी कार्ड जारी करने से पहले नागरिक की हर जानकारी सत्यापित की जाती है. इसलिए, मतदाता सूची में संशोधन करते समय इसका इस्तेमाल नागरिकता के प्रमाणपत्र के रूप में किया जा सकता है. साथ ही, राशन कार्ड कई लोगों की पहचान करने में भी मददगार साबित हो सकता है. केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना का कार्डपश्चिम बंगाल में अभी शुरू नहीं हुआ है. इसके बजाय, राज्य सरकार ने आम जनता के लिए अपना स्वास्थ्य साथी कार्ड शुरू किया है.

चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार, राज्य की इस मांग को अस्वीकार कर दिया गया है. आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि नागरिकता के प्रमाण के तौर पर वर्तमान में केवल 12 दस्तावेज ही स्वीकार्य हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाल ही में आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल किया गया है. इसके अलावा कोई अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, यह राज्य और आयोग के बीच टकराव का विषय नहीं है. पूरे देश में एक जैसे नियम लागू होंगे.