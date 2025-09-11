SIR में राशन कार्ड या कोई अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे, चुनाव आयोग से बंगाल सरकार को झटका
चुनाव आयोग ने मतदाता सूची संधोशन में राशन कार्ड और स्वास्थ्य साथी कार्ड शामिल करने की बंगाल सरकार की मांग को खारिज कर दिया है.
Published : September 11, 2025 at 9:00 PM IST
कोलकाता: दुर्गा पूजा के बाद पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची का संधोशन 'विशेष गहन पुनरीक्षण' या एसआईआर अभियान शुरू होगा. राज्य सरकार ने मांग की है कि इस प्रक्रिया में 12वें दस्तावेज आधार कार्ड के साथ तीन और दस्तावेजों को भी मान्य किया जाए.
हाल ही में, मुख्य सचिव मनोज पंत ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) मनोज अग्रवाल को पत्र लिखकर प्रस्ताव रखा था कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में राशन कार्ड और स्वास्थ्य साथी कार्ड को भी नागरिकता के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाए. लेकिन चुनाव आयोग ने इस मांग को खारिज कर दिया है. आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आधार कार्ड के बाद कोई अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा.
इस बीच, राज्य सरकार की इस मांग को लेकर राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है. भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने इस प्रस्ताव का मजाक उड़ाते हुए कहा, "क्या यह चाचा के घर से कोई मांग है?"
राज्य सरकार ने तर्क दिया कि स्वास्थ्य साथी कार्ड को नागरिकता का प्रमाण माना जाना चाहिए. प्रशासन का दावा है कि स्वास्थ्य साथी कार्ड जारी करने से पहले नागरिक की हर जानकारी सत्यापित की जाती है. इसलिए, मतदाता सूची में संशोधन करते समय इसका इस्तेमाल नागरिकता के प्रमाणपत्र के रूप में किया जा सकता है. साथ ही, राशन कार्ड कई लोगों की पहचान करने में भी मददगार साबित हो सकता है. केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना का कार्डपश्चिम बंगाल में अभी शुरू नहीं हुआ है. इसके बजाय, राज्य सरकार ने आम जनता के लिए अपना स्वास्थ्य साथी कार्ड शुरू किया है.
चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार, राज्य की इस मांग को अस्वीकार कर दिया गया है. आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि नागरिकता के प्रमाण के तौर पर वर्तमान में केवल 12 दस्तावेज ही स्वीकार्य हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाल ही में आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल किया गया है. इसके अलावा कोई अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, यह राज्य और आयोग के बीच टकराव का विषय नहीं है. पूरे देश में एक जैसे नियम लागू होंगे.
राज्य के इस प्रस्ताव को हथियार बनाकर विरोधी दलों ने ममता सरकार पर हमला बोला है. केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने तंज करते हुए कहा, "चाचा के घर से और क्या मांगना है! स्वास्थ्य साथी कार्ड से लोगों को अच्छा इलाज नहीं मिलता, और स्वास्थ्य साथी कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकता. राज्य सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह दे रही है. उनके लिए राशन कार्ड और आधार कार्ड बनाए गए हैं. इसलिए स्वास्थ्य साथी कार्ड को नागरिकता के प्रमाण के रूप में स्वीकार करने की मांग निराधार है."
अगले साल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं. चुनाव आयोग ने इन राज्यों को एसआईआर के संबंध में सितंबर तक सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं. मतदाता सूची में सुधार के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया की अधिसूचना अक्टूबर में जारी हो सकती है. इसके बाद एसआईआर प्रक्रिया शुरू होगी. इन पांच राज्यों में पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू होने की संभावना ज्यादा है.
इसी साल 24 जून को बिहार में मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' या एसआईआर के संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई थी. इसमें आयोग ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए नागरिकता प्रमाण के तौर पर 11 दस्तावेजों का जिक्र किया था. विपक्षी दलों ने इसका कड़ा विरोध किया था. यह मुद्दा संसद के मॉनसून सत्र में भी छाया रहा.
चुनाव से कुछ महीने पहले, आयोग की इस प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थीं. मामले में सुनवाई के पहले दिन से ही सुप्रीम कोर्ट आधार कार्ड को स्वीकार करने के पक्ष में दिखा और 8 सितंबर को चुनाव आयोग को इसे 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने का निर्देश दिया. शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है.
