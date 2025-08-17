नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप और SIR को लेकर चुनाव आयोग नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वह न तो पक्ष का है और न ही विपक्ष का है. हम अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे.

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश्वर कुमार ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे लिए सभी समान हैं. उन्होंने कहा कि बिहार से SIR की शुरुआत की गई है, क्योंकि लंबे समय से वोटर लिस्ट में सुधार की मांग हो रही थी.

चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के बीच भेदभाव कैसे कर सकता है?

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, "भारत के संविधान के अनुसार 18 साल की आयु वाले देश के हर नागरिक को मतदाता बनना चाहिए और मतदान भी करना चाहिए. आप सभी जानते हैं कि कानून के अनुसार प्रत्येक राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन के माध्यम से होता है. फिर चुनाव आयोग समान राजनीतिक दलों के बीच भेदभाव कैसे कर सकता है? चुनाव आयोग के लिए, न तो कोई विपक्ष है और न ही कोई पक्ष. सभी समान हैं. कोई भी किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित हो, चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा."

'चुनाव आयोग के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं'

उन्होंने कहा, "चुनाव आयोग के दरवाजे सभी के लिए समान रूप से सदैव खुले हैं. जमीनी स्तर पर सभी मतदाता, सभी राजनीतिक दल और सभी बूथ स्तरीय अधिकारी मिलकर पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं, हस्ताक्षर कर रहे हैं और वीडियो प्रशंसापत्र भी दे रहे हैं."

'भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है'

चुनाव आयुक्त ने आगे कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों और उनके द्वारा नामित बीएलओ के ये सत्यापित दस्तावेज, प्रशंसापत्र या तो उनके अपने राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक नहीं पहुंच रहे हैं या फिर जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करके भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है. सच्चाई यह है कि कदम दर कदम सभी पक्ष बिहार के SIR को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध, प्रयासरत और मेहनत कर रहे हैं. जब बिहार के सात करोड़ से अधिक मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं, तो न तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर और न ही मतदाताओं की विश्वसनीयता पर कोई प्रश्नचिह्न लगाया जा सकता है.

क्या चुनाव आयोग को किसी भी मतदाता का वीडियो शेयर करना चाहिए?

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, "हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की तस्वीरें बिना उनकी अनुमति के मीडिया के सामने पेश की गईं. उन पर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया. क्या चुनाव आयोग को किसी भी मतदाता, चाहे वह उनकी मां हो, बहू हो, बेटी हो, के सीसीटीवी वीडियो शेयर करने चाहिए? जिनके नाम मतदाता सूची में हैं, वे ही अपने उम्मीदवार को चुनने के लिए वोट डालते हैं..."

इससे पहले मतदाता आंकड़ों में हेराफेरी के विपक्षी दलों के आरोपों का जवाब देते हुए, चुनाव आयोग (ECI) ने शनिवार को कहा कि ऐसा लगता है कि कुछ राजनीतिक दलों ने चुनाव मशीनरी को त्रुटियां बताने के लिए उचित समय पर वोटर लिस्ट की जांच नहीं की और कहा कि वह अपने अधिकारियों को खामियों को दूर करने में मदद करने के लिए दस्तावेज की जांच का स्वागत करता है.

एक बयान में, चुनाव आयोग ने कहा कि मसौदा मतदाता सूची पब्लिश होने के बाद दावे और आपत्तियां उठाने का समय, पार्टियों के लिए खामियों को उजागर करने का उपयुक्त समय है. इसमें कहा गया, "ऐसा लगता है कि कुछ राजनीतिक दलों और उनके बूथ स्तरीय एजेंटों (BLA) ने उचित समय पर मतदाता सूचियों की जांच नहीं की और अगर कोई त्रुटि थी, तो उसे उजागर नहीं किया..."

आयोग ने उल्लेख किया कि हाल ही में कुछ राजनीतिक दलों और व्यक्तियों ने मतदाता सूचियों में त्रुटियों के बारे में मुद्दे उठाए हैं, जिनमें पूर्व में तैयार की गई वोटर लिस्ट भी शामिल हैं.

