"वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों के मामले में चुनाव आयोग सक्रिय भूमिका निभा रहा..."; सौरभ भारद्वाज का गंभीर आरोप
आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग पर लगाया फर्जीवाड़े को छुपाने का आरोप
Published : September 20, 2025 at 3:08 PM IST
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) ने शनिवार को चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाया है. आप पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि चुनाव आयोग दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची से नाम काटने और फर्जी आवेदन डालने जैसे मामलों में पारदर्शिता बरतने में नाकाम रहा है. उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र समेत कई इलाकों में मतदाता सूची से नाम काटने की हजारों शिकायतें दी गई, लेकिन चुनाव आयोग ने आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की.
सौरभ भारद्वाज ने कहा; ''आप पार्टी ने जनवरी में ही लिखित रूप से आयोग को शिकायत दी थी. 5 जनवरी को मुख्यमंत्री के लेटरहेड पर आवेदन दिया गया, जबकि 8 और 9 जनवरी को विस्तृत शिकायतें सौंपी गई. इनमें यह स्पष्ट किया गया था कि करीब 6166 वोट डिलीशन की फर्जी एप्लीकेशन डाली गई. इसके बावजूद आयोग की तरफ से न तो कोई एफआईआर दर्ज हुई और न ही किसी व्यक्ति से पूछताछ की गई.''
चुनाव आयोग को उसका मांगा Affidavit देगी AAP 🔥— AAP (@AamAadmiParty) September 20, 2025
मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दिल्ली में वोट चोरी और चोरों को छिपाने और बचाने में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग की भूमिका है।
चुनाव आयोग का काम चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है लेकिन ख़ुद पारदर्शी तरीके नहीं अपना रहा है।… pic.twitter.com/otvJAlYlg0
सौरभ भारद्वाज ने बताया कि जब इस विषय पर आरटीआई डाली गई तो आयोग ने जवाब दिया कि यह व्यक्तिगत जानकारी है और इसमें कोई पब्लिक इंटरेस्ट नहीं जुड़ा है. उन्होंने सवाल उठाया कि जो जानकारी लोगों से छुपाई जा रही थी, वही आयोग ने रात 9:15 बजे अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से सार्वजनिक कर दी. उन्होंने इसे आयोग की मिलीभगत बताते हुए कहा कि आयोग फर्जीवाड़े को छुपाने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है.
कल हमने नई दिल्ली विधानसभा में हुई वोट चोरी को लेकर अपनी बातें रखी थीं और तमाम तथ्य और सबूत सामने रखे थे।— AAP (@AamAadmiParty) September 20, 2025
हमने चुनाव आयोग को जनवरी में तमाम शिकायतें दी थीं और उसके 8 महीने बाद हमने RTI लगाकर पूछा कि इस मामले में क्या कार्रवाई हुई?
हमें इसका जवाब दिया गया कि यह व्यक्तिगत… pic.twitter.com/8HydQFVM3K
सौरभ भारद्वाज ने ये भी आरोप लगाया कि यह पूरा मामला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस की दिल्ली में अब कोई खास पकड़ नहीं है. भाजपा सरकार में पुलिस व जांच एजेंसियां काम करती हैं. इस कारण मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है.
भारद्वाज ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर निशाना साधते हुए कहा; ''यदि आयोग को एफिडेविट चाहिए तो आम आदमी पार्टी उसे देने के लिए तैयार है. मुख्यमंत्री और पार्टी की ओर से जो शिकायतें दर्ज कराई गईं, उन्हें नजरअंदाज करना यह साबित करता है कि चुनाव आयोग पारदर्शिता के बजाय राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है.'' उन्होंने मांग की कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हो सके.
