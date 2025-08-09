रांचीः भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के ऊपर बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड सहित देश भर के 334 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की मान्यता समाप्त कर दी है. भारत निर्वाचन आयोग की इस कार्रवाई के बाद मान्यता समाप्त होने वाले राजनीतिक दल आयोग द्वारा आवंटित चुनाव चिन्ह एवं अन्य लाभ के साथ चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29बी और धारा 29सी के प्रावधानों के तहत, आयकर अधिनियम, 1961 और चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ, किसी भी लाभ का लाभ उठाने के लिए ये राजनीतिक दल पात्र नहीं होंगे. हालांकि इस आदेश के खिलाफ 30 दिनों के भीतर आयोग में अपील की जा सकती है.



राज्य मान्यता रद्द राजनीतिक दलों की संख्या आंध्र प्रदेश 05 अरुणाचल प्रदेश 01 बिहार 16 चंडीगढ़ 10 दिल्ली 26 गोवा 04 गुजरात 10 हरियाणा 20 जम्मू कश्मीर 03 झारखंड 05 कर्नाटक 12 केरल 07 मध्य प्रदेश 14 महाराष्ट्र 08 ओडिशा 05 पुडुचेरी 01 पंजाब 08 राजस्थान 09 तमिलनाडु 22 तेलंगाना 12 उत्तर प्रदेश 114 उत्तराखंड 05 पश्चिम बंगाल 07

आखिर क्यों हुई मान्यता रद्द

देश में राजनीतिक दल चाहे वो राष्ट्रीय या राज्य या आरयूपीपी यानी पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के प्रावधानों के तहत चुनाव आयोग से पंजीकृत होते हैं.

वर्तमान में, भारत निर्वाचन आयोग में 6 राष्ट्रीय दल, 67 राज्य दल और 2854 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल यानी आरयूपीपी पंजीकृत हैं. यदि कोई दल लगातार 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ता है, तो उस दल को पंजीकृत दलों की सूची से हटा दिया जाएगा.

इसके अलावा, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के अनुसार, दलों को उनके पंजीकरण के समय नाम, पता, पदाधिकारी आदि जैसे विवरण देने होते हैं और किसी भी बदलाव को बिना किसी देरी के आयोग को सूचित करना होता है.

इससे पहले, जून 2025 में, ईसीआई ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस नियम का उल्लंघन करते हुए पाया गया. 345 आरयूपीपी की सत्यापन जांच करने का निर्देश दिया गया था.

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर झारखंड सहित देश के विभिन्न राज्यों के सीईओ ने जांच की, जिसके तहत इन आरयूपीपी को कारण बताओ नोटिस जारी किए और प्रत्येक दल को व्यक्तिगत सुनवाई के माध्यम से जवाब देने और अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया.

इसके बाद, सीईओ की रिपोर्टों के आधार पर कुल 345 आरयूपीपी में से 334 आरयूपीपी को उपरोक्त शर्तों का पालन न करते हुए पाया गया. शेष मामलों को फिर से सत्यापन के लिए सीईओ को वापस भेज दिया गया है. आयोग की इस कार्रवाई के बाद अब, कुल 2854 आरयूपीपी में से 2520 शेष बचे हैं.



झारखंड के पांच राजनीतिक दलों की मान्यता हुई समाप्त

भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई इस कार्रवाई में झारखंड के पांच पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की मान्यता समाप्त कर दी गई है. मान्यता समाप्त होने वाले दल में देवघर के भारत विकास मोर्चा, पलामू की भारतीय जनमुक्ति पार्टी और मानव मुक्ति मोर्चा, गढ़वा के नवजवान संघर्ष मोर्चा और रांची की राष्ट्रीय मजदूर किसान प्रजातांत्रिक पार्टी शामिल है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार के अनुसार राज्य में सात ऐसे पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की पहचान की गई थी, जिनका कोई पता नहीं चल पा रहा था. इन दलों के अध्यक्ष या महासचिव को शपथ पत्र के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया था.

जिसमें से रांची की जनसाधारण पार्टी और झारखंड विकास दल के सक्षम पदाधिकारियों ने अपने दलों के अस्तित्व को साबित करने के लिए अपना पक्ष रखा था. शेष पांच दलों के कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए, जिसकी सूचना भारत निर्वाचन आयोग को भेजा गया था.

