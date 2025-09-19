ETV Bharat / bharat

चुनाव आयोग ने 474 और पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटाया

नई दिल्ली: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने 474 और पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) को अपनी सूची से हटा दिया है. साथ ही चुनाव आयोग ने बताया कि उसने देश भर में 359 और पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) को सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो इस दर्जे को बनाए रखने के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करने में विफल रहे.

राजनीतिक दल, चाहे राष्ट्रीय, राज्य या आरयूपीपीएस हों, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29ए के अनुसार चुनाव आयोग में पंजीकृत होते हैं. अधिनियम के प्रावधानों के तहत, एक बार राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत होने के बाद, किसी भी संगठन को चुनाव चिह्न, कर छूट आदि जैसे कुछ विशेषाधिकार और लाभ प्राप्त होते हैं.

राजनीतिक दलों के पंजीकरण के दिशानिर्देशों में उल्लेख है कि यदि कोई दल लगातार 6 सालों तक चुनाव नहीं लड़ता है, तो उसे पंजीकृत दलों की सूची से हटा दिया जाएगा. चुनावी प्रणाली को साफ करने के लिए एक व्यापक और सतत रणनीति के हिस्से के रूप में, ईसीआई ने कहा कि वह 2019 से लगातार 6 साल तक एक भी चुनाव लड़ने की आवश्यक शर्त को पूरा करने में विफल रहने वाले आरयूपीपी की पहचान करने और उन्हें सूची से हटाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभ्यास कर रहा है.

इस प्रक्रिया के पहले चरण में, 9 अगस्त को 334 आरयूपीपी को सूची से हटा दिया गया था. चुनाव आयोग ने कहा, "इसके क्रम में, दूसरे चरण में, चुनाव आयोग ने 18 सितंबर को 474 आरयूपीपी को सूची से हटा दिया, क्योंकि उन्होंने लगातार 6 वर्षों तक चुनाव आयोग द्वारा आयोजित चुनावों में भाग नहीं लिया था. इस प्रकार, पिछले दो महीनों में 808 आरयूपीपी को सूची से हटा दिया गया है."