चुनाव आयोग ने 474 और पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटाया

यदि कोई दल लगातार 6 सालों तक चुनाव नहीं लड़ता है, तो उसे पंजीकृत दलों की सूची से हटाने का उल्लेख है.

Election Commission of India
प्रतीकात्मक तस्वीर (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 19, 2025 at 3:58 PM IST

नई दिल्ली: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने 474 और पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) को अपनी सूची से हटा दिया है. साथ ही चुनाव आयोग ने बताया कि उसने देश भर में 359 और पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) को सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो इस दर्जे को बनाए रखने के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करने में विफल रहे.

राजनीतिक दल, चाहे राष्ट्रीय, राज्य या आरयूपीपीएस हों, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29ए के अनुसार चुनाव आयोग में पंजीकृत होते हैं. अधिनियम के प्रावधानों के तहत, एक बार राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत होने के बाद, किसी भी संगठन को चुनाव चिह्न, कर छूट आदि जैसे कुछ विशेषाधिकार और लाभ प्राप्त होते हैं.

राजनीतिक दलों के पंजीकरण के दिशानिर्देशों में उल्लेख है कि यदि कोई दल लगातार 6 सालों तक चुनाव नहीं लड़ता है, तो उसे पंजीकृत दलों की सूची से हटा दिया जाएगा. चुनावी प्रणाली को साफ करने के लिए एक व्यापक और सतत रणनीति के हिस्से के रूप में, ईसीआई ने कहा कि वह 2019 से लगातार 6 साल तक एक भी चुनाव लड़ने की आवश्यक शर्त को पूरा करने में विफल रहने वाले आरयूपीपी की पहचान करने और उन्हें सूची से हटाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभ्यास कर रहा है.

इस प्रक्रिया के पहले चरण में, 9 अगस्त को 334 आरयूपीपी को सूची से हटा दिया गया था. चुनाव आयोग ने कहा, "इसके क्रम में, दूसरे चरण में, चुनाव आयोग ने 18 सितंबर को 474 आरयूपीपी को सूची से हटा दिया, क्योंकि उन्होंने लगातार 6 वर्षों तक चुनाव आयोग द्वारा आयोजित चुनावों में भाग नहीं लिया था. इस प्रकार, पिछले दो महीनों में 808 आरयूपीपी को सूची से हटा दिया गया है."

इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए, 359 ऐसे आरयूपीपी की पहचान की गई है, जिन्होंने पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2021-22, 2022-23, 2023-24) में निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने वार्षिक लेखापरीक्षित खाते जमा नहीं किए हैं और चुनाव तो लड़े हैं, लेकिन चुनाव व्यय रिपोर्ट दाखिल नहीं की है. ये देश भर के 23 विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं.

चुनाव आयोग ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी पार्टी को अनुचित रूप से सूची से बाहर न किया जाए, संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को इन आरयूपीपी को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारियों द्वारा सुनवाई के माध्यम से पार्टियों को एक अवसर दिया जाएगा. इसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर किसी भी आरयूपीपी को सूची से बाहर करने का अंतिम निर्णय लेता है.

