कोलकाता: पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं. उससे पहले सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और चुनाव आयोग के बीच तकरार का माहौल गर्म हो चला है. तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि, चुनाव आयोग जनता के वोटों से जीती सरकार को काम नहीं करने दे रहा है.

उन्होंने कहा कि, विधानसभा चुनाव से बहुत पहले ही भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए बंगाल के प्रशासनिक कामकाज में दखलंदाजी की जा रही है. तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने गुरुवार दोपहर कोलकाता हवाई अड्डे से इंडिया ब्लॉक बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना होने से पहले यह बात कही.

उन्होंने आयोग की भूमिका को बेशर्मी भरा बताया. हालांकि, अभिषेक का मानना है कि बंगाल के मतदाता इन सबका जवाब देगी. पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव अभी लगभग 10 महीने दूर है. उससे पहले, तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग की भूमिका पर कड़ी आपत्ति जताई. आज डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि, चुनाव आयोग अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि, आयोग का उद्देश्य चुनी हुई सरकार को काम करने देने के बजाय भाजपा को अतिरिक्त अवसर देना है.

अभिषेक बनर्जी दिल्ली में होने वाले इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं. अभिषेक ने एयरपोर्ट से ही चुनाव आयोग और भाजपा पर एक साथ हमला बोला. उन्होंने कहा कि, चुनाव आयोग की शक्तियां तभी शुरू होती हैं जब आदर्श आचार संहिता लागू होती है. तभी पुलिस और नागरिक प्रशासन आयोग के नियंत्रण में आते हैं, ताकि चुनाव निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हों. उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि, अभी तो चुनावों की घोषणा भी नहीं हुई है, तो आयोग अभी से इतना दखल क्यों दे रहा है. अभिषेक ने आरोप लगाया कि आयोग की यह भूमिका केंद्र की सुविधा के लिए है.

अभिषेक यहीं नहीं रुके, उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि, जब से केंद्र में भाजपा की सरकार है, चुनाव आयोग को अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए लाया गया है. पहले भाजपा ने न्यायिक व्यवस्था का इस्तेमाल किया. एजेंसी का इस्तेमाल किया, अब आयोग का इस्तेमाल कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि, आयोग ने असली बंगाली मतदाताओं के मताधिकार छीनने की बेशर्मी की है.

उनका दावा है कि राज्य में एक निर्वाचित सरकार है. इसे बंगाल की 12 करोड़ जनता ने चुना है. उस सरकार को व्यावहारिक रूप से काम करने देने के बजाय, आयोग प्रशासनिक फैसलों में दखलंदाजी कर रहा है.

आयोग ने राज्य में मतदाता सूची में संशोधन की गतिविधियां शुरू कर दी हैं. आयोग ने चुनाव आयोग के आदेशों का पालन न करने पर दो क्षेत्रीय कार्यकारी अधिकारियों (आरओओ) और निर्वाचन अधिकारी (ईआरओ) के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का भी आदेश दिया है. ममता बनर्जी ने इस पर पलटवार किया था. इस दिन अभिषेक ने कहा था, "जो लोग बंगाल में रहते हैं और बंगाली बोलते हैं, उनसे मताधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है. यह एक अजीब समय है, जहां चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता खोकर एक राजनीतिक दल का हथियार बन गया है."

टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने न्यायिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि, वे न्यायिक व्यवस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन 2021 से अब तक कलकत्ता हाई कोर्ट की विभिन्न पीठों ने 50 से ज्यादा मामलों में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं. वहां केंद्र सरकार का प्रभाव देखा गया है. इन जांचों के कई मामलों में, यह देखा गया है कि राज्य पुलिस जो काम 24 घंटे के भीतर कर पाती थी, केंद्रीय एजेंसी महीनों की जाँच के बाद भी उससे आगे नहीं बढ़ पाती."

दूसरी ओर, अभिषेक बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र राज्य पर 'आर्थिक नाकेबंदी' कर रही है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि, केंद्र ने न केवल 100 दिनों के काम, आवास योजना या सड़क परियोजनाओं के लिए पैसा देना बंद कर दिया है, बल्कि अब उसने बंगाल को जल जीवन मिशन के लिए भी पैसा देना बंद कर दिया है. उन्होंने इसे बंगाल और बंगालियों के खिलाफ बदले की राजनीति करार दिया.

भाजपा को चेतावनी देते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा, "मैंने पहले भी कहा है, मैं इसे फिर से कहूंगा, जो लोग राजनीतिक रूप से बंगाल का अपमान और अपमान कर रहे हैं, उन्हें पहले ही जवाब मिल चुका है, और उन्हें इस बार भी जवाब मिलेगा. चाहे 2021 हो या 2024... भाजपा ने अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखा है. इसलिए, बंगाल की जनता उन्हें इस बार उचित सबक सिखाएगी."

