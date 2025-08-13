मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर नगर निगम की मेयर निर्मला साहू का दो अलग-अलग वोटर आईडी कार्ड पर नाम दर्ज होने का मामला सामने आया है. जिसके बाद चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा है. जिला निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी ने इस संबंध में उन्हें नोटिस जारी कर 16 अगस्त शाम 5 बजे तक अपना पक्ष रखने का समय दिया है.

निर्मला साहू को EC का नोटिस : निर्मला साहू को भेजे गए नोटिस में लिखा गया है कि, 1 जुलाई 2025 को प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक सूची में 94-मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र के दो अलग-अलग मतदान केंद्रों पर आपका नाम दर्ज है. इस संबंध में 15 अगस्त तक अपना पक्ष रखें.

''आपका नाम विशेष गहन पुनरीक्षण, 2025 के दौरान प्रकाशित निर्वाचक सूची में बूथ नंबर 153 क्रमांक संख्या 664 ईपिक नंबर REM1251917 और बूथ नंबर 257 क्रमांक संख्या 618 ईपिक नंबर G581835164 है. साथ ही वोटर लिस्ट रिवीजन में भी दो जगह आपका नाम पाया गया है. इस संबंध में आप अपना पक्ष 16 अगस्त 2025 तक रखें.'' - कार्यालय, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर

चुनाव आयोग द्वारा भेजी गई नोटिस (ETV Bharat)

दो वोटर आईडी, क्या बोलीं निर्मला साहू? : दो वोटर आईडी कार्ड मामले में चुनाव आयोग के नोटिस पर ईटीवी भारत संवाददाता से बात करते हुए मेयर निर्मला साहू ने कहा कि, ''मैं हमेशा पुरानी बाजार के केदारनाथ रोड स्थित अपने आवास के पास राजकीय मारवाड़ी मध्य विद्यालय बूथ पर मतदान करती आई हूं. आवेदा हाई स्कूल के मतदान केंद्र पर मेरा नाम कैसे जुड़ा, यह मुझे पता नहीं है. फिलहाल मैं दिल्ली में हूं, मुजफ्फरपुर लौटने के बाद ही इसकी जानकारी मिल सकेगी.''

अपने समर्थकों के साथ मेयर निर्मला साहू (ETV Bharat)

तेजस्वी यादव का दावा : दरअसल, बुधवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉफ्रेंस कर दावा किया था कि मुजफ्फरपुर मेयर व बीजेपी नेता निर्मला साहू के नाम पर दो अलग-अलग मतदाता पहचान पत्र दर्ज हैं. उन्होंने कहा था कि मुजफ्फरपुर मेयर का पहला वोटर कार्ड राजकीय मारवाड़ी मध्य विद्यालय, पुरानी बाजार, नगर क्षेत्र, मुजफ्फरपुर उत्तर भाग, क्रमांक 664 पर ईपिक नंबर REM1251917, जिसमें नाम निर्मला देवी, पति शिव शंकर प्रसाद साहू, उम्र 48 वर्ष है.

'मुजफ्फरपुर मेयर के पास 2 वोटर ID कार्ड' : तेजस्वी यादव ने आगे बताया कि, मुजफ्फरपुर मेयर का दूसरा वोटर आईडी कार्ड आवेदा उच्च विद्यालय, तिनकोठिया, चंदवारा पूरब भाग, भाग संख्या 618 पर ईपिक नंबर GSB1835164, जिसमें भी नाम निर्मला देवी, पति शिव शंकर प्रसाद, लेकिन उम्र 50 वर्ष दर्ज है. जिसके बाद तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से इस मामले में कार्रवाई की मांग की थी.

''मुजफ्फरपुर मेयर निर्मला देवी, बीजेपी नेता हैं, विधानसभा चुनाव में संभावित उम्मीदवार हो सकती हैं, उनके पास एक ही विधानसभा में दो वोटर कार्ड हैं. उनके देवर के पास भी दो वोटर कार्ड हैं. जिन बीजेपी नेताओं के पास दो-दो वोटर कार्ड हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है.'' - तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा

