चुनाव आयोग ने कोटा नीलिमा को भेजा नोटिस, दो वोटर आईडी रखने पर मांगा जवाब - ELECTION COMMISSION

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की पत्नी कोटा नीलिमा के पास कथित तौर पर दो निर्वाचन क्षेत्रों- खैरताबाद और नई दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड है.

Election Commission issues notice to Kota Neelima over two voter ID cards Pawan Khera wife
कांग्रेस नेता कोटा नीलिमा (ANI)
Published : September 4, 2025 at 7:37 PM IST

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने गुरुवार को कांग्रेस नेता कोटा नीलिमा को दो मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) रखने के मामले में नोटिस जारी किया. इससे एक दिन पहले भाजपा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा की पत्नी नीलिमा पर दिल्ली और तेलंगाना दोनों राज्यों का वोटर आईडी रखने का आरोप लगाया था. चुनाव आयोग ने नीलिमा से 10 सितंबर को सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा है.

कोटा नीलिमा को भेजे नोटिस में नई दिल्ली के निर्वाचन पंजीयन अधिकारी (ईआरओ) ने लिखा, "मेरे संज्ञान में लाया गया है कि आपने एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकृत कराया है. जैसा कि आप जानते होंगे, एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में पंजीकृत होना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत दंडनीय अपराध है."

कांग्रेस नेता नीलिमा का नाम दिल्ली में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र और तेलंगाना में खैरताबाद सीट की मतदाता सूची में दर्ज है. नीलिमा को जारी नोटिस में कहा गया है, "आपको निर्देश दिया जाता है कि आप कारण बताएं कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए. आपका जवाब 10 सितंबर (बुधवार) को सुबह 11 बजे तक इस कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए."

अमित मालवीय ने लगाए थे आरोप
बुधवार को भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने नीलिमा पर दो वोटर आईडी कार्ड रखने का आरोप लगाया थी. इससे कुछ दिन पहले उन्होंने उनके पति पवन खेड़ा पर भी ऐसा ही आरोप लगाया था.

कांग्रेस पर हमला करते हुए मालवीय ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "तेलंगाना के सनथनगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की उम्मीदवार रहीं और पवन खेड़ा की पत्नी कोटा नीलिमा के पास भी दो सक्रिय EPIC आईडी हैं - एक 60 खैरताबाद निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत है और दूसरा नई दिल्ली में. अब यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस नेताओं के पास कई EPIC नंबर हैं और वे एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत मतदाता हैं."

उन्होंने कहा, "यह कोई संयोग नहीं है. वोट चोरी में लिप्त लोग ही आम नागरिकों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए बदनाम कर रहे हैं और हमारी संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं."

गौरतलब है कि इससे पहले चुनाव आयोग ने पवन खेड़ा को दिल्ली के नई दिल्ली और जंगपुरा विधानसभा क्षेत्रों में कथित तौर पर दो वोटर आईडी कार्ड रखने के लिए नोटिस जारी किया था. इस संबंध में सोमवार सुबह 11 बजे तक उनसे जवाब मांगा गया था. चुनाव आयोग के अनुसार, खेड़ा ने अभी तक उन्हें जारी नोटिस का जवाब नहीं दिया है.

चुनाव आयोग की नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए खेड़ा ने कहा, "चुनाव आयोग मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखने में विफल रहा है. यह तब है जब मैंने 2016 में घर बदलने के बाद नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से अपना नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 के जरिये आवेदन किया था."

उन्होंने कहा, "2016 से अब तक चार चुनाव हो चुके हैं - 2019 लोकसभा, 2020 विधानसभा, 2024 लोकसभा, 2025 विधानसभा. इसलिए यह मान लेना सही होगा कि चार 'संशोधन' भी हुए होंगे. फिर भी, मेरा नाम अभी भी नई दिल्ली की मतदाता सूची में है. चुनाव आयोग किस पत्थर के नीचे सोया हुआ है?"

इससे पहले दिन में, चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा कि दो मतदाता पहचान पत्र रखना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत अपराध है. निर्वाचन आयोग ने एक से अधिक वोटर आईडी कार्ड रखने वालों से यह भी कहा कि वे केवल एक ही रखें और दूसरा जमा कर दें.

