बिहार में इलेक्शन कमीशन की राजनीतिक दलों के साथ हाई लेवल मीटिंग शुरू, ये पार्टियां नहीं हुई शामिल

दो दिवसीय दौरे पर पटना पहुंची इलेक्शन कमीशन की टीम ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : October 4, 2025 at 9:01 AM IST 3 Min Read