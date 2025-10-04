ETV Bharat / bharat

बिहार में इलेक्शन कमीशन की राजनीतिक दलों के साथ हाई लेवल मीटिंग शुरू, ये पार्टियां नहीं हुई शामिल

पटना में राजनीतिक दलों के साथ इलेक्शन कमीशन की हाई लेवल मीटिंग शुरू हो गई है, लेकिन कुछ पार्टियां हैं, जो शामिल नहीं हुई हैं.

BIHAR ELECTION 2025
दो दिवसीय दौरे पर पटना पहुंची इलेक्शन कमीशन की टीम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 4, 2025 at 9:01 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बजने वाला है. चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और एस.एस. संधू 4 और 5 अक्टूबर को पटना के दो दिवसीय दौरे पर हैं. आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बिहार के सभी 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ चर्चा शुरू हो गई है.

इन पार्टियों को नहीं भेजा गया बुलावा: बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस समेत प्रमुख दलों को आमंत्रित किया गया है. मगर मुकेश सहनी की VIP, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जीतनराम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को निमंत्रण नहीं भेजा गया है.

4 अक्टूबर को नेताओं के साथ बैठक: मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता में भारत निर्वाचन आयोग की टीम आज सबसे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगी और उनके सुझाव एवं अपेक्षाओं पर चर्चा करेगी. इसके बाद निर्वाचन आयोग की टीम बिहार के सभी प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, उप महा निरीक्षक, सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेगी.जिसमें निर्वाचन की प्रशासनिक और विधि व्यवस्था संबंधी तैयारियों की समीक्षा की जाएगी.

5 अक्टूबर को नोडल अधिकारियों के साथ बैठक: 5 अक्टूबर को निर्वाचन आयोग की टीम नोडल अधिकारियों के साथ बैठक करेगी. जिसमें चुनाव के दौरान निष्पक्ष और परिदृश्य को सुनिश्चित करने हेतु तैयारी की समीक्षा की जाएगी. इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयोग के सदस्यों की राज्य पुलिस नोडल अधिकारी और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के नोडल अधिकारी के साथ बैठक होगी.

BIHAR ELECTION 2025
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार (ETV Bharat)

बीजेपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठक: इस बैठक के बाद निर्वाचन आयोग की टीम बिहार के मुख्य सचिव, बिहार के बीजेपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेगी. जिसमें राज्य स्तर पर निर्वाचन संबंधी समन्वय एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी.

5 अक्टूबर को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस: 5 अक्टूबर को पटना में मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं आयोग की टीम दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी. जिसमें विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर दिशा-निर्देश की जानकारी दी जाएगी. भारत निर्वाचन आयोग की टीम की समीक्षा यात्रा का उद्देश्य बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 को स्वतंत्र निष्पक्ष शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न करना मुख्य उद्देश्य है.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

बिहार चुनाव 2025PATNA NEWSज्ञानेश कुमार की बैठकBIHAR ELECTION 2025BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मगध-शाहाबाद की 48 में से 80% सीट जीतने के लिए NDA का 'मास्टर प्लान', पवन सिंह साबित होंगे 'तुरुप का इक्का'?

दरभंगा में सिक्सर लगाएंगे संजय सरावगी या महागठबंधन के सिर सजेगा ताज, जानें सियासी समीकरण

Explainer: 20 साल से बिहार के CM लेकिन चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं नीतीश कुमार?

मतदान करने पर नक्सली करते थे खून-खराबा, बिहार के गया में आज कैसे हैं हालात, जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.