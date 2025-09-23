ETV Bharat / bharat

चुनाव आयोग ने 24 राजनीतिक दलों से बातचीत की, कांग्रेस ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया

नई दिल्ली: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने मई से अब तक अपने मुख्यालय में 24 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के साथ बातचीत की है. चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों राजनीतिक दलों के साथ ये बातचीत मौजूदा कानूनी ढांचे के अनुसार चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने के उद्देश्य से की जा रही है.

24 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बातचीत में से पांच राष्ट्रीय दलों से और 19 क्षेत्रीय दलों से हैं. जिन राष्ट्रीय दलों के साथ चुनाव आयोग के टॉप अधिकारियों ने बातचीत की, उनमें भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी शामिल हैं, जबकि क्षेत्रीय दलों में समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी शामिल हैं.

राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने अभी तक बातचीत के लिए चुनाव आयोग से मुलाकात नहीं की है. चुनाव आयोग के सूत्रों ने मंगलवार को ईटीवी भारत को बताया, "राजनीतिक दलों के साथ चल रही बातचीत के तहत चुनाव आयोग ने 6 मई से 9 सितंबर तक 24 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के साथ चर्चा की है. ये बातचीत चुनाव आयोग के मुख्यालय में हो रही है, जिसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करना है."

कांग्रेस से नहीं हुई बातचीत

चुनाव आयोग की राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ अब तक हुई बातचीत का ब्यौरा देते हुए, उन्होंने कहा, "24 राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई चर्चाओं में से पांच राष्ट्रीय दलों के और 19 क्षेत्रीय दलों के हैं." कांग्रेस का जिक्र करते हुए चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा, "छह राष्ट्रीय दलों में से, अब तक भारतीय जनता पार्टी सहित पांच के साथ बातचीत हुई है. कांग्रेस पार्टी के साथ बातचीत अभी बाकी है."

चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करना उद्देश्य

चुनाव आयोग के सूत्रों ने मंगलवार को ईटीवी भारत को बताया, "राजनीतिक दलों के साथ चल रही बातचीत के तहत चुनाव आयोग ने 6 मई से 9 सितंबर तक 24 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के साथ चर्चा की है. ये बातचीत चुनाव आयोग के मुख्यालय में हो रही है, जिसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करना है."

चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ अब तक हुई बातचीत का ब्यौरा देते हुए उन्होंने कहा, "24 राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई चर्चाओं में से पांच राष्ट्रीय दलों के और 19 क्षेत्रीय दलों के हैं."