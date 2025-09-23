चुनाव आयोग ने 24 राजनीतिक दलों से बातचीत की, कांग्रेस ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया
Published : September 23, 2025 at 4:37 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने मई से अब तक अपने मुख्यालय में 24 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के साथ बातचीत की है. चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों राजनीतिक दलों के साथ ये बातचीत मौजूदा कानूनी ढांचे के अनुसार चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने के उद्देश्य से की जा रही है.
24 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बातचीत में से पांच राष्ट्रीय दलों से और 19 क्षेत्रीय दलों से हैं. जिन राष्ट्रीय दलों के साथ चुनाव आयोग के टॉप अधिकारियों ने बातचीत की, उनमें भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी शामिल हैं, जबकि क्षेत्रीय दलों में समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी शामिल हैं.
राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने अभी तक बातचीत के लिए चुनाव आयोग से मुलाकात नहीं की है. चुनाव आयोग के सूत्रों ने मंगलवार को ईटीवी भारत को बताया, "राजनीतिक दलों के साथ चल रही बातचीत के तहत चुनाव आयोग ने 6 मई से 9 सितंबर तक 24 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के साथ चर्चा की है. ये बातचीत चुनाव आयोग के मुख्यालय में हो रही है, जिसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करना है."
कांग्रेस से नहीं हुई बातचीत
चुनाव आयोग की राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ अब तक हुई बातचीत का ब्यौरा देते हुए, उन्होंने कहा, "24 राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई चर्चाओं में से पांच राष्ट्रीय दलों के और 19 क्षेत्रीय दलों के हैं." कांग्रेस का जिक्र करते हुए चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा, "छह राष्ट्रीय दलों में से, अब तक भारतीय जनता पार्टी सहित पांच के साथ बातचीत हुई है. कांग्रेस पार्टी के साथ बातचीत अभी बाकी है."
चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करना उद्देश्य
चुनाव आयोग के सूत्रों ने मंगलवार को ईटीवी भारत को बताया, "राजनीतिक दलों के साथ चल रही बातचीत के तहत चुनाव आयोग ने 6 मई से 9 सितंबर तक 24 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के साथ चर्चा की है. ये बातचीत चुनाव आयोग के मुख्यालय में हो रही है, जिसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करना है."
चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ अब तक हुई बातचीत का ब्यौरा देते हुए उन्होंने कहा, "24 राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई चर्चाओं में से पांच राष्ट्रीय दलों के और 19 क्षेत्रीय दलों के हैं."
कांग्रेस से बात होना बाकी
कांग्रेस का जिक्र करते हुए चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा, "छह राष्ट्रीय दलों में से अब तक भारतीय जनता पार्टी समेत पांच के साथ बातचीत हो चुकी है. कांग्रेस पार्टी के साथ बातचीत अभी बाकी है." उन्होंने दावा किया कि बैठक के लिए चुनाव आयोग के निमंत्रण पर कांग्रेस ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.
सूत्रों ने कहा, "चुनाव आयोग संपर्क करने की कोशिश कर रहा है. इस संबंध में कांग्रेस को एक औपचारिक पत्र भेजा गया था. मौखिक रूप से भी प्रतिबद्धता जताई गई थी, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है." उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग निकट भविष्य में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ और बैठकें करेगा.
राजनीतिक दलों के साथ संवाद
सूत्रों ने कहा, "आने वाले दिनों में चुनाव आयोग द्वारा इस तरह की और बैठकें की जाएंगी. चुनाव आयोग के अधिकारी सभी राजनीतिक दलों के साथ संवाद बनाए हुए हैं. इसलिए, संबंधित दलों के संभावित समय के अनुसार एक तिथि निर्धारित की जाएगी."
इस बीच कांग्रेस के एक प्रमुख नेता ने इस बारे में कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि कांग्रेस ने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के लिए चुनाव आयोग को अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है. इस संबंध में पूछे जाने पर प्रमुख कांग्रेस नेता ने ईटीवी भारत से कहा, "मुझे कोई जानकारी नहीं है."
इस वर्ष की शुरुआत में ईसीआई ने कहा था कि कुल 4,719 सर्वदलीय बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा आयोजित 40 बैठकें, जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा 800 बैठकें और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों द्वारा आयोजित 3,879 बैठकें शामिल थीं, जिनमें विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल थे.
