सिर्फ एक APP से होंगे सारे काम.. इलेक्शन कमीशन का बड़ा ऐलान, क्या है ECINet?

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा हो गई है. दो फेज में चुनाव होंगे. नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन से चुनाव का ऐलान करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म ECINet का जिक्र किया है, जिससे एक क्लिक में चुनाव से जुड़ी सारी जानकारियां मिल सकेंगी. इस ऐप को 'मदर ऑफ ऑल ऐप' भी कहा जा सकता है.

क्या है ECINet?: दरअसल, ECINet एक प्रकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो कई सेवाओं को एक ही जगह पर जोड़ता है. चुनाव आयोग के 40 से अधिक मौजूदा मोबाइल और वेब एप्लिकेशन को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करता है. इससे वोटर्स या यूजर्स को अलग-अलग ऐप्स या वेबसाइट पर जाने की दरकार नहीं होगी.

ECINet 'मदर ऑफ ऑल ऐप' (ETV Bharat)

मतदाता को मिलेंगी कई सुविधाएं: ECINet ससे वोटर पंजीकरण या मौजूदा विवरण अपडेट करना आसान होगा. मतदाता सूची में नाम है या नहीं, सिर्फ एक क्लिक से इस बारे में पता चल जाएगा. इससे डिजिटल फोटो वोटर स्लिप डाउनलोड किया जा सकता है. बूथ और चुनाव की तारीख की जानकारी भी मिलेगी. अपने उम्मीदवारों की जानकारी और आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी मतदाता 'नो योर कैंडिडेट' यानी KYC फीचर के जरिए हासिल कर सकते हैं. इसके साथ ही फोटो या वीडियो सबूत के साथ चुनाव उल्लंघन की शिकायत भी दर्ज कराई जा सकेगी. रियल-टाइम, रिजल्ट और वोट परसेंटेज की सटीक जानकारी मिलेगी.