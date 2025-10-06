ETV Bharat / bharat

सिर्फ एक APP से होंगे सारे काम.. इलेक्शन कमीशन का बड़ा ऐलान, क्या है ECINet?

बिहार चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ने ऐसा APP तैयार किया है, जिससे वोटर्स के लिए जानकारी जुटाना आसान हो जाएगा. पढ़ें क्या है ECINet?

Bihar Election 2025
ECINET ऐप पर मिलेगी चुनाव की सारी जानकारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 6, 2025 at 7:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा हो गई है. दो फेज में चुनाव होंगे. नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन से चुनाव का ऐलान करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म ECINet का जिक्र किया है, जिससे एक क्लिक में चुनाव से जुड़ी सारी जानकारियां मिल सकेंगी. इस ऐप को 'मदर ऑफ ऑल ऐप' भी कहा जा सकता है.

क्या है ECINet?: दरअसल, ECINet एक प्रकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो कई सेवाओं को एक ही जगह पर जोड़ता है. चुनाव आयोग के 40 से अधिक मौजूदा मोबाइल और वेब एप्लिकेशन को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करता है. इससे वोटर्स या यूजर्स को अलग-अलग ऐप्स या वेबसाइट पर जाने की दरकार नहीं होगी.

Bihar Election 2025
ECINet 'मदर ऑफ ऑल ऐप' (ETV Bharat)

मतदाता को मिलेंगी कई सुविधाएं: ECINet ससे वोटर पंजीकरण या मौजूदा विवरण अपडेट करना आसान होगा. मतदाता सूची में नाम है या नहीं, सिर्फ एक क्लिक से इस बारे में पता चल जाएगा. इससे डिजिटल फोटो वोटर स्लिप डाउनलोड किया जा सकता है. बूथ और चुनाव की तारीख की जानकारी भी मिलेगी. अपने उम्मीदवारों की जानकारी और आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी मतदाता 'नो योर कैंडिडेट' यानी KYC फीचर के जरिए हासिल कर सकते हैं. इसके साथ ही फोटो या वीडियो सबूत के साथ चुनाव उल्लंघन की शिकायत भी दर्ज कराई जा सकेगी. रियल-टाइम, रिजल्ट और वोट परसेंटेज की सटीक जानकारी मिलेगी.

ECINet से क्या फायदे होंगे?: इस नई ऐप से मतदाताओं को अलग-अलग ऐप्स को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इससे डिजिटल डिवाइड को कम करने में मदद मिलेगी. मतदान केंद्र से लेकर राज्य चुनाव अधिकारियों तक डेटा मैनेजमेंट और रिपोर्टिंग अब काफी आसान हो जाएगाी. इसके साथ ही इससे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आएगी.

Bihar Election 2025
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (ETV Bharat)

पहली बार बिहार में ECINet का प्रयोग: बिहार चुनाव से पहले जून 2025 के उपचुनावों के दौरान भी पंजाब, केरल, गुजरात और पश्चिम बंगाल में ECINet के कुछ मॉड्यूल को लागू किया गया था लेकिन इस बार इसका पूरी क्षमता के साथ इस्तेमाल होगा. इस ऐप से न केवल मतदाता, बल्कि चुनाव अधिकारी, सियासी दल और चुनाव से जुड़े तमाम लोग भी लाभ उठा पाएंगे.

Bihar Election 2025
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ऐलान (ETV Bharat)

कब होगा बिहार में चुनाव?: बिहार विधानसभा चुनाव दो चरण में कराए जाएंगे. 6 नवंबर को पहले चरण में 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान होगा. वहीं, 14 नवंबर को मतगणना होगी.

ये भी पढे़ं:

बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान, 2 फेज में मतदान, इस दिन आएगा परिणाम

आपके इलाके में कब होगी वोटिंग? बिहार विधानसभा सीट का पूरा ब्यौरा

बिहार वोटर लिस्ट में अभी भी जुड़वा सकते हैं अपना नाम, CEC ज्ञानेश कुमार ने बतायी प्रक्रिया

'20 साल की तकलीफों का हिसाब लेगा बिहार', तेजस्वी यादव ने कहा- 14 नवंबर की तारीख याद कर लीजिए

For All Latest Updates

TAGGED:

BIHAR ELECTION 2025बिहार चुनाव का ऐलानएक ऐप पर चुनाव की सारी जानकारीMOTHER OF ALL APPSECINET

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मगध-शाहाबाद की 48 में से 80% सीट जीतने के लिए NDA का 'मास्टर प्लान', पवन सिंह साबित होंगे 'तुरुप का इक्का'?

दरभंगा में सिक्सर लगाएंगे संजय सरावगी या महागठबंधन के सिर सजेगा ताज, जानें सियासी समीकरण

Explainer: 20 साल से बिहार के CM लेकिन चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं नीतीश कुमार?

मतदान करने पर नक्सली करते थे खून-खराबा, बिहार के गया में आज कैसे हैं हालात, जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.