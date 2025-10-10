बिहार विधानसभा चुनाव: चुनाव आयोग ने रिटर्निंग ऑफिसर और एआरओ के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए
बिहार विधानसभा चुनाव और होने वाले उपचुनावों को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया.
Published : October 10, 2025 at 6:59 PM IST
नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने शुक्रवार को कहा कि उसने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपचुनावों के लिए सभी रिटर्निंग अधिकारियों (ROs) और सहायक आरओ के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया.
शुक्रवार को संपन्न हुए दो दिवसीय कार्यक्रम में चुनाव से पहले नामांकन प्रक्रिया पर एक ऑनलाइन मूल्यांकन और संदेह निवारण सत्र भी शामिल था. चुनाव आयोग के अनुसार, कुल 243 आरओ और 1418 एआरओ ने कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया.
भारत निर्वाचन आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 एवं धारा 24 के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर को नामित या मनोनीत करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव कानून और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार आयोजित किए जाएं.
निर्धारित अवधि के दौरान आरओ और एआरओ आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन होंगे.
ऑनलाइन मूल्यांकन और संदेह निवारण सत्रों में नामांकन प्रक्रिया, योग्यता और अयोग्यता, आदर्श आचार संहिता (एमसीसी), उम्मीदवारी वापस लेना, प्रतीक आवंटन, मतदान दिवस की व्यवस्था और मतगणना सहित चुनाव संचालन के सभी चरणों को कवर किया गया.
चुनाव आयोग ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के मास्टर प्रशिक्षक आरओ और एआरओ की शंकाओं (यदि कोई हो) का समाधान करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे चुनाव के सुचारू संचालन के लिए पूरी तरह तैयार हैं.
ईसीआई ने यह भी कहा कि उसने ईसीआईएनईटी के पीठासीन अधिकारी मॉड्यूल पर सीईओ, सभी डीईओ और आरओ के लिए एक ऑनलाइन ब्रीफिंग सत्र आयोजित किया, जो प्रगतिशील कार्यान्वयन के अधीन है.
इसमें कहा गया है, "इस मॉड्यूल के माध्यम से, पीठासीन अधिकारी हर दो घंटे में और मतदान समाप्ति पर ईसीआईनेट ऐप पर मतदाता मतदान के आंकड़े अपलोड करेंगे. यह डेटा आरओ स्तर पर स्वचालित रूप से संकलित किया जाएगा ताकि लगभग वास्तविक समय में मतदान के रुझान उपलब्ध हों."
भारत निर्वाचन आयोग ने यह भी घोषणा की कि वह मतदान से पहले सभी मतदान केंद्रों पर पीठासीन अधिकारी एप्लीकेशन का ट्रायल रन भी आयोजित करेगा.
ये सत्र संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारियों द्वारा अपने-अपने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किए जा रहे प्रशिक्षण सत्रों के अतिरिक्त हैं.
बिहार में विधानसभा चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होंगे. इसके अलावा मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर सहित सात राज्यों की आठ सीटों के लिए उपचुनाव 11 नवंबर को होने हैं. वहीं मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी.
