बिहार विधानसभा चुनाव: चुनाव आयोग ने रिटर्निंग ऑफिसर और एआरओ के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए

Published : October 10, 2025 at 6:59 PM IST

नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने शुक्रवार को कहा कि उसने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपचुनावों के लिए सभी रिटर्निंग अधिकारियों (ROs) और सहायक आरओ के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया. शुक्रवार को संपन्न हुए दो दिवसीय कार्यक्रम में चुनाव से पहले नामांकन प्रक्रिया पर एक ऑनलाइन मूल्यांकन और संदेह निवारण सत्र भी शामिल था. चुनाव आयोग के अनुसार, कुल 243 आरओ और 1418 एआरओ ने कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया. भारत निर्वाचन आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 एवं धारा 24 के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर को नामित या मनोनीत करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव कानून और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार आयोजित किए जाएं. निर्धारित अवधि के दौरान आरओ और एआरओ आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन होंगे. ऑनलाइन मूल्यांकन और संदेह निवारण सत्रों में नामांकन प्रक्रिया, योग्यता और अयोग्यता, आदर्श आचार संहिता (एमसीसी), उम्मीदवारी वापस लेना, प्रतीक आवंटन, मतदान दिवस की व्यवस्था और मतगणना सहित चुनाव संचालन के सभी चरणों को कवर किया गया.