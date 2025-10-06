बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान, 2 फेज में मतदान, इस दिन आएगा परिणाम
बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है. 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे. आगे पढ़ें पूरी खबर..
Published : October 6, 2025 at 4:36 PM IST
पटना/नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ऐलान कर दिया है. दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार चुनाव की घोषणा करते हुए बताया कि दो चरणों में चुनाव होंगे.
दो चरणों में मतदान: ज्ञानेश कुमार ने बताया कि 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा, जबकि 11 नवंबर को दूसरे फेज की वोटिंग होगी. वहीं 14 नवंबर को मतगणना होगी. 6 को पहले फेज में 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि 11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान होगा.
क्या बोले सीईसी?: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि इस बार 17 नए प्रयोग किए गए हैं. उन्होंने बताया कि राज्य में कुल 90,712 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं. 1044 महिला पोलिंग बूथ बनाए गए हैं. 1350 मॉडर्न पोलिंग बूथ बनाए गए हैं. किसी भी बूथ पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं रहेंगे. बुजुर्ग और दिव्यांग के लिए बूथ ग्राउंड फ्लोर पर होंगे. व्हील चेयर की सुविधा होगी.
सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम: मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 11 जिलों में 250 जगहों पर घोड़ों से निगरानी की जाएगी. जीरो टॉलरेंस टू एनी वायलेंस के निर्देश दिए गए हैं. सभी अधिकारियों को निष्पक्ष रहने का निर्देश है. कोई फेक न्यूज और गलत जानकारी सोशल मीडिया पर आता हैं तो कार्रवाई होगी. ड्रग्स और कैश के अवैध तस्करी पर पैनी नजर रहेगी. 17 नए फैसले बिहार में लिए गए हैं जो बाद में पूरे देश में लागू होंगे. यह एक ऐतिहासिक कदम माना जाएगा.
EVM में कैंडिडेट की रंगीन फोटो लगेगी: ज्ञानेश कुमार ने कहा कि अब सभी पोलिंग बूथों पर वेब कास्टिंग की जाएगी. ईवीएम में सभी प्रत्याशियों की रंगीन फोटो लगाने का फैसला लिया गया. सीरियल नंबर का फॉन्ट बड़ा किया गया है. अगर कोई भी मतदाता या व्यक्ति ईसीआई ऐप डाउनलोड करता है और अपना नंबर डालता है तो बीएलओ से बात कर समस्या का निदान कर सकता है. चुनाव आयोग के 1950 नंबर पर डायल कर 243 ईआरओ मताताओं के सेवा खुले रहेंगे. इससे संतुष्टि ना मिले तो पटना में सीईओ को फोन कर सकते हैं.
7 करोड़ से अधिक वोटर्स करेंगे मतदान: बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या 7.43 करोड़ है. जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 3.92 करोड़ और महिला वोटर्स की तादाद 3.50 करोड़ है, जबकि 1725 ट्रांसजेंडर हैं. इसके अलावे 4 लाख सीनियर सीटिजन वोटर हैं. वहीं 100 वर्ष से ज्यादा के कुल 14 हजार वोटर्स हैं. फर्स्ट टाइम वोटरों की संख्या 14 लाख है.
243 में 40 सीट रिजर्व: बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा में 203 सामान्य सीट है, जबकि अनुसूचित जाति के लिए 38 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट आरक्षित है.
2020 में तीन फेज में चुनाव: पिछली बार यानी 2020 में तीन चरणों में विधानसभा के चुनाव हुए थे. पहले चरण में 28 अक्टूबर को 71 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए थे. दूसरे चरण के तहत 3 नवंबर को 94 सीटों पर मतदान हुआ था, जबकि तीसरे फेज में 7 नंवबर को 78 सीटों पर वोटिंग हुई थी. वहीं 10 नवंबर 2020 को नतीजे घोषित हुए थे.
2015 में 5 चरण में मतदान: 2015 में 5 फेज में इलेक्शन संपन्न हुआ था. पहले चरण का मतदान 12 अक्टूबर को हुआ था. दूसरे फेज की वोटिंग 16 अक्टूबर को और तीसरे चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर को हुई थी. वहीं 1 नवंबर को चौथे फेज और 5 नवंबर को पांचवें और आखिरी चरण का मतदान हुआ था. 8 नवंबर को विधानसभा चुनाव के परिणाण आए थे.
2010 में 6 फेज में वोटिंग: वहीं साल 2010 में छह चरणों में वोटिंग हुई थी. पहले चरण का मतदान 21 अक्टूबर को हुआ था. 24 अक्टूबर को दूसरे फेज, 28 अक्टूबर को तीसरे फेज, 1 नवंबर को चौथे, 9 नवंबर को पांचवें और 20 नवंबर को छठे चरण का मतदान हुआ था. 24 नवंबर को मतगणना हुई थी.
अक्टूबर 2005 में 4 चरण में मतदान: उससे पहले साल 2005 के अक्टूबर-नवंबर वाले चुनाव को 4 चरणों में संपन्न कराया गया था. पहले फेज के लिए 18 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी. दूसरे फेज का मतदान 26 अक्टूबर, तीसरे फेज की चुनाव 13 नवंबर और चौथे फेज का मतदान 19 नवंबर को हुआ था. 22 नवंबर को रिजल्ट घोषित हुआ था.
फरवरी 2005 में 3 फेज में चुनाव: वहीं साल 2005 के फरवरी में जो चुनाव हुए थे, वह तीन चरणों में कराए गए थे. पहले फेज का मतदान 3 फरवरी को हुआ था. 15 फरवरी को दूसरे चरण और 23 फरवरी को तीसरे फेज की वोटिंग हुई थी. 4 मार्च को वोटों की गिनती हुई थी.
कब खत्म होगा विधानसभा का कार्यकाल?: 17वीं विधानसभा का गठन 23 नवंबर 2020 को हुआ था. ऐसे में इस विधानसभा की अवधि 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रही है. लिहाजा उससे पहले 18वीं विधानसभा का गठन होना जरूरी है.
