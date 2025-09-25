ETV Bharat / bharat

पंजाबी मूल की बुजुर्ग महिला को बेड़ियों में भारत भेजा, न कोई क्रिमिनल केस फिर भी अमेरिका ने लिया एक्शन!

30 साल से अमेरिका में रह रही पंजाबी मूल की बुजुर्ग महिला को बेड़ियों में जकड़कर भारत भेजा गया.

Elderly woman of Punjabi origin deported from US
हरजीत कौर (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 25, 2025 at 5:44 PM IST

अमृतसर: अमेरिका में रह रही पंजाब मूल की 73 साल की बुजुर्ग महिला हरजीत कौर को डिपोर्ट कर दिया गया है. वह पिछले 30 वर्षों से अमेरिका में रह रही थी. कुछ दिन पहले, यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम इंफोर्समेंट ने हरजीत कौर पर अवैध तरीके से अमेरिका में रहने का आरोप लगाते हुए हिरासत में लिया था.

कस्टम इंफोर्समेंट ने हरजीत कौर को ईस्ट बे में एक नियमित जांच के दौरान हिरासत में लिया था. इधर, हरजीत कौर की गिरफ्तारी के बाद, भारतीय और मूल अमेरिकी नागरिकों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए. उनके परिवार और समुदाय का कहना था कि वह तीन दशकों से अमेरिका में रह रही थीं और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था. साल 2013 में हरजीत कौर का आवेदन खारिज कर दिया गया था.

2013 में आवेदन खारिज होने के बाद भी हरजीत कौर हर छह महीने में आईसीईएस में रिपोर्ट करती रहीं. उनकी उम्र और नाजुक स्वास्थ्य को देखते हुए, समुदाय ने उनकी रिहाई की मांग की थी. हालांकि, उन्हें अब (डिपोर्ट) निर्वासित कर दिया गया है. हरजीत कौर को भारत भेजे जाने से रोकने के लिए अमेरिका में भी विरोध प्रदर्शन हुए.

इस मामले की पैरवी कर रहे वकील दीपक अहलूवालिया ने कहा कि, हरजीत कौर को पहले जॉर्जिया से 132 अन्य भारतीय नागरिकों के साथ आईएएस चार्टर्ड विमान से आर्मेनिया ले जाया गया और फिर दिल्ली हवाई अड्डे पर भेज दिया गया. परिवार और परिचित उन्हें लेने दिल्ली हवाई अड्डे पहुंच गए.

वहीं, हरजीत कौर के परिवार और उनके जानने वाले लोग इस फैसले से बेहद निराश हैं. हरजीत कौर की पोती सुखमीत कौर ने कहा कि, उन्हें सिर्फ इतना बताया गया कि उनकी दादी को हिरासत में लिया गया है. उन्हें उनसे मिलने भी नहीं दिया गया. पोती सुखमीत ने कहा कि, वह अपनी दादी को खोजती रही. जब वह मिली मदद की गुहार लगाते हुए रो रही थीं.

एक अन्य शख्स ने बताया कि, हरजीत कौर यहां अमेरिका में 30 साल से रह रही थी. वह यहां दर्जी का काम करती थीं. जब वह मिली, तो उनकी हालत बहुत खराब थी. उन्होंने यह भी सुना कि उन्हें कुर्सी या बिस्तर तक नहीं दिया गया था और वह जमीन पर सोती थीं.

ये भी पढ़ें: हथकड़ी-बेड़ियों में भारतीयों की वापसी पर बोले, विशेषज्ञः 'डंकी रूट के दलालों पर हो कड़ी कार्रवाई'

