जंगली हाथी ने घर का दरवाजा तोड़ा, अंदर सो रही दादी-पोती को मौत के घाट उतारा
तमिलनाडु के वलपराई में एक जंगली हाथी ने एक दादी और उसकी पोती पर हमला कर उन्हें मार डाला. घटना से इलाके में दहशत है.
Published : October 13, 2025 at 1:34 PM IST
कोयंबटूर: तमिलनाडु के वलपराई के पास एक जंगली हाथी ने घर का दरवाजा तोड़कर दादी और पोती को मौत के घाट उतार दिया. वन विभाग मामले की जांच कर रहा है.
घटना के बारे में बताया जाता है कि एक जंगली हाथी आज सुबह लगभग 3 बजे वलपराई के निकट वाटर पाल ऊमैयांडी मुदक्कू आवासीय क्षेत्र में घुस आया और वहां एक घर का दरवाजा तोड़ दिया.
इतना ही नहीं हाथी ने वहां सो रही वृद्धा असला (55) और उनकी साढ़े तीन साल की पोती हेमा श्री पर हमला कर दिया. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मियों ने मृतकों के शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए वलपराई सरकारी अस्पताल भेज दिया.
हाथियों के झुंड के भगाने में जुटा वन विभाग
वहीं वन विभाग के कर्मचारी फिलहाल इलाके में डेरा जमाए हाथियों के झुंड को भगाने के काम में लगे हुए हैं. दूसरी तरफ से घटना से क्षेत्र के लोगों में दहशत है. वन विभाग की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि हमले में शामिल हाथी टेंसी था और उसने कुछ महीने पहले वाटरपाल क्षेत्र में दोपहिया वाहन चला रहे एक जर्मन व्यक्ति पर भी हमला कर उसे मार डाला था.
उत्पात मचा रहे हाथी को पकड़ने निर्णय जल्द- सांसद
इस बीच, पोलाची के सांसद ईश्वरसामी ने कहा है कि वलपराई क्षेत्र में उत्पात मचा रहे एकमात्र जंगली हाथी टेंसी को पकड़ने और उसे दूसरे स्थान पर छोड़ने के बारे में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा.
आवासीय इलाकों में जंगली हाथियों की आवाजाही बढ़ी
कोयंबटूर जिले के वलपराई और उसके आसपास के चाय बागानों और आवासीय इलाकों में जंगली हाथियों की आवाजाही बढ़ रही है. इससे इन इलाकों में रहने वाले लोगों की जान का खतरा बढ़ गया है. हालांकि, जंगली हाथी कभी-कभी वन क्षेत्र से निकलकर आवासीय क्षेत्रों में घुस जाते हैं और घरों को नुकसान पहुंचाते हैं, राशन की दुकानों में घुसकर चावल खा जाते हैं, लोगों पर हमला करते हैं और कृषि भूमि को नुकसान पहुंचाते हैं.
बता दें कि इससे पहले वन विभाग ने कोयंबटूर जिले के थोंडामुथुर क्षेत्र में लोगों को डराने वाले जंगली हाथियों को भगाने के लिए अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के अंतर्गत टॉपस्लिप के पास कोझीकामुथी हाथी प्रजनन शिविर से चिन्नाथम्बी, अरिसी राजा और नरसिम्हन नामक तीन कुमकी हाथियों को लिया था.
