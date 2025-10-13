ETV Bharat / bharat

जंगली हाथी ने घर का दरवाजा तोड़ा, अंदर सो रही दादी-पोती को मौत के घाट उतारा

जंगली हाथी ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 13, 2025 at 1:34 PM IST 2 Min Read