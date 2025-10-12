ETV Bharat / bharat

''पीपल नहीं ये तो मेरा बेटा था'', 90 साल की बूढ़ी माई ये कहकर रो पड़ी, प्रकृति और आस्था की अनोखी कहानी

खैरागढ़ से आई तस्वीरों ने केंद्रीय मंत्री को भी कर दिया भावुक.

ELDERLY CRIED WHEN TREE WAS CUT
पीपल नहीं ये तो मेरा बेटा था (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 12, 2025 at 7:40 AM IST

खैरागढ़: प्रकृति हमारे लिए कितना जरुरी है और उसका हमारे जीवन में क्या महत्व ये हम सभी जानते हैं. लेकिन लालच और विकास के चक्कर में हम उसी जीवन देने वाली प्रकृति का गला घोंट रहे हैं. खैरागढ़ की रहने वाली 90 साल की देवला बाई ने सालों पहले एक पीपल का पेड़ अपने घर के पास लगाया था. 90 साल की देवला बाई हर दिन उस पीपल के पेड़ की पूजा करती. देवली बाई कहती हैं कि वो पीपल के पेड़ को पेड़ नहीं बल्कि अपना बेटा मानती थी. जिस तरह से लोग अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं उसी तरह से वो पीपल के पेड़ का ख्याल रखती.

पीपल के पेड़ को मानती थी बेटा, कटने पर फूट फूटकर रोई देवला बाई: देवला बाई कहती हैं कि वो पिछले 20 सालों से ज्यादा वक्त से इस पेड़ की देखभाल बेटे की तरह करती आ रहीं थी. इसी बीच चोरी छुपे किसी ने उस पीपल के पेड़ को रात के अंधेरे में काट दिया. बुजुर्ग देवला को जैसे ही इस बात का पता चला वो भागती हुई पेड़ के पास पहुंची. वहां का नजारा देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे. वो चीख चीखकर कहने लगी कि उसके बेटे को किसी ने उससे छीन लिया है. लोगों ने बुजुर्ग महिला को काफी समझाने की कोशिश की लेकिन वो घंटों कटे पेड़ से लिपटकर रोती रही. बुजुर्ग महिला कभी कटे पेड़ के तने को देखकर उसे दुलारती तो कभी जोर जोर से रोने लगती. ऐसा लगा जैसे बुजुर्ग मां का बेटा ही उससे छिन गया हो.

2001 में लगाया था पीपल का पौधा: 90 साल की बुजुर्ग महिला देवला बाई को जिसने भी रोते बिलखते देखा उसकी आंखें भर आई. स्थानीय लोगों ने भी बताया कि देवला बाई ने पीपल का पौधा यहां लगाया था जो उसकी देखभाल की बदौलत अब वृक्ष बन चुका था. लेकिन किसी ने धोखे से रात के अंधेरे में काट डाला. स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां पर सालों से लोग पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं. पीपल के पेड़ से लोगों की बड़ी आस्था जुड़ी थी. इसके बावजूद भी किसी ने इस पेड़ को काट डाला.

सर्रागान्द गांव में रहती है देवला बाई: देवली बाई और ग्रामीणों का कहना है कि साल 2001 में देवला बाई ने अपने हाथों से यहां पर पीपल का पौधा लगाया. आज उसका लगाया पौधा विशाल वृक्ष बन गया था. लोग यहां पूजा पाठ करते, गर्मी के दिनों में इंसान और मवेशी दोनों आराम करते. पर्व त्योहार के दिनों में यहां पूजा पाठ बड़े पैमाने पर होता. गांव के लोग बताते हैं कि देवला बाई पर्व त्योहार के मौकों पर पीपल के पेड़ को रक्षा सूत्र भी बांधती और तिलक करती थी.

बुजुर्ग मां देवला बाई के लगाए पीपल के पेड़ से हम सबकी आस्था जुड़ी थी. कुछ लोगों की नजर इस पेड़ पर थी. पहले भी उसे काटने की कोशिश हुई लेकिन गांव वालों का रुख देखकर आरोपियों ने कोई कदम नहीं उठाया. लेकिन रात के वक्त पेड़ को उन लोगों ने काट दिया. हम चाहते हैं कि पेड़ काटने वालों को सख्त से सख्त सजा मिले. आरोपियों ने सिर्फ पेड़ को नहीं काटा है बल्कि हमारी आस्था को भी गहरी ठेस पहुंचाई है: स्थानीय ग्रामीण, सर्रागान्द गांव

यह वाकई दिल दहला देने वाला दृश्य है. मुझे बताया गया कि ये छत्तीसगढ़ में हुआ है. बुजुर्ग महिला ने इस पीपल के पेड़ को आज से 20 साल पहले लगाया था. पेड़ को किसी ने काट डाला: किरेन रिजिजू, केंद्रीय मंत्री

बुजुर्ग माई का छिन गया सहारा: गांव के लोग कहते हैं कि बुजुर्ग महिला देवला बाई के जीने का यहीं पेड़ सहारा था. पेड़ के कट जाने से अब देवला बाई गुमसुम सी हो गई हैं. लोगों का कहना है कि जिस जगह पर पेड़ था उस जगह पर किसी को भी कोई आपत्ति नहीं थी उसके बाद भी पेड़ को काटा गया ये बिल्कुल गलत है.

खैरागढ़ पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार: पीपल का पेड़ काटे जाने के विरोध में अब गांव वाले अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचे हैं. ग्रामीणों की शिकायत पर खैरागढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कर ली है. अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार लोगों से पूछताछ के बाद उनको कोर्ट में पेश किया गया. जहां से पुलिस ने उनको न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.

कहावत है 1 पेड़ 100 पुत्रों के समान: कहा गया है कि एक पेड़ 100 पुत्रों के समान होता है. क्योंकि यह हमारे भविष्य और आने वाली पीढ़ियों के लिए 100 पुत्रों की तरह ही अनगिनत लाभ प्रदान करता है. पीपल का पेड़ हमारे लिए जीवनदायी होता है. सबसे ज्यादा ऑक्सीजन इसी पेड़ से मिलता है ऐसा कहा जाता है. पीपल का पेड़ पर्यावरण को शुद्ध करता है, और इसके विभिन्न भाग औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं. इसके आध्यात्मिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है और इसे हिंदू धर्म में पवित्र माना गया है.

