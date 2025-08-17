ETV Bharat / bharat

'एकनाथ शिंदे ने लॉटरी जीती थी', पूर्व मुख्यमंत्री पर BJP विधायक का तंज - EKNATH SHINDE

एकनाथ शिंदे ने जून 2022 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी (MVA) सरकार को गिरा दिया और मुख्यमंत्री बने थे.

SHINDE
एकनाथ शिंदे (फाइल फोटो)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 17, 2025 at 7:16 PM IST

2 Min Read

मुंबई: महाराष्ट्र के वन मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक गणेश नाइक ने यह कहकर खलबली मचा दी है कि शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने 'लॉटरी' जीती थी. उनका इशारा 2022 में मुख्यमंत्री बनने की ओर था. उन्होंने कहा कि लोग देखते हैं कि कोई शख्स अपना पद कैसे हासिल करता है और उसे कैसे बरकरार रखता है.

नाइक ने शुक्रवार को एक भूमि पूजन समारोह में कहा, "एकनाथ शिंदे (वर्तमान उपमुख्यमंत्री) ने लॉटरी जीती थी. जरूरी नहीं कि हर कोई लॉटरी जीतता हो, लेकिन शिंदे ने जीती. हालांकि, मायने यह रखता है कि कोई व्यक्ति पद कैसे हासिल करता है और उसे कैसे बरकरार रखता है और आम लोग यह देखते हैं."

शिवसेना विधायक और भाजपा सांसद हुए शामिल
इस कार्यक्रम में पालघर और बोईसर निर्वाचन क्षेत्रों के दोनों शिवसेना विधायकों के साथ-साथ पालघर से भाजपा सांसद हेमंत सावरा भी शामिल हुए. इस दौरान नाइक ने कहा कि जब वह ठाणे जिले के संरक्षक मंत्री थे, तब स्वर्गीय विष्णु सावरा दिवंगत भाजपा सांसद चिंतामन वांगा और एकनाथ शिंदे जिला योजना एवं विकास परिषद (DPDC) के सदस्य थे.

पहले भी शिंदे पर साधा चुके हैं निशाना
यह पहली बार नहीं है जब नाइक ने शिंदे पर निशाना साधा है. इससे पहले जुलाई में भी नाइक ने ठाणे जिले के संरक्षक मंत्री शिंदे का नाम लिए बिना आरोप लगाया था कि बाहरी लोग नवी मुंबई के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं.इस पर शिवसेना ने पलटवार करते हुए नाइक पर शहर के मामलों पर अपनी लंबे समय से चली आ रही पकड़ से ध्यान भटकाने की कोशिश करने का आरोप लगाया था.बता दें कि

MVA सरकार गिराकर सीएम बने थे शिंदे
शिंदे ने जून 2022 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी (MVA) सरकार को गिरा दिया और मुख्यमंत्री बन गए. वहीं, 2024 के विधानसभा चुनावों में भाजपा द्वारा अधिकतम सीटें जीतने और उपमुख्यमंत्री पद पर समझौता करने के बाद उन्हें देवेंद्र फडणवीस के लिए जगह बनानी पड़ी.

यह भी पढ़ें- ओवैसी का NCERT की पाठ्यपुस्तक संशोधन पर RSS-BJP पर हमला, इतिहास से छेड़छाड़ का लगाया आरोप

मुंबई: महाराष्ट्र के वन मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक गणेश नाइक ने यह कहकर खलबली मचा दी है कि शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने 'लॉटरी' जीती थी. उनका इशारा 2022 में मुख्यमंत्री बनने की ओर था. उन्होंने कहा कि लोग देखते हैं कि कोई शख्स अपना पद कैसे हासिल करता है और उसे कैसे बरकरार रखता है.

नाइक ने शुक्रवार को एक भूमि पूजन समारोह में कहा, "एकनाथ शिंदे (वर्तमान उपमुख्यमंत्री) ने लॉटरी जीती थी. जरूरी नहीं कि हर कोई लॉटरी जीतता हो, लेकिन शिंदे ने जीती. हालांकि, मायने यह रखता है कि कोई व्यक्ति पद कैसे हासिल करता है और उसे कैसे बरकरार रखता है और आम लोग यह देखते हैं."

शिवसेना विधायक और भाजपा सांसद हुए शामिल
इस कार्यक्रम में पालघर और बोईसर निर्वाचन क्षेत्रों के दोनों शिवसेना विधायकों के साथ-साथ पालघर से भाजपा सांसद हेमंत सावरा भी शामिल हुए. इस दौरान नाइक ने कहा कि जब वह ठाणे जिले के संरक्षक मंत्री थे, तब स्वर्गीय विष्णु सावरा दिवंगत भाजपा सांसद चिंतामन वांगा और एकनाथ शिंदे जिला योजना एवं विकास परिषद (DPDC) के सदस्य थे.

पहले भी शिंदे पर साधा चुके हैं निशाना
यह पहली बार नहीं है जब नाइक ने शिंदे पर निशाना साधा है. इससे पहले जुलाई में भी नाइक ने ठाणे जिले के संरक्षक मंत्री शिंदे का नाम लिए बिना आरोप लगाया था कि बाहरी लोग नवी मुंबई के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं.इस पर शिवसेना ने पलटवार करते हुए नाइक पर शहर के मामलों पर अपनी लंबे समय से चली आ रही पकड़ से ध्यान भटकाने की कोशिश करने का आरोप लगाया था.बता दें कि

MVA सरकार गिराकर सीएम बने थे शिंदे
शिंदे ने जून 2022 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी (MVA) सरकार को गिरा दिया और मुख्यमंत्री बन गए. वहीं, 2024 के विधानसभा चुनावों में भाजपा द्वारा अधिकतम सीटें जीतने और उपमुख्यमंत्री पद पर समझौता करने के बाद उन्हें देवेंद्र फडणवीस के लिए जगह बनानी पड़ी.

यह भी पढ़ें- ओवैसी का NCERT की पाठ्यपुस्तक संशोधन पर RSS-BJP पर हमला, इतिहास से छेड़छाड़ का लगाया आरोप

For All Latest Updates

TAGGED:

EKNATH SHINDE POLITICAL LOTTERYGANESH NAIKGANESH NAIK ON SHINDEEKNATH SHINDE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

व्यापार वार्ता के लिए अमेरिकी टीम का भारत दौरा स्थगित

गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर पर हमले का CCTV आया सामने, 24 राउंड फायरिंग, भाऊ गैंग ने ली जिम्मेदारी

RCB प्लेयर बना इंग्लैंड का कप्तान, तोड़ा 136 साल पुराना रिकॉर्ड

आंखों से नींद और चेहरे से सुकून छीन गई धराली आपदा, जानें क्या कह रहे मनोचिकित्सक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.