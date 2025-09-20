ETV Bharat / bharat

एकनाथ शिंदे की शिवसेना का भाजपा में होगा विलय, संजय राउत का दावा

मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद राउत ने दावा किया है कि जल्द ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना का भाजपा में विलय हो जाएगा. आनंद दिघे वाले बयान पर राउत ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने बालासाहेब ठाकरे के साथ किसी की तस्वीर नहीं लगाई. शिवसेना को आनंद दिघे की तस्वीर नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भी बड़ी लगानी चाहिए. आप बालासाहेब की तस्वीर भी बड़ी नहीं लगा रहे हैं. मुझे आशंका है कि यह पार्टी जल्द ही भाजपा में विलय हो जाएगी. मैं जो कहता हूं, वह हमेशा सच होता है, क्योंकि मैं बालासाहेब ठाकरे का अनुयायी हूं.

शिवसेना विधायक राजेश मोरे ने आनंद दिघे वाले बयान पर संजय राउत की तीखी आलोचना की थी और उन्हें 'घर में घुसकर मारेंगे' की चेतावनी दी थी. इस पर राउत ने एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी को कड़ा संदेश देते हुए चेतावनी दी है कि सत्ता में आए तो 'जय महाराष्ट्र' की ताकत दिखाएंगे. राउत ने कहा, "मैं कल रात ठाणे गया था और अब भी जा सकता हूं. मुझे 'जय महाराष्ट्र' की ताकत पता है. मैं अकेला जाता हूं, मेरे पास उनकी तरह सुरक्षा नहीं है. मैं भी देखूंगा कि कोई कैसे वापस जाता है."

आनंद दिघे के बारे में बात करते हुए राउत ने कहा, "बालासाहेब ठाकरे हमेशा दिघे साहब की तारीफ करते थे. जब उन्हें पदोन्नति का प्रस्ताव मिला था, तब उन्होंने ठाणे में ही रहने की इच्छा जताई थी. वे एक महान व्यक्ति थे, लेकिन जो लोग यह बात कर रहे हैं, वे दिघे को नहीं समझते."

महायुति के 90 प्रतिशत विधायक वोट चोरी से चुने गए!

राउत ने कहा, "महायुति के 90 प्रतिशत विधायक वोट चोरी से चुने गए हैं. जयंत पाटिल उनकी पार्टी में शामिल होने से इनकार करने पर उनसे नाराज हैं, इसलिए उनकी ओछी भाषा में आलोचना की जा रही है. नारायण राणे के बेटे ने अपने पिता का नाम लेना शुरू कर दिया और भाजपा ने उनका समर्थन किया. यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि गोपीचंद पडलकर ने जयंत पाटिल के पिता के बारे में गलत बातें कहीं. देवेंद्र फडणवीस को अपनी टीम को शिष्टाचार सिखाना चाहिए."