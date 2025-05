ETV Bharat / bharat

'एक ही सपना...विशाल मेगा मार्ट में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी हो अपना', जानें क्यों कर रहा ट्रेंड - VISHAL MEGA MART

कॉन्सेप्ट फोटो ( Getty Image )

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 17, 2025 at 3:40 PM IST | Updated : May 17, 2025 at 3:47 PM IST 3 Min Read

हैदराबाद : सोशल मीडिया में इन दिनों विशाल मेगा मार्ट सिक्योरिटी गार्ड जॉब खूब ट्रेंड कर रहा है. लोगों ने इसके जरिए वन्स इन लाइफटाइम जॉब मिले तो विशाल मेगा मार्ट में, इस तरह से कई कमेंट किए हैं. ट्रेंडिंग टैग है- एक ही सपना, विशाल मेगा मार्ट सिक्योरिटी गार्ड. अचानक ही ट्रेंड में आए इस मैसेज के बारे में शुरू में किसी को भी कुछ समझ नहीं आया. पर धीरे-धीरे यह पता चला कि इसका बेरोजगारी से संबंध है. इस मीम के जरिए युवाओं ने भारत में भर्ती प्रक्रियाओं, नौकरी की आकांक्षाओं और सोशल एक्सपटेशंस को लेकर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की गई है. इसमें यह दिखाया गया है कि नौकरी पाने के लिए कितनी मारामारी है. दिन रात की मेहनत के बाद कुछ लोगों का ही सपना पूरा हो पाता है. मीम में तंज के जरिए यह दर्शाया गया है कि अब आईआईटी, यूपीएससी, नीटे वगैरह से भी बेहतर है - एक ही नौकरी, जिसके लिए सबको तैयारी करनी चाहिए, वह है - विशाल मेगा मार्ट सिक्योरिटी गार्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट. सोशल मीडिया पर इससे संबंधित कई क्रिएटिव कंटेंट डाले गए हैं. इनके कमेंट्स बहुत ही मजेदार हैं. लोगों ने लिखा है- मोस्ट इंटेंस रिक्रूटमेंट ड्राइव जारी है, इससे पहले देश में इस तरह का कोई भी कैंपेन नहीं चला है.

एक यूजर ने लिखा है कि विराट कोहली ने इसलिए क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है, क्योंकि उन्होंने विशाल मेगा मार्ट सिक्योरिटी गार्ड का टेस्ट पास कर लिया है. एक यूजर ने लिखा है कि यहां पर रिक्रूटमेंट ड्राइव जारी है, और यह भर्ती सिर्फ हाईट देखकर की जा रही है. आप यहां आकर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं. एक व्यक्ति ने लिखा है कि उसने विशाल मेगा मार्ट सिक्योरिटी गार्ड एक्गाम का फॉर्म मंगवा लिया है और वह जल्द ही इसकी तैयारी शुरू करने जा रहा है. उसने लिखा है कि अब उसे यहां पर नौकरी करने से कोई नहीं रोक सकता है. एक वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे कुछ युवाओं ने टेस्ट पास करने के लिए कीचड़ में चल रहे हैं. आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ही विशाल मेगा मार्ट ने अपने स्टोर्स के लिए सिक्योरिटी गार्ड का एग्जाम लिया था, लोगों ने उसका भी हवाला दिया है. एक और मजेदार जानकारी यह दी गई है कि विशाल मेगा मार्ट के एक कर्मचारी ने मस्ती-मस्ती में स्टोर का एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उसे दिखाया गया है कि उस पर काम का कोई दबाव नहीं है, वह मौज मस्ती के साथ यहां पर काम कर रहा है. यह वीडियो खूब वायरल हो गया और उसके बाद अचानक ही यह ट्रेंड करने लगा कि नौकरी मिले तो विशाल मेगा मार्ट में, चाहे सिक्योरिटी गार्ड भी क्यों न हो. ये भी पढ़ें : टेस्ट क्रिकेट में वही सफल हुए जिनके पास... अनुष्का ने कोहली के लिए फिर किया पोस्ट, फैंस को बताया उनकी सफलता का बड़ा राज

हैदराबाद : सोशल मीडिया में इन दिनों विशाल मेगा मार्ट सिक्योरिटी गार्ड जॉब खूब ट्रेंड कर रहा है. लोगों ने इसके जरिए वन्स इन लाइफटाइम जॉब मिले तो विशाल मेगा मार्ट में, इस तरह से कई कमेंट किए हैं. ट्रेंडिंग टैग है- एक ही सपना, विशाल मेगा मार्ट सिक्योरिटी गार्ड. अचानक ही ट्रेंड में आए इस मैसेज के बारे में शुरू में किसी को भी कुछ समझ नहीं आया. पर धीरे-धीरे यह पता चला कि इसका बेरोजगारी से संबंध है. इस मीम के जरिए युवाओं ने भारत में भर्ती प्रक्रियाओं, नौकरी की आकांक्षाओं और सोशल एक्सपटेशंस को लेकर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की गई है. इसमें यह दिखाया गया है कि नौकरी पाने के लिए कितनी मारामारी है. दिन रात की मेहनत के बाद कुछ लोगों का ही सपना पूरा हो पाता है. मीम में तंज के जरिए यह दर्शाया गया है कि अब आईआईटी, यूपीएससी, नीटे वगैरह से भी बेहतर है - एक ही नौकरी, जिसके लिए सबको तैयारी करनी चाहिए, वह है - विशाल मेगा मार्ट सिक्योरिटी गार्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट. सोशल मीडिया पर इससे संबंधित कई क्रिएटिव कंटेंट डाले गए हैं. इनके कमेंट्स बहुत ही मजेदार हैं. लोगों ने लिखा है- मोस्ट इंटेंस रिक्रूटमेंट ड्राइव जारी है, इससे पहले देश में इस तरह का कोई भी कैंपेन नहीं चला है. एक यूजर ने लिखा है कि विराट कोहली ने इसलिए क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है, क्योंकि उन्होंने विशाल मेगा मार्ट सिक्योरिटी गार्ड का टेस्ट पास कर लिया है. एक यूजर ने लिखा है कि यहां पर रिक्रूटमेंट ड्राइव जारी है, और यह भर्ती सिर्फ हाईट देखकर की जा रही है. आप यहां आकर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं. एक व्यक्ति ने लिखा है कि उसने विशाल मेगा मार्ट सिक्योरिटी गार्ड एक्गाम का फॉर्म मंगवा लिया है और वह जल्द ही इसकी तैयारी शुरू करने जा रहा है. उसने लिखा है कि अब उसे यहां पर नौकरी करने से कोई नहीं रोक सकता है. एक वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे कुछ युवाओं ने टेस्ट पास करने के लिए कीचड़ में चल रहे हैं. आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ही विशाल मेगा मार्ट ने अपने स्टोर्स के लिए सिक्योरिटी गार्ड का एग्जाम लिया था, लोगों ने उसका भी हवाला दिया है. एक और मजेदार जानकारी यह दी गई है कि विशाल मेगा मार्ट के एक कर्मचारी ने मस्ती-मस्ती में स्टोर का एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उसे दिखाया गया है कि उस पर काम का कोई दबाव नहीं है, वह मौज मस्ती के साथ यहां पर काम कर रहा है. यह वीडियो खूब वायरल हो गया और उसके बाद अचानक ही यह ट्रेंड करने लगा कि नौकरी मिले तो विशाल मेगा मार्ट में, चाहे सिक्योरिटी गार्ड भी क्यों न हो. ये भी पढ़ें : टेस्ट क्रिकेट में वही सफल हुए जिनके पास... अनुष्का ने कोहली के लिए फिर किया पोस्ट, फैंस को बताया उनकी सफलता का बड़ा राज

Last Updated : May 17, 2025 at 3:47 PM IST