पटना: बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है. यात्रा का आज आठवां दिन है. यात्रा की शुरुआत सीमांचल के कटिहार जिले से होगी. इसके बाद यात्रा सांसद पप्पू यादव के गढ़ पूर्णिया होते हुए अररिया पहुंचेगी.

8 बजे से यात्रा की शुरुआत: कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यात्रा की शुरुआत कटिहार के खुसकीबाग से सुबह 8 बजे करेंगे. वहां से उनकी यात्रा पूर्णिया पहुंचेगी. वोटर अधिकार यात्रा के आठवें दिन का लंच ब्रेक अररिया के चांदनी चौक में होगा. सभी नेताओं का दिन का खाना MLDPK YADAV कॉलेज में होगा.

मखाना किसानों से मिले राहुल गांधी (ETV Bharat)

शाम 4 बजे से फिर शुरू होगी यात्रा: दोपहर 4 बजे के बाद MLDPK YADAV कॉलेज मोड़ से फिर यात्रा की शुरुआत होगी, जो फारबिसगंज तक जाएगी. उसके बाद यात्रा आगे बढ़ेगी, जो देर शाम तक चलेगी. शाम 7:30 बजे यात्रा का ब्रेक नरपतगंज ब्लॉक के कोआपरेटिव ग्राउंड में होगा.

राहुल गांधी का रात्रि विश्राम: कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ नेताओं का रात्रि विश्राम MMKY कॉलेज ग्राउंड अररिया में होगा, जहां सारे नेता अस्थाई शिविर में रात्रि विश्राम करेंगे.

तेजस्वी यादव और राहुल गांधी (ETV Bharat)

25 अगस्त को यात्रा का ब्रेक: तीन दिनों की यात्रा के बाद चौथे दिन वोटर अधिकार यात्रा को एक दिन का ब्रेक दिया गया था. 16 दिनों के इस यात्रा में दो और ब्रेक होंगे. जिसमें दूसरा ब्रेक 25 अगस्त और तीसरा ब्रेक 31 अगस्त को होगा.

SIR को लेकर हो रही वोटर अधिकार यात्रा: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर इंडिया गठबंधन के निशाने पर निर्वाचन आयोग है. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सहित विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि SIR के नाम पर बिहार के मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने की साजिश हो रही है.

लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते राहुल गांधी (ETV Bharat)

मतदाताओं का नाम हटाने का आरोप: बिहार के 65 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम साजिश के तहत हटाने का आरोप निर्वाचन आयोग पर लगाया जा रहा है. इसी के खिलाफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकारी यात्रा पर निकले हुए हैं.

17 अगस्त से शुरू हुई थी यात्रा: बता दें कि 17 अगस्त को वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत रोहतास के सासाराम (गांधी मैदान) से हुई थी, जहां राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और महागठबंधन के अन्य नेताओं ने चुनाव आयोग के SIR के खिलाफ विरोध जताया था.

राहुल का मोदी सरकार पर हमला: कटिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जुबानी हमला बोला था. उनका आरोप था कि सरकार संविधान को नष्ट करना चाहती है. दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को सेना और सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश से वंचित कर रही है. उन्होंने चेतावनी दी थी कि बिहार में वोटिंग अधिकार भी छीने जा रहे हैं.

