अब सह्याद्री टाइगर रिजर्व में दहाड़ेंगे बाघ, 8 बाघों को रिलोकेट करने को मिली मंजूरी

सातारा: देश के पांच प्रमुख बाघ अभयारण्यों में से एक पश्चिमी घाट स्थित सह्याद्री टाइगर रिजर्व में अब बाघों की दहाड़ सुनाई देगी. बाघ प्रवास प्रस्ताव में तीन बार उठाई गई त्रुटियों को दूर करने के बाद, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने ताडोबा-अंधारी और पेंच टाइगर रिजर्व से आठ बाघों (तीन नर और पांच मादा) को सह्याद्री में छोड़ने को हरी झंडी दे दी है.

सह्याद्री टाइगर रिजर्व पश्चिमी महाराष्ट्र का एकमात्र बाघ अभयारण्य है. 2018 के मूल्यांकन में, सह्याद्री बाघ अभयारण्य को 37वां स्थान मिला था. हालांकि, पिछले तीन वर्षों में क्षेत्र प्रबंधन में प्रभावी बदलावों के कारण, सह्याद्री बाघ अभयारण्य, 51 बाघ अभयारण्यों में 37वें स्थान से 27वें स्थान पर पहुंच गया है और "बहुत अच्छा" श्रेणी में आ गया है. 2010 में सह्याद्री बाघ अभयारण्य की स्थापना के बाद से, इस टाइगर रिजर्व को 2010, 2014 और 2018 में किए गए मूल्यांकनों में "ठीक और अच्छा" श्रेणी प्राप्त हुई है.

बाघों को रिलोकेट करने का प्रस्ताव

बाघ गणना की 2022 की रिपोर्ट में कहा गया है कि सह्याद्री बाघ अभयारण्य में वर्तमान में कोई बाघ नहीं है. इसलिए, राज्य वन विभाग ने पहले चरण में ताडोबा-अंधारी बाघ अभयारण्य से बाघों को सह्याद्री बाघ अभयारण्य में छोड़ने की योजना बनाई. यह प्रस्ताव राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के पास गया और डेढ़ साल पहले इसे मंजूरी मिल गई. हालांकि, प्रस्ताव में तीन बार त्रुटियां पाई गईं. उनमें सुधार करने के बाद, प्रस्ताव केंद्र को वापस भेज दिया गया.