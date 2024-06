ETV Bharat / bharat

झारखंड के कोल्हान में बढ़ती गर्मी ने ढाया सितम, आठ लोगों की मौत, कारणों की पुष्टि नहीं - People died due to heat stroke

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : May 31, 2024, 10:50 AM IST | Updated : May 31, 2024, 11:19 AM IST

कॉन्सेप्ट इमेज ( ईटीवी भारत )

