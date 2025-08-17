ETV Bharat / bharat

गुजरात के सुरेन्द्रनगर में दो कारों की भीषण टक्कर, आग में जलने से 8 लोगों की मौत - TRAGIC CRASH IN GUJARAT

गुजरात के सुरेन्द्रनगर में कार टक्कर और आग से 8 लोगों की मौत, पुलिस ने सभी शवों को अस्पताल भिजवाया है.

गुजरात के सुरेन्द्रनगर में दो कारों की भीषण टक्कर, (ani)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 17, 2025 at 11:50 PM IST

सुरेन्द्रनगर: गुजरात के सुरेन्द्रनगर जिले में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, यह हादसा लाखतर-सुरेन्द्रनगर हाईवे पर उस समय हुआ जब दो कारें आपस में टकरा गईं और टक्कर के बाद एक मारुति डिज़ायर कार में आग लग गई. आग इतनी भीषण थी कि उसमें सवार सभी आठ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

सुरेन्द्रनगर के डीएसपी गिरीश कुमार पंड्या ने जानकारी देते हुए बताया, "लाखतर और सुरेन्द्रनगर को जोड़ने वाले हाईवे पर दो कारों की टक्कर हुई. टक्कर के बाद मारुति डिज़ायर में आग लग गई और उसमें सवार सभी आठ लोगों की मौत हो गई." पुलिस ने सभी शवों को अस्पताल भिजवाया है, जहां पहचान और पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया चल रही है. मामले की जांच की जा रही है.

दिल्ली के मोती नगर में कार की टक्कर से व्यक्ति की मौत, आरोपी फरार
इसी तरह की एक और दुखद घटना में, दिल्ली के मोती नगर इलाके में एक 40 वर्षीय व्यक्ति की सड़क किनारे कार की टक्कर से मौत हो गई. मृतक की पहचान बिक्षु लाल के रूप में हुई है, जो बाइक पर खड़े थे, तभी एक तेज़ रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी.

दिल्ली पुलिस के अनुसार, यह घटना शुक्रवार रात की है लेकिन परिवार को इसकी जानकारी शनिवार सुबह मिली, जब मृतक के बेटे के बार-बार कॉल करने पर भी संपर्क नहीं हो सका.

मृतक के भाई नोमी लाल ने बताया, "उन्होंने बेटे से कहा था कि 10 मिनट में वापस आऊंगा. पूरी रात बेटा फोन करता रहा. सुबह पता चला कि वह सड़क हादसे का शिकार हो गए हैं. उनकी बाइक पूरी तरह टूट चुकी थी और उन्हें छाती में गंभीर चोटें आई थीं."

परिवार ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस के अनुसार, आरोपी कार चालक घटना के बाद मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है.

कच्छ में भी ट्रेलर में लगी आग
इससे पहले 1 अगस्त को गुजरात के कच्छ जिले में गांधीदाम-कांडला हाईवे पर एक ट्रेलर में आग लग गई थी. ट्रेलर में लगी आग से इलाके में गहरा धुआं फैल गया. फायर ब्रिगेड की टीमों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया. कोई जनहानि नहीं हुई थी.

