'ईनाडु' ने तेलंगाना-आंध्र में तीन भवनों की रखी नींव, बाढ़ में स्कूल हो गया था क्षतिग्रस्त
प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के जीवन में फिर से उजाला लाने के लिए रामोजी समूह ने अपनी पहल जारी रखी है.
Published : September 30, 2025 at 8:06 PM IST
खम्मम/अमरावती: रामोजी ग्रुप ने सोमवार को तेलंगाना में दो स्कूलों और विजयवाड़ा में युवाओं के लिए एक बहुउद्देशीय भवन सहित तीन इमारतों का भूमि पूजन किया. इसके लिए 'ईनाडु राहत कोष' से फंड उपलब्ध कराये जाएंगे. बता दें कि पिछले साल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद रामोजी ग्रुप की पहल पर 'ईनाडु राहत कोष' बनाया गया था. इस कोष से कई सामाजिक परियोजनाएं चलाई जा रही हैं.
राहत कोष से सहायताः
पिछले साल अगस्त और सितंबर में जब भारी बाढ़ आई थी तो कृष्णा, गुंटूर, वारंगल, खम्मम और नलगोंडा जिलों सहित तेलुगु राज्यों के कई क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए थे. विजयवाड़ा भी जलमग्न हो गया था. उस समय, रामोजी समूह ने 5 करोड़ रुपये दान देने की घोषणा के साथ 'ईनाडु राहत कोष' की शुरुआत की. देश भर के लोगों और संगठनों ने 3 करोड़ से अधिक का दान दिया.
गेटवे डिस्ट्रीपार्क लिमिटेड, नई दिल्ली ने 1 करोड़ रुपये दान दिया, जबकि रामोजी समूह के निदेशकों और कर्मचारियों ने 41.67 लाख रुपये का अंशदान दिया. कुल मिलाकर, राहत कोष से 9.44 करोड़ रुपये जुटाए गए, जिनका उपयोग अब पुनर्निर्माण और कल्याणकारी परियोजनाओं के लिए किया जा रहा है.
खम्मम में नया स्कूल भवनः
खम्मम जिले में, जलगाम नगर स्थित जिला परिषद हाई स्कूल के भवन को बाढ़ से काफी नुकसान पहुंचा था. सोमवार को, तेलंगाना के राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने ईनाडु द्वारा वित्तपोषित एक नए स्कूल भवन का शिलान्यास किया. उन्होंने रामोजी समूह के सीएमडी चेरुकुरी किरण और कंपनी के कर्मचारियों की समाज सेवा भावना की प्रशंसा करते हुए कहा कि रामोजी ग्रुप ने उदारता और जन-उत्तरदायित्व की मिसाल कायम की है.
सांसद रामसहायम रघुराम रेड्डी, कलेक्टर अनुदीप दुरीसेट्टी, पुलिस आयुक्त सुनील दत्त और ईनाडु तेलंगाना ब्यूरो प्रमुख एम.एल. नरसिम्हा रेड्डी भी इस अवसर पर उपस्थित थे.
महबूबाबाद में बनेगा नया स्कूलः
महबूबाबाद जिले के नेल्लिकुडुरु मंडल के रविराला में, मंडल परिषद प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन पिछले साल बारिश में क्षतिग्रस्त हो गया था. ईनाडु सर्कुलेशन के महाप्रबंधक सुधाकर, विधायक भुक्या मुरली नायक और कलेक्टर अद्वैत कुमार सिंह ने नए स्कूल भवन का भूमिपूजन किया. विधायक मुरली नायक ने ईनाडु के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि रामोजी ग्रुप समाज को स्थायी लाभ प्रदान करने वाली परियोजनाओं में निवेश कर रहा है.
विजयवाड़ा में बहुउद्देशीय युवा केंद्रः
आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में सरकार द्वारा आवंटित भूमि पर एक G+2 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण किया जा रहा है. इस भवन में युवाओं, विशेष रूप से बुडामेरु क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित युवाओं के लिए आधुनिक कार्यस्थल और प्रशिक्षण केंद्र होंगे. इस भवन में एक साथ 291 लोगों के रहने की व्यवस्था होगी. भूमिपूजन समारोह ईनाडु एपी ब्यूरो प्रमुख कनपार्थी श्रीनिवास और स्थानीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा किया गया.
समाचारों से परे सेवाः
इस अवसर पर बोलते हुए, ईनाडु ब्यूरो प्रमुख एम.एल. नरसिम्हा रेड्डी ने कहा, "एक समाचार पत्र केवल समस्याओं की रिपोर्टिंग के लिए नहीं होता; उसे मदद का हाथ भी बढ़ाना चाहिए. 1976 की बाढ़ से लेकर ओडिशा, गुजरात, तमिलनाडु और केरल में हाल ही में आई आपदाओं तक, ईनाडु राहत कोष के माध्यम से दान किया गया हर एक रुपया ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचा है."
इन तीन परियोजनाओं के साथ, रामोजी समूह ने एक बार फिर दिखाया है कि उसकी प्रतिबद्धता पत्रकारिता से कहीं आगे तक जाती है. वह आपदाओं के पीड़ितों के साथ खड़ा है और एक उज्ज्वल भविष्य के लिए शिक्षा और युवा विकास में निवेश करता है.
इसे भी पढ़ेंः
- रामोजी ग्रुप के चेयरमैन चेरुकुरी किरण ने पीएम मोदी से की मुलाकात, भेंट किए स्मृति चिन्ह
- पीएम मोदी ने रामोजी ग्रुप के संस्थापक रामोजी राव को किया याद, ब्लॉग लिखकर कहा- सदैव प्रेरणा के प्रतीक बने रहेंगे
- कौन थे रामोजी राव, जिन्होंने किया दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी का निर्माण ? - Who Was Ramoji Rao
- 'किसान पुत्र' रामोजी राव : किसानों के कल्याण के लिए समर्पित रहा पूरा जीवन - Ramoji Rao passes away