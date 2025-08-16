जमशेदपुर: झारखंड के शिक्षा मंत्री और घाटशिला से झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) विधायक रामदास सोरेन का निधन 15 अगस्त 2025 को दिल्ली के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान हो गया. उनके पैतृक गांव घोड़ाबांधा में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान विभिन्न दलों के नेताओं और समर्थकों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.

रांची से घोड़ाबांधा तक अंतिम यात्रा

रामदास सोरेन का पार्थिव शरीर 16 अगस्त 2025 को दिल्ली से रांची लाया गया, जहां झारखंड विधानसभा परिसर में राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई. इसके बाद शव यात्रा सड़क मार्ग से घाटशिला पहुंची, जहां भारी संख्या में लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी. घाटशिला से शव यात्रा जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों से होकर घोड़ाबांधा स्थित उनके पैतृक आवास पहुंची. वहां उनके अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसमें परिवार, समर्थक, और स्थानीय लोग शामिल थे.

राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार

रामदास सोरेन का अंतिम संस्कार घोड़ाबांधा से लगभग दो किलोमीटर दूर उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ किया गया. सलामी के साथ आयोजित इस अंतिम संस्कार में उनके बड़े पुत्र सोमेश सोरेन ने मुखाग्नि दी. इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे, जो झारखंड आंदोलन के इस योद्धा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे.

दुर्घटना और निधन

2 अगस्त 2025 को रामदास सोरेन अपने घोड़ाबांधा स्थित आवास के बाथरूम में गिर गए थे, जिससे उन्हें मस्तिष्क में गंभीर चोट और रक्त का थक्का (ब्रेन हेमरेज) हुआ. उन्हें तत्काल जमशेदपुर के एक अस्पताल में भर्ती किया गया, और बाद में एयर एंबुलेंस से दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल ले जाया गया. वहां उनकी स्थिति गंभीर बनी रही, और जीवन रक्षक प्रणाली (लाइफ सपोर्ट) पर होने के बावजूद 15 अगस्त की रात उनका निधन हो गया.

नेताओं की श्रद्धांजलि

अंतिम संस्कार के दौरान विभिन्न दलों के नेताओं ने रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि दी. इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, झारखंड सरकार के मंत्री दीपिका पांडे, सांसद विद्युत वरण महतो, विधायक समीर मोहंती, मंगल कालिंदी, मंत्री इरफान अंसारी, विधायक दीपक बिरुआ, और संजीव सरदार सहित अन्य नेता मौजूद रहे. इन नेताओं ने सोरेन को एक समर्पित आंदोलनकारी और जनसेवक के रूप में याद किया.

रामदास सोरेन एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व

रामदास सोरेन (1 जनवरी 1963 – 15 अगस्त 2025) एक प्रमुख जेएमएम नेता और झारखंड आंदोलनकारी थे. घोड़ाबांधा के मध्यमवर्गीय किसान परिवार में जन्मे सोरेन ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत घोराबंधा पंचायत के ग्राम प्रधान के रूप में की थी. उन्होंने 2009, 2019, और 2024 में घाटशिला विधानसभा सीट जीती. 30 अगस्त 2024 को उन्हें हेमंत सोरेन सरकार में शिक्षा मंत्री बनाया गया था. उनकी सादगी और जनसेवा के प्रति समर्पण ने उन्हें आदिवासी समुदाय और कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रिय बनाया.

