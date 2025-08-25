ETV Bharat / bharat

तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने क्यों कहा 'शिक्षा ही समाज को बदलने का एकमात्र रास्ता' - REVANTH REDDY ON EDUCATION

तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में छात्रों से कहा कि शिक्षा ही समाज में बदलाव का एकमात्र रास्ता है.

REVANTH REDDY ON EDUCATION
तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 25, 2025 at 2:23 PM IST

3 Min Read

हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने सोमवार को उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद में एक दमदार भाषण देकर स्टूडेंट्स को जोश से भर दिया. उन्होंने कहा कि शिक्षा ही एकमात्र जरिया है, जिससे समाज में बदलाव लाया जा सकता है.

गौर करें तो तेलंगाना राज्य के गठन के बाद से इस संस्थान में भाषण देने वाले रेवंथ पहले मुख्यमंत्री बने. वादों, तीखी राजनीतिक टिप्पणियों और युवा सशक्तीकरण के आह्वान से भरे उनके भाषण ने छात्रों के दिलों को छू लिया.

मुख्यमंत्री रेड्डी ने छात्रों को आश्वासन दिया कि उनकी चिंताओं का बिना किसी हिचकिचाहट के समाधान किया जाएगा. उन्होंने कहा, "अगर छात्रों को कोई संदेह है, तो मैं उसे दूर करुंगा. अगर कोई समस्या है, तो मुझे बताएं... मैं सब कुछ हल कर दूंगा." उन्होंने छात्रों से छात्र कल्याण की अनदेखी करने वालों का विरोध करने का आग्रह करते हुए कहा. उन्होंने यह भी घोषणा की कि वे जनता के आशीर्वाद से ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे.

रेवंत रेड्डी ने आर्ट्स कॉलेज में एक खुली बैठक के लिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी लौटने का वादा किया और छात्रों से पुलिस के हस्तक्षेप की अनुमति न देने का आग्रह किया.

उन्होंने कहा, "अगर आप मुझे रोकेंगे और मुझसे सवाल करेंगे, तो मैं ईमानदारी से जवाब दूंगा. दिसंबर में एक बैठक बुलाएं, और मैं आपके सभी जरूरी कामों को मंजूरी दूंगा."

शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर, मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही समाज में बदलाव का एकमात्र रास्ता है. उन्होंने कहा, "शिक्षा ही हर समस्या का एकमात्र समाधान है. इसीलिए मैंने सामाजिक जिम्मेदारी के तौर पर कुलपतियों की नियुक्ति की है. हम पहले ही 60,000 लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर चुके हैं." उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि हालांकि सरकार के पास जमीन वितरण के लिए पर्याप्त जमीन नहीं है, फिर भी वह शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है.

मुख्यमंत्री ने ओयू की विरासत की प्रशंसा की और तेलंगाना आंदोलन में इसकी भूमिका और इससे उभरे कई नेताओं, जिनमें पी.वी. नरसिम्हा राव, चेन्ना रेड्डी और जयपाल रेड्डी शामिल हैं, को याद किया.

उन्होंने कहा, "उस्मानिया विश्वविद्यालय सिर्फ़ एक संस्थान नहीं है; यह तेलंगाना का पर्याय है. इसने आंदोलन को मज़बूती दी और आईएएस और आईपीएस अधिकारी दिए, जिन्होंने राज्य और देश को आकार दिया."

उन्होंने ओयू को "षड्यंत्रकारी तरीके" से कमजोर करने के लिए पिछली सरकारों की आलोचना की और बढ़ते नशीले पदार्थों के खतरे के प्रति आगाह किया. उन्होंने आगाह किया, "स्कूलों और कॉलेजों में गांजे का इस्तेमाल हो रहा है. गांजा और नशीले पदार्थ समाज में फैल गए हैं."

रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना जन समिति (टीजेएस) प्रमुख एम. कोडंडारम के प्रति समर्थन भी दोहराया. उन्होंने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर कटाक्ष करते हुए कहा, "हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कोडंडारम को एमएलसी बनाएंगे. वह 15 दिनों में फिर से एमएलसी बन जाएंगे." उन्होंने केसीआर-केटीआर पर तंज कसते हुए कहा, "पिता और पुत्र झूठ बोलने वाले समाज के अध्यक्ष होंगे."

अपने दौरे के दौरान, मुख्यमंत्री ने दुंदुभी और भीमा छात्रावासों सहित ₹90 करोड़ की लागत से नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन किया और एक डिजिटल पुस्तकालय तथा आधुनिक वाचनालय की आधारशिला रखी. साथ ही छात्रावास सुविधाओं के लिए आदिवासी कल्याण विभाग से अतिरिक्त ₹10 करोड़ आवंटित किए गए हैं.

इस दौरान मंत्री अदलुरी लक्ष्मण, वेम नरेंद्र रेड्डी, टीजेएस प्रमुख कोडंडारम और ओयू के कुलपति प्रो. कुमार मोलुगरम भी उपस्थित थे.

ये भी पढ़ें-

CWC Meeting: कांग्रेस ने सनातन को किया संरक्षित, एकता और सद्भावना है पार्टी का मॉडल- तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने सोमवार को उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद में एक दमदार भाषण देकर स्टूडेंट्स को जोश से भर दिया. उन्होंने कहा कि शिक्षा ही एकमात्र जरिया है, जिससे समाज में बदलाव लाया जा सकता है.

गौर करें तो तेलंगाना राज्य के गठन के बाद से इस संस्थान में भाषण देने वाले रेवंथ पहले मुख्यमंत्री बने. वादों, तीखी राजनीतिक टिप्पणियों और युवा सशक्तीकरण के आह्वान से भरे उनके भाषण ने छात्रों के दिलों को छू लिया.

मुख्यमंत्री रेड्डी ने छात्रों को आश्वासन दिया कि उनकी चिंताओं का बिना किसी हिचकिचाहट के समाधान किया जाएगा. उन्होंने कहा, "अगर छात्रों को कोई संदेह है, तो मैं उसे दूर करुंगा. अगर कोई समस्या है, तो मुझे बताएं... मैं सब कुछ हल कर दूंगा." उन्होंने छात्रों से छात्र कल्याण की अनदेखी करने वालों का विरोध करने का आग्रह करते हुए कहा. उन्होंने यह भी घोषणा की कि वे जनता के आशीर्वाद से ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे.

रेवंत रेड्डी ने आर्ट्स कॉलेज में एक खुली बैठक के लिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी लौटने का वादा किया और छात्रों से पुलिस के हस्तक्षेप की अनुमति न देने का आग्रह किया.

उन्होंने कहा, "अगर आप मुझे रोकेंगे और मुझसे सवाल करेंगे, तो मैं ईमानदारी से जवाब दूंगा. दिसंबर में एक बैठक बुलाएं, और मैं आपके सभी जरूरी कामों को मंजूरी दूंगा."

शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर, मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही समाज में बदलाव का एकमात्र रास्ता है. उन्होंने कहा, "शिक्षा ही हर समस्या का एकमात्र समाधान है. इसीलिए मैंने सामाजिक जिम्मेदारी के तौर पर कुलपतियों की नियुक्ति की है. हम पहले ही 60,000 लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर चुके हैं." उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि हालांकि सरकार के पास जमीन वितरण के लिए पर्याप्त जमीन नहीं है, फिर भी वह शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है.

मुख्यमंत्री ने ओयू की विरासत की प्रशंसा की और तेलंगाना आंदोलन में इसकी भूमिका और इससे उभरे कई नेताओं, जिनमें पी.वी. नरसिम्हा राव, चेन्ना रेड्डी और जयपाल रेड्डी शामिल हैं, को याद किया.

उन्होंने कहा, "उस्मानिया विश्वविद्यालय सिर्फ़ एक संस्थान नहीं है; यह तेलंगाना का पर्याय है. इसने आंदोलन को मज़बूती दी और आईएएस और आईपीएस अधिकारी दिए, जिन्होंने राज्य और देश को आकार दिया."

उन्होंने ओयू को "षड्यंत्रकारी तरीके" से कमजोर करने के लिए पिछली सरकारों की आलोचना की और बढ़ते नशीले पदार्थों के खतरे के प्रति आगाह किया. उन्होंने आगाह किया, "स्कूलों और कॉलेजों में गांजे का इस्तेमाल हो रहा है. गांजा और नशीले पदार्थ समाज में फैल गए हैं."

रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना जन समिति (टीजेएस) प्रमुख एम. कोडंडारम के प्रति समर्थन भी दोहराया. उन्होंने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर कटाक्ष करते हुए कहा, "हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कोडंडारम को एमएलसी बनाएंगे. वह 15 दिनों में फिर से एमएलसी बन जाएंगे." उन्होंने केसीआर-केटीआर पर तंज कसते हुए कहा, "पिता और पुत्र झूठ बोलने वाले समाज के अध्यक्ष होंगे."

अपने दौरे के दौरान, मुख्यमंत्री ने दुंदुभी और भीमा छात्रावासों सहित ₹90 करोड़ की लागत से नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन किया और एक डिजिटल पुस्तकालय तथा आधुनिक वाचनालय की आधारशिला रखी. साथ ही छात्रावास सुविधाओं के लिए आदिवासी कल्याण विभाग से अतिरिक्त ₹10 करोड़ आवंटित किए गए हैं.

इस दौरान मंत्री अदलुरी लक्ष्मण, वेम नरेंद्र रेड्डी, टीजेएस प्रमुख कोडंडारम और ओयू के कुलपति प्रो. कुमार मोलुगरम भी उपस्थित थे.

ये भी पढ़ें-

CWC Meeting: कांग्रेस ने सनातन को किया संरक्षित, एकता और सद्भावना है पार्टी का मॉडल- तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

For All Latest Updates

TAGGED:

REVANTH REDDYELANGANA CM REVANTH REDDYPOWER OF EDUCATIONREVANTH REDDY ON EDUCATION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

भारत वहीं से तेल खरीदेगा जहां उसे सबसे अच्छा सौदा मिलेगा: रूस में भारतीय दूत

भारत कर सकेगा ट्रंप के कृषि शुल्कों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल, जानिए कैसे

भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को दिखी मजबूती, निफ्टी 24,941 और सेंसेक्स 81,558 पर

सस्ती कीमत पर लॉन्च हुई शानदार लुक्स वाली Renault Kiger Facelift, जानें क्या हैं फीचर्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.