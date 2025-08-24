तिरुचिरापल्लीः तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंथ्रान ने कहा कि अगर एनडीए गठबंधन 2026 का विधानसभा चुनाव जीतता है तो अन्नाद्रमुक प्रमुख एडप्पादी के पलानीस्वामी मुख्यमंत्री होंगे. रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए, नागेंथ्रन ने कहा कि पलानीस्वामी ने राज्य में गठबंधन का नेतृत्व किया था.

नागेंथ्रन से जब यह पूछा गया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बार-बार गठबंधन सरकार बनाने की बात कहते हैं वहीं पलानीस्वामी इस बात का दावा करते हैं कि एआईएडीएमके बहुमत हासिल करके अपने दम पर सरकार बनाएगी. उन्होंने कहा, "तमिलनाडु में हमारे एनडीए गठबंधन के नेता ईपीएस (एडप्पादी पलानीस्वामी) हैं और विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद वे जो भी निर्णय लेंगे, वही अंतिम होगा."

यह पूछे जाने पर कि अमित शाह की इस टिप्पणी से अन्नाद्रमुक का शीर्ष नेतृत्व नाराज है कि राजग गठबंधन दल सरकार बनाएंगे, उन्होंने कहा कि किसी को कोई अफसोस नहीं है. नागेंथ्रन ने स्पष्ट करते हुए कहा कि अमित शाह का मतलब "गठबंधन पार्टी (एआईएडीएमके) का शासन" था. उन्होंने आगे कहा, "आपको ज़्यादा भ्रमित नहीं होना चाहिए, लक्ष्य डीएमके को सत्ता से बेदखल करना है, कई लोग डीएमके की बी-टीम हैं."

तमिलनाडु में एनडीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में पूछे गए एक तीखे सवाल पर नागेंथ्रन ने पलटवार करते हुए कहा, "तमिलनाडु में गठबंधन में बड़ी पार्टी कौन सी है? सरकार अगर बनेगी तो किसके नेतृत्व में होगी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यह एडप्पादी पलानीस्वामी होंगे, भ्रम की स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए." उन्होंने आगे कहा कि अगर एनडीए 2026 का विधानसभा चुनाव जीतता है तो पलानीस्वामी मुख्यमंत्री होंगे.

बता दें कि 22 अगस्त को अमित शाह ने तमिलनाडु दौरे पर कहा था कि डीएमके देश में सबसे भ्रष्ट सरकार का नेतृत्व कर रही है, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि तमिलनाडु में भाजपा, एआईएडीएमके और एनडीए के अन्य घटक दलों की सरकार 2026 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद सरकार बनाएगी. इस साल अप्रैल से, शाह ने एक से ज़्यादा बार कहा है कि अगले साल विधानसभा चुनाव जीतने के बाद राज्य में एनडीए सरकार बनाएगी.

