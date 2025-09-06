AIADMK के नेता सेनगोट्टैयन को पार्टी पदों से हटाया गया, एक दिन पहले पलानीस्वामी को दिया था अल्टिमेटम!

ETV Bharat / bharat

चेन्नई: तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही मुख्य विपक्षी पार्टी ऑल इंडिया अन्‍ना द्रविड़ मुन्‍नेत्र कड़गम (AIADMK) में आंतरिक कलह चरम पर है. यहां पार्टी महासचिव एडप्पादी पलानीस्वामी ने अचानक पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री केए सेनगोट्टैयन को तत्काल प्रभाव से पार्टी के सभी पदों से हटाने की घोषणा कर दी.

पिछले कुछ महीनों से एडप्पादी पलानीस्वामी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक, के.ए. सेनगोट्टैयन के बीच तनातनी चल रही है.nएक दिन पहले ही पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री केए सेंगोट्टइयान ने पार्टी के महासचिव एडप्पादी पलानीस्वामी को सार्वजनिक तौर पर अल्टीमेटम दिया था कि वे 10 दिनों के भीतर पार्टी का दामन छोड़कर गए नेताओं को फिर से पार्टी में शामिल करने का फैसला करें.

सेनगोट्टैयन ने कल गोपीचेट्टीपलायम में पत्रकारों से बातचीत में एडप्पादी पलानीस्वामी से कहा था कि अगर AIADMK को आगामी चुनाव जीतना है, तो पार्टी छोड़ने वालों को फिर से एकजुट करने के लिए तुरंत कदम उठाएं. उन्होंने सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी कि वह इसके लिए एडप्पादी पलानीस्वामी को 10 दिन का समय देंगे, अन्यथा वह उनके जैसे लोगों को संगठित करके यह काम अपने हाथ में ले लेंगे.

एआईएडीएमके हलकों में इस बात को लेकर उत्सुकता बढ़ गई थी कि सेनगोट्टैयन की 10 दिन की समयसीमा के संबंध में पलानीस्वामी क्या फैसला लेंगे. इसी बीच, पलानीस्वामी ने आज डिंडीगुल में अपने समर्थकों के साथ एक अहम बैठक की. इसके बाद, पलानीस्वामी ने अचानक घोषणा की कि वह के.ए. सेनगोट्टैयन को एआईएडीएमके के सभी पदों से हटा देंगे.

इस संबंध में जारी एक बयान में उन्होंने घोषणा की कि सेनगोट्टैयन को एआईएडीएमके इरोड उपनगरीय जिला सचिव और संगठन सचिव के पदों से हटा दिया जाएगा.

सेनगोट्टैयन की प्रतिक्रिया

इस बीच, गोपीचेट्टीपलायम में आज पत्रकारों से रूबरू हुए के.ए. सेंगोट्टैयन ने कहा कि, एडप्पादी पलानीस्वामी खुद कई मंचों पर कह चुके हैं कि अन्नाद्रमुक में किसी के भी आत्मसम्मान के साथ अपनी राय रखने में कोई बाधा नहीं है. लेकिन अब क्या कार्रवाई होगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा.

उन्होंने कहा कि, उन्हें अन्नाद्रमुक के पदों से हटाने से पहले, उनसे उनके बयान के बारे में स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए था. सेंगोट्टैयन ने कहा कि, उन्हें पार्टी की जिम्मेदारियों से हटाने से पार्टी पर क्या असर पड़ा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा.