AIADMK के नेता सेनगोट्टैयन को पार्टी पदों से हटाया गया, एक दिन पहले पलानीस्वामी को दिया था अल्टिमेटम!
सेनगोट्टैयन ने पार्टी के महासचिव एडप्पादी पलानीस्वामी से पार्टी छोड़कर गए नेताओं को एकजुट करने को कहा था.
Published : September 6, 2025 at 7:29 PM IST
चेन्नई: तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही मुख्य विपक्षी पार्टी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (AIADMK) में आंतरिक कलह चरम पर है. यहां पार्टी महासचिव एडप्पादी पलानीस्वामी ने अचानक पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री केए सेनगोट्टैयन को तत्काल प्रभाव से पार्टी के सभी पदों से हटाने की घोषणा कर दी.
पिछले कुछ महीनों से एडप्पादी पलानीस्वामी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक, के.ए. सेनगोट्टैयन के बीच तनातनी चल रही है.nएक दिन पहले ही पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री केए सेंगोट्टइयान ने पार्टी के महासचिव एडप्पादी पलानीस्वामी को सार्वजनिक तौर पर अल्टीमेटम दिया था कि वे 10 दिनों के भीतर पार्टी का दामन छोड़कर गए नेताओं को फिर से पार्टी में शामिल करने का फैसला करें.
सेनगोट्टैयन ने कल गोपीचेट्टीपलायम में पत्रकारों से बातचीत में एडप्पादी पलानीस्वामी से कहा था कि अगर AIADMK को आगामी चुनाव जीतना है, तो पार्टी छोड़ने वालों को फिर से एकजुट करने के लिए तुरंत कदम उठाएं. उन्होंने सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी कि वह इसके लिए एडप्पादी पलानीस्वामी को 10 दिन का समय देंगे, अन्यथा वह उनके जैसे लोगों को संगठित करके यह काम अपने हाथ में ले लेंगे.
एआईएडीएमके हलकों में इस बात को लेकर उत्सुकता बढ़ गई थी कि सेनगोट्टैयन की 10 दिन की समयसीमा के संबंध में पलानीस्वामी क्या फैसला लेंगे. इसी बीच, पलानीस्वामी ने आज डिंडीगुल में अपने समर्थकों के साथ एक अहम बैठक की. इसके बाद, पलानीस्वामी ने अचानक घोषणा की कि वह के.ए. सेनगोट्टैयन को एआईएडीएमके के सभी पदों से हटा देंगे.
इस संबंध में जारी एक बयान में उन्होंने घोषणा की कि सेनगोट्टैयन को एआईएडीएमके इरोड उपनगरीय जिला सचिव और संगठन सचिव के पदों से हटा दिया जाएगा.
सेनगोट्टैयन की प्रतिक्रिया
इस बीच, गोपीचेट्टीपलायम में आज पत्रकारों से रूबरू हुए के.ए. सेंगोट्टैयन ने कहा कि, एडप्पादी पलानीस्वामी खुद कई मंचों पर कह चुके हैं कि अन्नाद्रमुक में किसी के भी आत्मसम्मान के साथ अपनी राय रखने में कोई बाधा नहीं है. लेकिन अब क्या कार्रवाई होगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा.
उन्होंने कहा कि, उन्हें अन्नाद्रमुक के पदों से हटाने से पहले, उनसे उनके बयान के बारे में स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए था. सेंगोट्टैयन ने कहा कि, उन्हें पार्टी की जिम्मेदारियों से हटाने से पार्टी पर क्या असर पड़ा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा.
टीटीवी दिनाकरन की राय
इस बीच, अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के महासचिव टीटीवी दिनाकरन ने उसिलामपट्टी में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि के.ए. सेनगोट्टैयन उन वरिष्ठ राजनेताओं में से एक हैं जिन्होंने अन्नाद्रमुक की स्थापना के दौरान शाखा सचिव से लेकर विभिन्न पदों पर कार्य किया. वे 1977 से लगातार विधानसभा के सदस्य रहे हैं. सेनगोट्टैयन जयललिता के एक निष्ठावान समर्थक थे.
उन्होंने कहा कि, पलानीस्वामी का हालिया फैसला सेनगोट्टैयन के लिए कोई झटका नहीं है. समय बताएगा कि यह उन लोगों के लिए एक झटका है जिन्होंने ऐसा किया है. पार्टी से परे जनता की मांग है कि जयललिता के सभी समर्थक एकजुट हों.
इसके अलावा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन के बारे में बोलते हुए, टीटीवी दिनाकरन ने कहा कि, जब तक अन्नामलाई थे, उन्होंने गठबंधन को ठीक से संभाला. लेकिन नैनार नागेंद्रन ने इसे ठीक से नहीं संभाला. उन्होंने कहा, "मेरे एनडीए छोड़ने का कारण कोई नहीं है."
उन्होंने यह भी कहा, "उन्हें अपने खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद नहीं थी और वह इस बारे में अभी बात नहीं कर सकते कि इसके पीछे कौन था. उन्होंने कहा कि, हम अन्नामलाई के प्रयासों से गठबंधन में थे. अन्नामलाई का हटना हमारे लिए एक झटका था. हमें लगा कि यह एएमएमके के लिए ठीक नहीं होगा."
उन्होंने कहा कि, अमित शाह ने एकजुट होने की कोशिश की. उनके प्रयासों के विफल होने का कारण हम नहीं हैं. प्रदेश अध्यक्ष के कार्यों के कारण ही उनका गठबंधन टूटा होगा. जब वे गठबंधन से बाहर आए, तो अन्नामलाई ने मुझसे बात की थी. उस समय उन्होंने मुझसे गठबंधन छोड़ने पर पुनर्विचार करने को कहा था.
ये भी पढ़ें: AIADMK में एकजुटता की कोशिशें तेज! सेंगोट्टैयन ने पलानीस्वामी को दिया 10 दिन का अल्टिमेटम