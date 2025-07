ETV Bharat / bharat

AAP नेताओं पर ED का शिकंजा, एक साथ तीन घोटालों में केस दर्ज; जानिए क्या है मामला - AAP MONEY LAUNDERING CASES

आप नेताओं की बढ़ी मुश्किलें ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली में भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. दो दिन पहले ही जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना में हुए कथित घोटाले को लेकर एसीबी की जांच होने के बाद आज ईडी ने तीन और नए कथित घोटालों को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज किए हैं. दरअसल, ईडी ने आम आदमी पार्टी की सरकार के वक्त हुए तीन अलग-अलग घोटालों में मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज कर लिए हैं. इन घोटालों में अस्पताल निर्माण, सीसीटीवी और शेल्टर होम घोटाले के मामले शामिल हैं. इन घोटालों को लेकर ईडी ने केस दर्ज किए हैं. अब जल्द ही आप के बड़े नेताओं को पूछताछ के लिए ईडी समन भेज सकती है. बता दें कि अस्पताल निर्माण घोटाले में 5590 करोड़ रूपये की हेराफेरी का आरोप है. इस केस में पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन की भूमिका सवालों में है. एसीबी पहले से ही इस मामले में जांच कर रही है. आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने 2018-19 में 24 अस्पताल प्रोजेक्ट्स मंजूर किए थे. इनमें 6 महीने में सात आईसीयू अस्पताल बनने थे पर 3 साल बाद भी काम अधूरा है. इन अस्पतालों पर 800 करोड़ रूपये खर्च हुए लेकिन सिर्फ 50% ही काम हुआ. इसी तरह लोकनायक अस्पताल में बन रहे 22 मंजिला ब्लॉक की लागत 488 करोड़ से बढ़कर 1,135 करोड़ हो गई. कई जगहों पर बिना मंजूरी के निर्माण

