नई दिल्ली: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने लगभग 23,000 करोड़ रुपये की धनशोधन की गई राशि बरामद की है और उसे वित्तीय अपराधों के पीड़ितों में वितरित किया है.

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसी की दोषसिद्धि दर के बारे में सवाल किया और कहा कि भले ही उन्हें दोषी न ठहराया गया हो, आप वर्षों से बिना किसी सुनवाई के उन्हें सजा सुनाने में सफल रहे हैं. मेहता ने यह बयान भारत के चीफ जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष दिया, जो सुप्रीम कोर्ट के 2 मई के विवादास्पद फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी.

BPSL मामले में केंद्रीय एजेंसी की जांच का जिक्र

सुप्रीम कोर्ट ने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (BPSL) के परिसमापन का आदेश दिया था, जबकि बीमार कंपनी के लिए JSW स्टील लिमिटेड की समाधान योजना को रद्द कर दिया था. 31 जुलाई को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसले को वापस ले लिया था और इस बहुचर्चित मामले में ओपन कोर्ट में समीक्षा याचिकाओं पर नए सिरे से सुनवाई करने का फैसला किया था. पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आज एक वकील ने BPSL मामले में केंद्रीय एजेंसी की जांच का भी जिक्र किया.

ईडी ने 23,000 करोड़ बरामद किए

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने चुटकी लेते हुए कहा, "यहां भी ED मौजूद है." इस मौके पर मेहता ने कहा, "मैं एक फैक्ट बताना चाहता हूं, जो किसी भी अदालत में कभी नहीं कहा गया और वह यह है कि... ईडी ने 23,000 करोड़ बरामद किए हैं और पीड़ितों को दिए हैं."

सजा की दर क्या है?

मेहता ने कहा कि बरामद किया गया पैसा सरकारी खजाने में नहीं रहता और वित्तीय अपराधों के पीड़ितों को जाता है. मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, "सजा की दर क्या है..." इस पर मेहता ने जवाब दिया कि दंडात्मक अपराधों में दोषसिद्धि की दर भी बहुत कम है. मेहता ने कहा कि इसका मुख्य कारण आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़ी कई समस्याएं हैं. मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "अगर उन्हें दोषी नहीं भी ठहराया जाता, तो भी आप वर्षों से बिना किसी सुनवाई के उन्हें सज़ा सुनाने में सफल रहे हैं."

राजनेताओं के ठिकानों पर छापे

मेहता ने कहा कि कुछ जगहों पर राजनेताओं के ठिकानों पर छापे पड़े, जहां कैश मिला और भारी मात्रा में नकदी के कारण संबंधित एजेंसियों की मशीनें काम करना बंद कर गईं. मेहता ने कहा, "हमें नई मशीनें लानी पड़ीं." उन्होंने आगे कहा कि जब कुछ बड़े राजनेता पकड़े गए, तो अक्सर यूट्यूब कार्यक्रमों में उनके बारे में कहानियां मिलती थीं.

पीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत कहानियों के आधार पर मामलों का फैसला नहीं करती. मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "मैं न्यूज चैनल नहीं देखता. मैं अखबारों में केवल सुबह 10-15 मिनट के लिए हेडलाइन देखता हूं."

पिछले महीने एक अलग मामले में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय सारी हदें पार कर रहा है. यह टिप्पणी केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच के दौरान कानूनी सलाह देने या मुवक्किलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो वरिष्ठ अधिवक्ताओं को बुलाने के संबंध में स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान की गई.

