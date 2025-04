ETV Bharat / bharat

पूर्व मंत्री प्रताप सिंह के घर ईडी की रेड, आक्रोशित समर्थकों का प्रदर्शन, खाचरियावास बोले-यह आवाज दबाने का प्रयास - ED RAID

प्रताप सिंह खाचरियावास ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : April 15, 2025 at 10:52 AM IST | Updated : April 15, 2025 at 11:03 AM IST 2 Min Read

जयपुर. राजधानी जयपुर में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम पहुंची है. ईडी की टीम फिलहाल सर्च की कार्रवाई में जुटी है. प्रताप सिंह के घर के बाहर सुरक्षा बलों के जवान तैनात हैं. इस कार्रवाई की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में प्रताप सिंह खाचरियावास के समर्थक और कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर इकठ्ठा हो गए और केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे. कार्यकर्ताओं ने ईडी पर बिना नोटिस कार्रवाई करने का आरोप लगाया है. उन्होंने चेतावनी दी कि मनमाने तरीके से कार्रवाई की गई तो विरोध प्रदर्शन तेज किया जाएगा. हालांकि, प्रताप सिंह खाचरियावास अपने समर्थकों को शांत करते नजर आए. भैरोसिंह जी के भाई के घर आई है ईडी : इस कार्रवाई के बीच प्रताप सिंह खाचरियावास घर के दरवाजे तक आए और मीडिया के सामने अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि आज यह ईडी की टीम उनके घर पर नहीं आई. बल्कि भाजपा के कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय भैरोसिंह शेखावत के भाई के घर पर आई है. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार विरोध की आवाज दबाना चाहती है. सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खोलने पर ईडी भेजकर उनकी आवाज दबाना चाहती है.

जयपुर. राजधानी जयपुर में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम पहुंची है. ईडी की टीम फिलहाल सर्च की कार्रवाई में जुटी है. प्रताप सिंह के घर के बाहर सुरक्षा बलों के जवान तैनात हैं. इस कार्रवाई की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में प्रताप सिंह खाचरियावास के समर्थक और कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर इकठ्ठा हो गए और केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे. कार्यकर्ताओं ने ईडी पर बिना नोटिस कार्रवाई करने का आरोप लगाया है. उन्होंने चेतावनी दी कि मनमाने तरीके से कार्रवाई की गई तो विरोध प्रदर्शन तेज किया जाएगा. हालांकि, प्रताप सिंह खाचरियावास अपने समर्थकों को शांत करते नजर आए. भैरोसिंह जी के भाई के घर आई है ईडी : इस कार्रवाई के बीच प्रताप सिंह खाचरियावास घर के दरवाजे तक आए और मीडिया के सामने अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि आज यह ईडी की टीम उनके घर पर नहीं आई. बल्कि भाजपा के कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय भैरोसिंह शेखावत के भाई के घर पर आई है. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार विरोध की आवाज दबाना चाहती है. सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खोलने पर ईडी भेजकर उनकी आवाज दबाना चाहती है. पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पर ईडी छापा (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर) इसे भी पढ़ें: गहलोत बोले- देश में भय का माहौल, ईडी और सीबीआई के दम पर कब तक चलेगी सरकार सर्च हो जाने दो, देश को सच्चाई पता चले : उन्होंने विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं को शांत करते हुए कहा कि ईडी की टीम सर्च करने आई है. सर्च हो जाने दो ताकि देश को सच्चाई पता चले. प्रताप सिंह डबल इंजन की सरकार से डरता नहीं है. जब भैरोसिंह शेखावत के भाई के घर ईडी आ सकती है तो वह सरकार किसी की सगी नहीं हो सकती है. भाजपा डराना चाहती है. हम डरेंगे नहीं. अब तो प्रदेशभर में घूमकर सरकार के कारनामे उजागर करेंगे. उन्होंने कहा कि ईडी बिना कारण और बिना नोटिस दिए सर्च करने आई है.

Last Updated : April 15, 2025 at 11:03 AM IST